国产手机市场份额飙升 苹果却同比大跌20%

【天极网手机频道】近日，市场研究机构BCI公布了2024年第一季度的手机市场份额数据。数据显示，国内手机市场激活量排名中，vivo(含iQOO)、荣耀、华为和苹果等厂商占据了市场的主导地位，其中vivo以16.9%的份额领跑，而苹果则同比大跌20%，显示出国产手机品牌的强劲增长势头。

具体来看，vivo凭借出色表现，以16.9%的市场份额高居榜首，激活量达到1155.8万台，这一成绩的背后，是vivo和iQOO两大品牌对技术创新和产品质量的持续追求。无论是拍照功能、性能表现还是用户体验，vivo和iQOO都展现出了较高的水准，赢得了消费者的广泛认可;荣耀终端紧随其后，凭借对年轻消费群体的精准定位和多样化的产品线，荣耀以15.8%的份额和1074.2万台的激活量位居第二，实现了市场份额的快速增长;华为终端和苹果分别以15.5%的份额并列第三，但华为凭借Mate和Nova等系列的强势表现，以1058.4万台的激活量略高于苹果的1056.9万台，逐渐恢复了市场地位;OPPO和小米分别以14.7%和14.5%的份额位列第五和第六。值得一提的是，realme虽然市场份额仅为1.2%，但也实现了79.6万台的激活量，展现出新兴品牌的活力。

在整体市场趋势方面，2024年第一季度的手机市场激活量基本与去年持平，但苹果的表现却不尽如人意。与去年同期相比，苹果的市场份额大跌20%，这一跌幅相当显著。与此同时，国产手机厂商则抓住了这一机遇，瓜分了苹果失去的市场份额。除了苹果之外，其他厂商的整体份额提升了5%，这一增长趋势在春节到元宵节期间尤为明显。

除了市场份额的变化外，手机市场还呈现出一些新的趋势和特点。随着5G技术的普及和消费者对于智能手机性能、拍照、续航等功能的持续追求，手机厂商在技术研发和产品创新上不断加大投入，推出了一系列具有竞争力的新品，满足了消费者的多元化需求。例如，一些厂商开始采用高频PWM调光技术、CIE 2015调色和校准色温等先进技术，提升屏幕的显示效果和用户体验。同时，可折叠手机也逐渐成为市场的新宠，为消费者提供了更多的选择。



vivo X Fold3系列



加之由于周期性因素、经济复苏下游需求回暖以及AI大模型等行业创新驱动，存储、屏幕等器件价格出现上涨趋势。这导致手机成本增加，对厂商的成本控制和盈利能力提出了更高的要求。然而，这也为厂商提供了机会，通过优化供应链管理、提升生产效率等方式降低成本，提升竞争力。

2024年第一季度的手机市场呈现出国产厂商崛起、苹果份额下滑的态势，业内专家分析认为，苹果市场份额的下滑可能与其产品创新乏力、定价策略以及市场竞争激烈等多方面因素有关。而国产手机厂商则凭借对本土市场的深入了解、产品创新以及营销策略的优化，成功吸引了消费者的关注，实现了市场份额的增长。随着技术的不断进步和市场的深入发展，手机市场的竞争将更加激烈，厂商们需要不断创新和进步，以满足消费者的需求和期待。