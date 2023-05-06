iPhone 15 Pro系列将支持4K录制功能，影像系统升级巨大！

【天极网手机频道】最近，国外媒体透露称，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max将支持实时4K录制功能，同时在影像系统方面提升巨大。

一直以来，苹果在相机像素方面的提升非常有限，直到去年iPhone 14 Pro系列中，才首次搭载4800万像素的镜头，对于苹果而言已是十分不易。最新爆料显示，今年的iPhone 15 Pro系列相机最高依然是4800万像素，但苹果将用上更加先进的索尼IMX 903 4800万像素传感器，其尺寸接近1英寸，达到1/1.14英寸，比目前安卓影像旗舰所搭载的IMX 989要小一点，但比起前代的1/1.28英寸的传感器还是大了不少。

早前日媒也曾报道称，iPhone 15 Pro系列将会配备索尼最新、最先进的图像传感器，除了能够带来更好的成像质量之外，还将拥有更高的动态范围，尤其是在强逆光环境下，这颗传感器可以呈现更好的人脸细节。结合目前的爆料，可以确定正是索尼性能更强的IMX 903。

相比普通传感器，这颗索尼最新传感器几乎将每个像素的饱和度信号水平翻了一倍，能够捕捉更多光线，避免极端情况下的曝光不足问题。而今年的iPhone 14 Pro系列中，苹果也首次搭载4800万像素的传感器，不过默认会以四合一的1200万像素输出照片，但苹果也保留了全像素输出照片的选项。

这也意味着今年的iPhone 15 Pro将会在前代基础上获得更强的影像系统系统，凭借苹果在影像领域多年深耕的技术，iPhone 15 Pro的影像表现还是十分令人期待。此外有爆料博主表示：“果子定制的48MP 1/1.14±主摄可能比现在的IMX 989还贵，索尼那个50Mp 1/1.12公版超级大底迟迟不出，接下来给安卓阵营批发的IMX9系还是普通大底。”

能够看出，这次苹果确实是决心在影像方面有所改变，毕竟曾经独占影像鳌头的iPhone如今面对一台影像旗舰都能被吊打，实属不应该。可以预见的是，采用更大底传感器的iPhone 15 Pro系列后置镜头凸起将更大，此前曝光的渲染图中也确实如此。除此之外，还今年iPhone 15全系都将标配灵动岛，这对于下一代iPhone用户来说，可谓是个不小的升级，毕竟iPhone 13 Pro上的高刷技术并没有下放到iPhone 14基础版中，不知道在iPhone 15基础版上能否看到这一技术。

同时，iPhone 15 Pro系列也将可以通过Thunderbolt接口外接显示器，将录制的4K视频实时传输至显示器上显示。但对于普通用户而言，这方面的升级实用性不强，日常场景中的使用频率并不算高。但对于一些专业用户以及有拍摄需求的创意工作者而言，这项功能还是相当不错的。

总的来说，iPhone 15 Pro这次在影像方面升级还是相当可观，或许是近年来安卓影像旗舰在影像系统方面的军备竞赛，迫使iPhone不得不认真应对。但对于消费者而言，花费足够多的金钱，获得一台各方面都相对出色的手机也无可厚非。