三星Galaxy Z Fold5/Flip5或将涨价？ 国内市场竞争压力拉满

【天极网手机频道】三星已经宣布将会在7月26日召开Galaxy Unpacked全球新品发布会，发布新一代Galaxy Z Fold5和Galaxy Z Flip5折叠屏手机。

关于两款产品的曝光已经非常多了，其中Galaxy Z Fold5除了升级到全新的骁龙8 Gen2 For Galaxy移动平台外，最大的变化就是会采用全新的水滴铰链，不仅可以缓解折痕问题，而且能够实现“无缝折叠”，整体会更薄一些，机身重量为254g，比前代更轻。

三星Galaxy Z Flip5除了硬件升级外，最大的变化则是外屏将会增大到3.4英寸，不仅能够显示更多内容，在交互体验上也会有升级。

而外媒最新的曝光则显示，Galaxy Z Fold5和Galaxy Z Flip5可能会迎来一定幅度的涨价。曝料人@billbil_kun分享了两款产品在法国市场的售价，其中Galaxy Z Flip5将从256GB起步，售价为1199欧元，相比于256GB版本的Galaxy Z Flip4贵了30欧元，512GB的则为1399欧元。三星Galaxy Z Fold5同样是256GB版本起步，售价为1899欧元，对比前代贵了100欧元，512GB的为2039欧元，比前代贵了120欧元，而1TB的顶配版本则来到了2279欧元。

当然，以上的售价针对的是法国市场，而且目前也只是曝光消息，不同地区的定价还是会存在一定的差异的。而对于国内的售价，我认为下调或是上涨的概率都不大，应该依旧会维持和前代产一样的售价，Galaxy Z Flip5为7499元起，Galaxy Z Fold5则是12999元起。

至于原因嘛，我个人觉得还是相比于国际市场，三星在国内市场面临的竞争压力要大上很多。在其它地区的折叠屏市场中，三星几乎是一家独大，消费者并没有太多其它的选择，尽管谷歌在今年的I/O大会上推出了首款折叠屏手机Pixel Fold，但无论是从技术层面还是配置上都有些落后，而且价格上并不便宜，与三星Galaxy Fold产品基本一致，几乎没有啥市场竞争力，对于三星来说造成不了什么影响。

反观国内市场，华为、荣耀、小米、OPPO、vivo以及联想都有先后推出了相关产品，市场格局从之前华为、三星两强争霸变为了如今的“多足鼎立”，无论是拥有大屏的横向折叠屏产品，还是小巧精致的纵向折叠屏产品，三星都要面对很多强大的竞争对手，不仅仅是要拼产品力，还得卷价格，毕竟这也是消费者选择产品时非常重要的一个因素，压力拉满了。

从之前数据来看，三星在国内折叠屏市场的占有率一直是在排在前三名，有着很不错的表现，三星肯定不会轻易放弃这片重要的市场，还是一块能够在智能手机整体市场下滑情况下逆势上扬的市场。尽管目前在整体出货量的占比还比较低，但相较于前几年已经翻了数倍，折叠屏是是未来手机发展的一个重要的趋势和方向，有着广阔的前景和巨大的市场潜力。

而且三星选择在7月底发布新品，也和国产厂商有些“撞车”，前有刚刚发布的目前业界最轻薄横向折叠屏荣耀Magic V2，8月份则有小米的下一代折叠屏MIX Fold 3，大家的新品宣传期会比较接近，市场竞争势必会很激烈。

所以三星想要在国内市场持续保持较高的份额，除了要凭借多年的技术积累和优势努力做好产品，在售价上要进行更多的考虑。尽管拼价格一直不是三星的风格，但面临激烈的市场竞争，我觉得还是需要进行一些妥协的。另外，三星还需努力去做好的一点就是本地化的生态和服务，这点它显然没有“土生土长”国产厂商有优势，但这确实对于消费者的体验有着很大的影响，而且需要持续的进行耕耘。