华为Mate X3为何能做到极致轻薄还可靠？《张朝阳的物理课》硬核揭秘

【天极网手机频道】华为Mate X3作为华为折叠屏手机的全新领启之作，也是当前折叠屏旗舰中的标杆之作。该款产品不再囿于简单的科技尝鲜，而是将华为近几年在折叠屏市场的全新的研究成果、自研材料和专利技术融入其中，为用户带来了颠覆性全能体验，开启折叠屏手机崭新时代。

华为Mate X3展开形态下厚度仅5.3mm，重量也只有239g，拥有比直板机还轻的手感，而且并没有为了极致轻薄而放弃旗舰机型应有的规格，还在可靠性方面也实现了革命性的提升，可谓十项全能，彻底颠覆你对折叠屏的想象。

5月19日，搜狐创始人兼CEO张朝阳在当日播出的《张朝阳的物理课》上，介绍华为Mate X3搭载了“非牛顿流体”抗冲击内屏和全新一代双旋水滴铰链，通过物理层面的拆解，让我们看到了华为Mate X3极限轻薄、极致可靠背后的技术创新。

华为Mate X3为什么具有优良的可靠性以及铰链整体开合顺滑性？从《张朝阳的物理课》的讲解中我们得知，华为Mate X3在可靠性方面做了进一步升级，外屏搭载昆仑玻璃，内屏则采用复合叠层结构，并业界首发“非牛顿流体”抗冲击内屏，并创新应用了“非牛顿流体”材料。

“非牛顿流体”抗冲击内屏采用百万级超大分子量、亿亿级超高密度(化学键密度)的具有超高能量耗散能力的基于动态化学键的非牛顿流体材料，既可以做到尺寸更小，又可以增强材料的剪切增稠能力，做到吸能能力更强，提高材料对能量的耗散能力。而且，还兼顾了非牛顿流体材料在光学、粘接、蠕变上的应用问题，确保整个屏幕的极致光学性能和可靠性表现。

众所周知，非牛顿流体的最大特点就是遇弱则柔，遇强则坚，因此，华为Mate X3搭载的“非牛顿流体”抗冲击内屏，在慢速弯折时呈现柔软的状态，在快速冲击时瞬间变成坚硬的材质，兼顾柔性和刚性，能充分对内屏进行保护，使抗华为Mate X3内屏的抗冲击能力提升至Mate X2的4倍。

在内屏可靠性得到提升的同时，华为Mate X3还采用了全新一代双旋水滴铰链以及航空级别的高强度铝合金材料，带来超轻薄、超可靠、顺畅开合的全新体验。

华为Mate X3所搭载的全新一代双旋水滴铰链，是通过双轨转轴直驱单元设计方案，有效减少了多机构联动带来的结构性冗余，缔造出超轻薄、超可靠的铰链。具体来说，双旋水滴铰链是通过两个旋转中心形成一个水滴状的空间，有效地减少转轴厚度的同时又保证了转轴的稳定性。双轨转轴直驱单元则是指两条平行的金属轨道，通过一系列的齿轮和弹簧相互连接，实现了转轴的同步开合和多角度稳定悬停。

为使铰链实现超强的抗挤压和抗变形能力，华为Mate X3还采用了业界最强的 700Mpa高强铝合金材料。该种材料是一种航空级别的高强度金属材料，具有优异的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等特性，通过无孔技术和双轨驱动结构设计，让转轴的可靠性再进阶，同等屏幕规格下抗压可靠性提升2倍以上，带来前所未有的铰链抗挤压和抗变形能力。

除此之外，华为Mate X3还将众多科技革新材料运用到了整机机构之中，并改进了微小器件与材质，通过超薄Type-C专利技术，进一步成就极致轻薄的机身，让华为Mate X3以239g的重量以及折叠状态11.08mm、展开状态下5.3mm的厚度，冠绝整个折叠屏机型市场。

作为华为折叠屏最新技术的集大成者，华为Mate X3的亮点还远不止轻薄可靠。其首发搭载灵犀通信技术，通过灵犀天线、灵犀网络和灵犀算法充分挖掘通信讯号潜在能力，使用户时刻拥有流畅稳定的信号体验;首发双向北斗卫星消息功能，当用户深处无地面网络信号的环境下，可实现求助方与施救方的双向联络，能随时与外界保持互通互联。;搭载超感知XMAGE影像系统，影像能力达到折叠屏行业的新高度;超可靠昆仑玻璃、支持IPX8等级抗水等特性，也让华为Mate X3更加出彩。

作为折叠屏市场的先行者和引导者，华为每一代折叠屏产品都在探索创新科技和材质融合的路上不断进阶。在华为Mate X3身上，华为再次打开了折叠屏从工业设计到技术创新的大门，带来了难以在折叠屏手机上实现的轻薄与可靠，以及颠覆性的全能体验，而通过此次的《张朝阳的物理课》讲解，让我们了解到华为Mate X3极限轻薄却又极致可靠背后的技术，彻底解决了用户持币观望时的最大顾虑，加快消费者将折叠屏作为主力机使用的进程。