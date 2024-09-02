安兔兔8月榜：红魔9S Pro+稳坐性能榜首，vivo系持续发力占据半壁江山

【天极网手机频道】智能手机市场竞争愈发激烈，每一款新机的发布都伴随着性能与创新的较量。不过8月份手机市场较为平静，所以刚刚安兔兔发布的8月手机性能排行榜与上个月差不多，其中带着骁龙8 Gen3领先版亮相的红魔9S Pro+再次以显著优势领跑榜单，看得出其在性能领域的卓越实力。

红魔9S Pro+搭载的骁龙8 Gen3领先版处理器，超大核CPU主频提升至3.4GHz，是目前市场上同阵营中最强的性能表现，还辅以LPDDR5X运存和UFS 4.0闪存，结合魔冷散热系统，通过风冷、液冷及新材料的综合运用，构建了一套性能怪兽级别的硬件配置，确保了手机在高强度使用下的稳定性和持久性，实现了性能释放的业界最佳水平。

在6月底发布的一加Ace 3 Pro搭载标准版骁龙8 Gen3芯片，以2107208分紧跟在后。对于一款定价三千档的产品而言，这一成绩不仅打破了消费者对中低价位手机性能的固有认知，不仅展现了一加在性能调校方面的独特见解和激进策略，更是为那些既追求性价比又渴望高性能的消费者带来了福音。

作为“Neo9宇宙”的收官之作，iQOO Neo9S Pro+充分发挥了骁龙8 Gen3的潜力，以出色的跑分成绩为Neo9系列画上了一个圆满的句号。iQOO Neo9S Pro+的成功，不仅是对iQOO品牌实力的肯定，更为整个智能手机市场树立了新的性能标杆。

榜单的第四位至第十位分别是ROG8 Pro、iQOO Neo9S Pro、Redmi K70至尊版、vivo X100 Ultra、vivo X100 Pro、vivo X100以及一加手机12。值得注意的是，在本次榜单中，vivo及其子品牌iQOO占据了旗舰性能榜的半数席位，充分展示了vivo系手机在性能方面的强劲实力和扎实基础。

在次旗舰性能排行榜单中，骁龙7+ Gen3处理器依旧展现出了强大的统治力，前三与7月保持一致，一加Ace 3V凭借骁龙7+ Gen3处理器的卓越性能，以超142万分的高分成绩稳居榜首。骁龙7+ Gen3作为高通的中高端芯片，采用台积电4nm制程工艺，不仅性能强劲，而且在功耗控制上也表现出;;realme GT Neo6 SE和Redmi K70E则紧随其后，分别以超出138万分、134万分的成绩位列第二和第三。

榜单的第四位至第十位分别是realme GT Neo5 SE、Redmi Note 12 Turbo、iQOO Z8、iQOO Neo7 SE、一加Ace竞速版、Redmi Note 12T Pro以及OPPO K10 5G。值得注意的是，搭载天机处理器机型的数量已经超过了搭载骁龙处理器机型的数量，一定程度上说明了联发科在次旗舰手机中的影响力。

到目前为止各家搭载7+ Gen3与骁龙8s Gen3处理器的次旗舰产品基本已经全部问世，性能表现也已经相对稳定，在性能、功耗和成本之间的出色平衡，赢得了市场的广泛认可。

不出意外的话，这样相对平淡的手机市场将持续到10月骁龙8 Gen4与天玑9400两颗最新旗舰处理器的发布，届时将会有一大波新机发售，感兴趣的用户不妨多多关注10月手机市场变化。