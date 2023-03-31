魅族Flyme 10如约而至，但好东西发布会上全然未提！

【天极网手机频道】随着魅族在3月30日晚上召开魅族领克无界生态发布会，魅族20系列旗舰机型正式亮相，后Flyme 10系统也总算与用户见面。不过在发布会上，有关Flyme 10的内容占比却不多，甚至很多亮点都并未提及，遭到不少粉丝吐槽。

作为魅族被收购之后的首场发布会，主讲人并不是此前魅族的人，而是星纪魅族董事长兼CEO沈子瑜。或许是此前业务主要集中在汽车领域，沈子瑜在前半段有关手机和Flyme系统的介绍中频频出错，整场发布会磕磕绊绊状况不断。但来到后半段汽车部分时，沈子瑜仿佛找到状态，说话都更加流畅，与此前判若两人。

这种情形被不少魅友和网友吐槽，认为沈子瑜只是在念一个精美的PPT，有关魅族20系列和Flyme 10的精髓都一笔带过，甚至怀疑沈子瑜是否有做好充足准备。回到Flyme 10中，自从魅族发布Flyme 9之后近两年都未曾推出新系统，Flyme 10可谓寄托了魅友的期待。

Flyme 10采用升级版OneMind 10.0超算AI引擎， Flyme 10应用保活数最高21个，卡顿帧比例下降78% ，通过魔术空间压缩最多可节省 15GB 存储空间。与此同时，Flyme 10稳定性测试标准提升10倍，通过了泰尔实验室48个月流畅度认证。同时Flyme 10引入全新的Alive Design设计理念，优先从自然中提取颜色进行图标重塑和应用焕新。之后Flyme 10还将上线智慧解析引擎，通过解构文字的方式，带来更加炫酷的视觉效果。

作为Flyme标志性的功能，这次Flyme 10中的小窗模式升级到4.0版本，在原有即用即走的设计理念之上，加入应用侧滑一步贴边、悬浮小窗双指随心缩放以及长按锁屏指纹聚合启动常用应用等功能，使用体验从容便捷。同时Flyme 10中的Aicy识屏进化为全局可见可选识屏，能够对图片、视频、文字等等进行抓取识别，直观且方便。最重要的是Flyme 10还打通PC和Mac，可以跨屏互联，互传文件。

受限于沈子瑜在发布会上篇幅以及专业度问题，有关Flyme 10具体的信息并没有多少，对此魅族工程师在社交平台上向用户介绍了更多有关Flyme 10的全新特性，例如完美状态栏、新版长截图如交互、横屏长截图和三指长按区域截图等等。完美状态栏在开启之后，当用户截图时状态栏永远是满信号满电的状态，为用户隐私提供了保障。

此外，Flyme 10还加入多媒体音量控制，可以针对不同应用进行音量控制。并且魅族工程师还做了大小文件夹动态模糊背景，视觉效果更加出众。这次Flyme 10对下划通知栏进行了大改，改成如今不少厂商通用的左边下划通知栏，右边下划控制栏。不过Flyme 10在这个基础上加入下划通知栏之后再下划，就能出现控制栏，一定程度上符合此前魅族用户的使用习惯。同时在控制中心也加入第三方快捷开关，省去打开应用的繁琐。

从Flyme 10整体来看，魅族依然还是那个死抠细节的魅族，始终将用户体验放在第一位，正是有了这样的坚持，才能源源不断为行业输送人才，成为手机行业的“黄埔军校”。从Flyme 10身上，我们看到了魅族从一而终的坚持和态度，虽然发布会未曾提及太多有关Flyme 10的亮点与升级，但Flyme永远都是魅族手机的灵魂。