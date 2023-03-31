魅族天问S1芯片发布，支持双向卫星通信！

【天极网手机频道】在3月30日晚上召开的魅族领克无界生态发布会中，魅族除了带来魅族20和魅族20 Pro之外，还发布了一台更加高端的魅族20 INFINITY，同时宣布这台新机将搭载魅族天问S1芯片，支持双向卫星通信技术。

在有关这颗芯片的介绍中写道：下一代通信技术，我们向着星辰大海!时空道宇，是与星纪魅族集团同为李书福先生出行大生态下的一家商业航天公司，拥有非常领先的卫星研发、制造和卫星应用服务能力。为实现吉利大生态下的全球通信愿景――天地互联，我们正与时空道宇积极展开合作，为魅族手机联合开发了多模卫星通信芯片――魅族天问S1。魅族天问S1基于时空道宇自研瞬至芯片架构定制开发，可实现双向卫星通信等功能，可做到自定义长文字和语音的双向收发。具体产品将在获许后与大家见面，技术探索，敬请期待。

此前，星纪时代曾提出过一个星纪互联技术，该技术通过5G+低轨卫星通信 + 近场通信实现全域覆盖，多端互联，从而达到让用户永不失联的目的，而低轨卫星的则是为该技术提供必不可少的通信支持。其还透露，星纪时代依托李书福董事长的布局，能够撬动出行科技生态中低轨卫星通信能力，未来推出的星纪互联手机将是全球第一款直连低轨卫星的消费级手机，实现天地一体化和无界连接。在沙漠、深海、丛林等无人之境也能保证消费者的通讯需求，实现真正的、全场景的、全域链接覆盖。

这颗芯片将由此前尚未曝光过的魅族20 INFINITY独占，作为定位更高端的全新机型，魅族20 INFINITY在配置方面可谓极致。除了魅族天问S1芯片之外，魅族20 INFINITY还采用号称宇宙“振金”的泰坦玻璃，主晶相采用透锂长石，通过750℃高温深度晶化，抗摔表现提升高达4倍。

目前国内安卓阵营中，仅有华为已经率先用上卫星通信技术，除此之外苹果也在华为之后搭载这一功能。也就是说魅族20 INFINITY将成为国内第二款，全球第三款拥有卫星通信能力的高端智能手机。

同时，苹果的卫星技术采用的是Globalstar公司的低轨通信卫星。低轨道卫星最大的问题是，绕地球运行周期较短，这就导致用户想要用iPhone来和卫星通信除了搜星之外，还要追随卫星的移动轨迹，让手机上的天线始终对准卫星。当用户使用这一功能时，就需要进行繁琐的操作。

苹果为了减少传送时间，通过自定义短文本压缩算法，可将消息大小减少3倍，同时在能够清楚看到天空的环境下，做到发送信息仅需15秒，还支持卫星共享。功能看起来虽然十分丰富，但实际上用户无法自定义信息内容，只能使用苹果预设的短语。

而华为卫星通信技术则基于北斗卫星静止轨道卫星，相比苹果的低轨卫星，静止轨道卫星正如其命名，与地球保持相对静止，一直处于我们天空的南部。这就让用户在使用华为机型卫星技术时，无需跟随卫星的移动而调整手机天线方向。华为为减少用户学习成本，通过可视化的UI设计，引导用户将天线对准天空南方，就可以进行卫星通信，并且支持编辑信息。

除此之外，高通和联发科也已经公布了基于各自平台的卫星通信技术，之后高端手机搭载卫星通信技术将成为全新赛道。虽然目前仍不清楚魅族20 INFINITY卫星通信技术的具体表现，但从介绍中能够看出其功能要优于华为和苹果，至少目前只有魅族支持卫星通信发送语音。魅族被吉利收购之后，肉眼可见有更多资源倾斜，这次一声不吭就发布了自研卫星芯片让不少用户和粉丝感到意外，也让魅友对魅族今后的发展充满期待。