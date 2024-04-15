华为P系列手机官宣改名Pura系列！聊聊那些热门手机名字背后的寓意和故事

【天极网手机频道】就在今日上午，华为终端官方微博宣布P系列升级为Pura系列，同时发布了华为Pura 70系列的首部预热视频：《锐意向前》。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案 BU董事长余承东表示，P系列的发展史，就是移动影像的发展史，也是科技美学的演进史。

漂亮作品

现在华为的P系列也像Mate系列一样，有了完整的名字。Pura是一个西班牙语词汇，含义为“纯粹的”和“漂亮的"，其发音为"piu rua"。作为主打影像和时尚属性的华为P系列的全新名称，Pura这个名字的寓意很好的体现了了华为对于产品设计和美学的追求，可以说是与产品理念相得益彰。

人生伴侣

工欲善其事，必先利其器。一个动听又有格调的产品名字的确在一定程度上能影响产品最终的市场表现，擅长讲故事的华为早在10年以前就为自己的旗舰产品取了一个经典的名字-Mate。Mate是一个英文单词，主要用作名词和动词，具有多种含义。作为名词，Mate的主要意思包括“朋友，伙伴”和“配偶(男女任何一方)”。在工人或水手之间，Mate常用作亲密的称呼，表示同事或老兄、老弟。

华为希望通过Mate这个名字来为自己的产品赋予“可靠”、“知心”的含义，华为Mate手机会像一位和你相互了解的朋友或者人生伴侣一样，一直追随在你的身边，为你的前路保驾护航。

众星云集

在机圈的各种产品命名中，响亮程度能媲美华为Mate的，似乎只有三星Galaxy。Galaxy是英文单词，含义是“星系、银河、银河系”，除了表示天体系统外，Galaxy还可以用于比喻或象征意义，如“A galaxy of film stars attended the Premiere.”意为“一群影星参加了首次公演。”这里的Galaxy用来形容众多影星聚集在一起的场面。

三星为自家的手机系列取名为Galaxy，除了好听好记之外，其实更多想要给大家传达的含义是：三星Galaxy手机是三星集团众多技术的结晶，自研的顶级屏幕、处理器、摄像头、主板、系统等等科技在此集结。

探索发现

如果把范围限定在国产厂商中，那除了Mate之外，OPPO的Find是唯一一个在资历上可以叫板的。Find的含义是发现、寻找，它带有一种探索、发现的意味，适合用来描述寻找解决方案、发现新事物的过程。也可以理解为一个创新的过程，强调探索未知发现解决方案。

反映到OPPO Find系列手机上，每一代Find手机都是一个创新和探索的过程。OPPO Finder开创了智能手机的纤薄时代，是当时市面上厚度最薄的手机，而且还没有妥协配置。OPPO Find7首次掀起了手机端的快速充电浪潮，支持20W有限充电，这样的速度时至今日在一些品牌的万元旗舰手机面前都毫不逊色，“充电5分钟，通话2小时”的广告语深入人心。Find N和Find X更是探索了机械结构在手机上的应用，首次将电动反转镜头和电动升降镜头带入到了手机之上。最新的OPPO Find X7 Ultra则是首次在手机中引入双潜望镜结构，再次探索手机影像的极限。

活力个性

OPPO Reno系列的含义则有官方的诠释，OPPO副总裁沈义人曾表示，Reno的命名源于“Renovation"，寓意着OPPO希望通过这个系列塑造一个更加创新、有活力、有个性的品牌形象。

魔法时刻

荣耀的Magic手机也是历史悠久的系列，最初的Magic一代是作为华为众多技术的验证机型，搭载了双曲面玻璃，电容式指纹，智慧感知，智慧系统等前沿技术。在MagicOS中，手机会通过机器学习来提升用户的人机交互体验，比如来到地铁站附近手机会自动调出乘车码，来到快递柜附近手机会自动呈现待取的包裹，在发布会上这样的场景被称作“魔法时刻”。如今这样的“魔法时刻”已经开发成熟，并且应用在荣耀和华为的手机上，Magic手机和MagicOS也作为荣耀分家后的旗舰手机和定制系统延续至今。

写在最后

总的来看，机圈那些经典的产品命名背后，都蕴含了研发团队对该条产品线的期望和定位，并且也间接决定了未来产品的发展调性。工程师们通过技术和研发丰满了产品本身，而名称背后的寓意和故事则是属于每一位机圈人的浪漫。相信华为在推出Pura系列之前，也重新走了一遍当初来时的路，就让我们一起期待华为Pura 70的表现吧。