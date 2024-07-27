千元耐用新标杆！OPPO A3 活力版开启首销：AI科技赋能未来生活

【天极网手机频道】7月27日，OPPO A系列再度发力，携全新力作――OPPO A3 活力版亮相并开启首销。这款被誉为“千元耐用战神”的手机，不仅继承了OPPO A系列一贯的耐用品质，更在抗摔性、耐用性、存储容量及AI智能体验上实现了全面升级，为用户带来前所未有的使用享受。

天极网了解到，OPPO A3 活力版继续秉承OPPO A系列的耐用传统，采用创新的超抗摔金刚石架构，配备金刚四角、防撞梁及独家的“安全气囊”设计，为手机内部关键部件提供全方位保护。随机附赠的金刚抗摔保护壳，更是将防护提升至新境界。经过瑞士SGS五星整机抗跌耐摔认证及国家军用标准抗冲击测试，OPPO A3 活力版以卓越表现证明了自己的耐用实力。此外，其生活级防水溅能力，让日常使用中的意外溅水不再成为威胁，确保手机持久耐用，安心无忧。

针对用户对大内存的需求，OPPO A3 活力版配备了最高12GB+512GB的超大存储组合，并搭载RAM+运存拓展技术，最大可额外增加12GB运存。结合焕新存储技术和旗舰性能优化算法，OPPO实验室更是对其进行了长达50个月的流畅护航测试，确保手机长久使用依然流畅如新。

OPPO A3 活力版在AI智能体验上同样不甘示弱，搭载了多项旗舰级智能黑科技。其中，旗舰级明星功能“AI消除”让用户轻松去除照片中的多余元素;同档首个支持多主体识别的“闪速抠图”功能，则让图片编辑更加灵活便捷;而“AI文档扫描”则能高保真还原文档内容，让文档管理变得轻松高效。这些AI技术的应用，不仅提升了手机的使用效率，更让用户的日常生活更加便捷智能。

在设计上，OPPO A3 活力版同样追求极致。采用自然美学设计理念，推出紫月牙、竹林绿和雾海黑三种配色，每一种都透露出独特的艺术气息。轻薄好手感的设计搭配零负担超窄机身，不仅提升了握持舒适度，更彰显了其精致时尚的外观。

作为一款千元档手机，OPPO A3 活力版在影音体验方面也表现出色。超亮阳光屏支持强光模式和湿手触控，确保户外使用依然清晰流畅;300%超级音量和新一代大音量扬声器则带来震撼的音频效果，让音乐和视频播放更加沉浸。此外，其后置5000万像素超清主摄+200万双摄组合以及前置800万摄像头辅以AI幻彩美颜技术，无论是日常拍摄还是夜景捕捉都能轻松应对，记录生活中的每一个精彩瞬间。

OPPO A3 活力版搭载了基于6纳米制程工艺的天玑6300芯片，提供出色的综合性能和能效比。这一强大的硬件配置确保了手机运行流畅、响应迅速，为用户带来高效且稳定的使用体验。

在天极网看来，OPPO A3 活力版的上市不仅标志着OPPO在千元手机市场的一次重要布局更是对耐用品质和AI智能体验的一次全新诠释。这款集耐用、智能、时尚于一身的手机无疑将成为千元手机市场的新标杆引领智能生活的新潮流。