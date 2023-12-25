确认搭载全新中端麒麟芯片？华为nova 12系列线下实体店偷跑！

【天极网手机频道】今年9月，华为发布了Mate60系列手机，除了延续以往华为独特的设计以及XMAGE影像系统之外，还带来了全新的卫星通话功能以及自主设计生产的麒麟9000S 5G处理器。随后华为很快迭代了自家旗舰级折叠屏手机以及旗舰级平板电脑产品线，在带来全新设计的同时全都换用了麒麟9000S芯片。

在更新完自家的旗舰产品线之后，华为开始了对中高端手机产品线的预热，其中打头阵的就是nova 12系列。根据之前官方预热的消息，华为nova 12系列将分为nova 12普通版，nova 12 Pro版以及nova 12 Ultra版。该机型采用的设计语言以及主打配色都已由官方揭晓，但是其具体配置信息，处理器选择，是否支持5G网络以及正面的设计还未公布。

就在近日华为Nova12系列在线下实体店遭到曝光，根据“设备信息APP(Device Info)”中的显示，华为nova 12 Pro将搭载麒麟8000处理器。从麒麟9000S与麒麟8000之间的命名区别中，我们明显能看出麒麟8000在性能和定位上会比麒麟9000S更低一些，符合华为nova系列的产品定位。麒麟8000是华为继麒麟710，麒麟810，麒麟820以及麒麟985之后全新设计开发的新一代面向中端的处理器产品。

除了处理器的选择之外，从“设备信息APP(Device Info)”中我们还可以看到，华为nova 12 Pro的屏幕分辨率为2776X1224，达到了1.5K的级别，材质为OLED。根据这样的分辨率，小编个人认为该手机大概率会搭载京东方(BOE)最新研发的高频调光护眼屏幕，将会支持全局高频PWM调光，频率极有可能在1920Hz甚至2160Hz以上，达到目前最先进的3840Hz级别。

结合之前的爆料信息，华为nova 12系列将支持5G网络，nova 12 Ultra将会拥有卫星通信功能。前置双挖孔原生支持HarmonyOS 4新增的实况窗功能，其中双挖孔不仅包含一颗常规的广角自拍镜头，而且还包括一颗2倍的前置人像特写镜头，算是在硬件和软件两个层面都发挥出了双挖孔所带来的优势。可变光圈功能也将来到nova 12系列之上，但是大概率由定位更加高端的Pro或者Ultra型号独占，镜头的CMOS也会采用大底的方案。

总体来看，华为Nova 12系列还是比较有诚意的，外观设计上十分大胆，进一步强调了时尚元素，正面采用了类似Mate60 Pro同款的等深四曲面，进一步提升了滑动时候的手感。在配置方面终于换掉了延续三代的骁龙778G处理器，转而采用全新设计的麒麟8000芯片，可以说是脱胎换骨。再加上目前稀有的前置双摄人像自拍和强大的XMAGE影像，小编觉得华为Nova 12系列的诚意还是很足的。

在价格方面，个人认为与Nova 11系列系列保持相同定价的可能性不大，毕竟Nova 12系列的竞争力显然要比Nova 11系列强上很多，整体调价在600元左右是比较能让人接受的区间。

在另一方面，华为Nova 12系列的推出也正式补齐了华为新一代手机产品线在各个价位的产品选择，畅享、nova、P、Mate四条产品线的划分清晰明了。同时面向中端市场的nova 12系列，也标志着华为全面回归手机市场，国内机圈再次充满了无限可能。