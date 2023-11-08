Find X7系列将首发新一代超光影影像系统，打造全新哈苏大师影像

【天极网手机频道】11月8日，在参展全球最大的国际艺术展之一的 2023 巴黎国际摄影艺术展(Paris Photo)期间，OPPO与哈苏宣布联合研发 2024 新一代超光影影像系统，旨在以审美牵引技术与效果，引领新计算摄影时代。OPPO 下一代影像旗舰 Find X7 系列将首发新一代超光影影像系统，并提供前所未有的哈苏大师影像，再造移动影像巅峰。

OPPO影像产品总监张璇表示：“得益于以审美牵引而打造的超光影影像系统，今年的Find X6 系列受到从专业圈层到大众用户的一致好评，Find N3系列也为折叠屏首次带来旗舰级的影像体验。我很兴奋与哈苏的合作迈入全新阶段，通过将影像领域的经典审美与移动影像技术相结合，构建符合移动影像技术特性的审美体系，双方将面向2024年打造出持续引领行业的全新一代超光影影像系统与移动哈苏体验。”

哈苏全球市场经理Bronius Rudnickas表示：“我们非常欣喜地见证了OPPO在移动影像领域取得的成就，让更多用户能够借助手机实现自我的创作表达。我们联合打造的下一代超光影影像系统是一个巨大的工程，不是单纯的风格继承，而是双方审美与技术更有机、更深入的融合，将为影像创作者提供超越手机的画质、体验，以及风格化的需求。我非常期待全新合作的成果在明年与所有创作者见面。“

新计算摄影时代，审美牵引技术和效果

OPPO作为移动影像坚定的开拓者，率先对移动影像的发展路径发起变革，提出以审美牵引效果方向和影像系统的设计，突破以单一技术指标牵引效果的行业惯例，将客观的技术指标进步服务于用户的主观审美，引领移动影像进入全新阶段。

通过与哈苏的战略合作，影像美学表征量化实验室的建立，以及开发流程的重新搭建，OPPO构建了一套科学且有效的审美体系。影像美学实验室由50%的专业摄影师，40%的专业调色师，以及10%的影像技术专家组成，通过对效果进行细致的表征拆解，对每个表征设计严谨的控制项，同时基于完整的审美体系，以及表征分析结论，设计合理的技术方案。最后精准的拆解效果方向和调节程度，精细化把控实际效果，形成一个完整的审美驱动的影像技术链路。

OPPO 超光影影像系统，开启新计算摄影时代

基于审美牵引的体系，OPPO打造出全新的影像技术架构――超光影影像系统，包括超光影全主摄系统、超光影图像引擎，以及超光影 ProXDR 显示，提供端到端的系统级影像能力。与哈苏联合打造的2024新一代超光影影像系统将首发搭载于 OPPO 下一代影像旗舰 Find X7 系列，并提供全新哈苏大师影像。超光影影像系统也将赋能更多 OPPO 产品系列，包括即将到来的一加12系列与Reno11系列都将通过超光影系统获得作品感的影像实力。

面向移动影像的多摄需求，OPPO超光影影像系统首次提供全主摄的解决方案，为用户提供日常创作的多焦段设置，并且首次让每个焦段都具备驾驭白天与夜晚的高画质能力。例如Find N3通过次世代的折叠像素传感器，以超越尺寸的感光能力和动态范围能力，首次为折叠屏的广角带来媲美一英寸的画质。

基于审美牵引的体系，超光影图像引擎突破了传统计算摄影的困境，通过更多计算实现更少的计算痕迹，利用更先进的算法提升每个像素的信息准确性，同时在实现更自然的影调色彩表现。例如超清画质算法利用数字底片融合技术，可以提升30%的清晰度，同时减少了60%噪声，通过400%的更高计算量，得出更纯净、清晰的画面细节。此外，超光影图像算法那利用光子矩阵技术对每个像素点的亮度信息进行标记和还原，可以实现更自然的HDR融合效果。通过OPPO与哈苏基于计算摄影的特性联合打造的自然色彩算法，超光影影像系统能够计算出哈苏专业相机的影调特性与色彩风格。

面向照片观看方式的进化，超光影影像系统提供引领行业的超光影 ProXDR显示。借助光子矩阵技术对1200万个光子亮度信息的记录，ProXDR显示可以实现最高8倍的明暗动态范围提升，最大程度地还原自然影调与光影层次。OPPO 已率先建立和应用了照片HDR 的技术链路，同时也在积极拥抱谷歌 Ultra HDR 标准，推进 HDR 照片显示生态的成熟。

OPPO哈苏专业人像，超领行业三年的人像模式

人像既是用户的最高频场景，也是计算摄影技术的集大成者。通过超光影影像系统，OPPO的专业哈苏人像提供领先行业三年的人像摄影效果。

通过超光影图像引擎，专业哈苏人像会对面部的光影进行雕琢，借助细腻的影调变化，打造有立体感的人像，突破传统人像模式对面部过度提亮以及抹平光影的粗暴处理。基于对肤色色卡数量45倍的提升，专业哈苏人像模式可以更准确地还原个性化的真实肤色。在专业哈苏人像中，OPPO率先实现了内渐变效果，真正模拟光学的虚化效果，呈现人物立体感和整体画面的空间感。

OPPO影像作品亮相殿堂级艺术展

2023年OPPO 发起超影像计划，与全球用户共同探索移动影像的新边界。作为超影像计划的关键部分，2023超影像大赛收获了来自全球51个国家和地区的超过70万幅投稿作品。

在11月8日至14日于巴黎大皇宫举办2023年巴黎国际摄影艺术展(Paris Photo)期间，OPPO作为唯一参展的中国品牌，也是唯一参展的智能手机品牌，携世界级摄影大师作品，以及2023 OPPO超影像大赛获奖作品在内的一系列影像佳作亮相，为中国文化与世界搭起一座沟通的桥梁，更为全球摄影师、收藏家、艺术家展示了移动影像的全新可能。

挪威摄影艺术家、哈苏大师Tina Signesdottir Hult，中国著名摄影艺术家、哈苏大师王建军，中国时尚界著名摄影师、哈苏中国大使尹超，以及OPPO年度超影像大师奖得主宦阿黑等诸多摄影家将出席影展，见证他们使用 OPPO手机拍摄的作品第一次在巴黎国际摄影艺术展的呈现。