　　专访荣耀赵明：市场无法拒绝3840Hz带来的体验，友商一定会跟进

荣耀90系列手机于5月29日正式发布，新机这一次搭载2亿像素超清大底人像写真镜头，零风险调光护眼屏、5000mAh轻薄长续航，售价锁定在2499-3899元区间。面对今年手机市场越发激烈的竞争，荣耀为中高端市场注入了新的活力，似乎也为焦灼的市场带来新的思路。发布会后，荣耀终端有限公司CEO赵明接受了包括天极网在内的多家媒体采访，就创新技术、研发细节以及市场环境做了进一步交流。

荣耀终端有限公司CEO 赵明



荣耀90体现人像拍照的价值主张

当问及荣耀90系列的2亿像素与市面上其他品牌的有何不同？荣耀CEO赵明表示，荣耀90系列除了2亿像素的主摄，还加入了自研人像引擎。荣耀90系列希望为人像摄影带来更具原生感的自然肤质肤色，并使人像五官的光影更为立体精致，自研的人像清晰度增强算法增加人像细节质感。它并不是单纯的参数问题，而是背后有很多的调教、规格和选择上的考量，最终在消费者层面带来好的体验。

赵明表示，“荣耀90系列这次体现的是，荣耀在人像拍照的价值主张。”针对荣耀90系列的人像拍照效果，荣耀内部在此之前做了几个月内部测试，让我们年轻的同事去拍，看大家喜不喜欢这种照片的风格。荣耀坚持自己的审美，

未来，荣耀会在人像拍照方向长期演进下去。因为人像摄影是人们用手机拍照需求最多，回头翻看次数最多的拍摄场景。随着近年来业界在人像摄影上似乎进入瓶颈期，消费者对于审美价值主张总是被竞争牵引。所以在荣耀看来，人像摄影的核心是追本溯源，在追求拍摄图片真实的基础上，进一步展现出用户心中希望拍到的人像效果，就是荣耀对手机影像的认知。





市场无法拒绝3840Hz带来的体验

谈及荣耀90系列行业首发3840Hz超高频PWM调光技术的创举，赵明表示，大家以前更关注屏幕显示的准确率、亮度，其实屏闪、明暗等对于人眼使用的舒适度，即睫状肌的调整速度、频率，有很大的影响。荣耀在调研中发现，初中生有71%的近视率，高中生、大学生的近视率更是高达80%、90%，其中手机屏闪造成眼睛疲劳是造成近视的原因之一，这也促使荣耀坚定地坚持屏幕健康护眼这个方向的。

荣耀90系列首发3840Hz超高频PWM调光，也是行业首次通过莱茵TüV无频闪认证，达到零风险调光级别的手机OLED屏幕，这对于每天花大量时间盯着手机屏幕的用户绝对是刚需。结合VICO A+级类自然光护眼、助眠显示技术，硬件级低蓝光等各种护眼黑科技，荣耀90系列能为用户带来更加清晰悦目、舒适健康的显示效果。

赵明透露，荣耀在这个领域一直有非常大的投入，因为不仅仅是硬件，更要与屏幕厂商进行前沿探索，还有算法。因为同一块屏幕用不同的算法加持，所呈现的屏幕表现也是不同的。荣耀持续在屏幕健康护眼领域深耕，也显现出荣耀的双轮驱动：消费者的需求加上技术的创新，打造荣耀的极致产品主义。

对于3840Hz调光的市场意义，赵明笃定，友商一定会跟进研发使用的，健康护眼已经成为目前手机用户的强刚需，其他品牌根本无法拒绝3840Hz带来的用机体验。





荣耀积极看待市场下行，手机施展空间依然很大

IDC数据显示一季度国内出货量同比降11.8%，2023年开年依然低迷，消费者换机周期平均高达36-42个月，市场需求仍然没有明显增长的迹象和动力。与其他品牌一样，荣耀同样面对手机市场下行的压力。对此，赵明保持着乐观积极的态度看待，在荣耀看来，市场上的起起伏伏是一个非常正常的现象。国内手机市场体量并不小，给各个手机品牌施展的空间还是非常大的，足够荣耀和友商继续发展。

荣耀一贯以积极的态度去看待内外环境的变化，今年就反周期地加大零售店面布局，很多投资伙伴都在主动开荣耀的体验店，如今年在浙江地区近一两个月就新开了20多家荣耀的零售店，加强产品在线下市场的下沉。而荣耀从去年开始已经逐步恢复原来的海外市场，赵明表示，5月底或者6月初，荣耀的海外市场发货量就会超过去年全年，海外市场成长非常快，正成为荣耀新的增长点。





反周期加大研发，科技品牌必须未雨绸缪

在市场下行环境，手机品牌更需强化自己的核心优势。荣耀不仅反周期地布局线下，同时也加大研发投入。赵明预估今年的研发投入估计维持在10%，其对荣耀手机乐观的信心也正源于此。

荣耀品牌独立后在技术上的持续研发，才有今年荣耀层出不穷的新技术。先是荣耀Magic5在通讯、续航、屏幕显示等诸多方面的突破，再到荣耀90系列上的2亿像素写真相机、3840Hz超高频PWM零风险调光护眼屏等。荣耀一方面基于用户痛点的洞察，另一方面是荣耀研发创新地牵引，有的放矢创新出解决消费者痛点的技术。

比如这一次荣耀90系列上首发的3840Hz超高频PWM调光技术，首先是荣耀基于用户痛点提出了这样的需求，然后才能推动合作伙伴的研发。而且荣耀的深圳实验室有一个专门屏幕模组生产线，在荣耀自己的模组实验室对如高频PWM调光等各种未来的技术进行相应的验证。

荣耀跟合作伙伴联合实现了从技术到量产的过程，也掌握了手机软硬件两方向的技术。在赵明看来，技术从来都没有一蹴而就，科技品牌必须未雨绸缪，才能持续保持自身的竞争力，进而引领行业发展。