【天极网手机频道】 11月24日，荣耀500系列在杭州正式发布，该产品系列在“影像、性能、续航、外观、体验”等方面实现全维升级突破，重塑档位标准。荣耀500系列共两个版本，分别为荣耀500超级标准版与荣耀500超级Pro版，起售价分别为2699元、3599元，目前已经开启预售，11月27日10:00全渠道正式开售。

以“双超”内核 重塑档位标准

荣耀终端股份有限公司产品线总裁方飞表示：“荣耀500系列不止听劝，还要动真格。”在经过大量用户调研后，荣耀方飞表示，“重新建立这个档位用户体验新标准，不仅满足大家的真实需求，更要打造引领行业的标准版和Pro版。”从外观质感、实况影像、续航时长、性能体验等方面，带来全新产品体验，重塑行业标准。

荣耀终端股份有限公司产品线总裁 方飞

2亿人像全能实况 超稳超出片

荣耀500全系延续2亿AI超清人像基础，配备档位最大1/1.4英寸大底传感器及1200万超广角镜头，荣耀500 Pro还带来5000万双防抖长焦镜头，支持CIPA5.0旗舰级防抖等级，无论面对手抖还是复杂光源，都能保证成片清晰度和曝光效果，从而带来档位超稳、超清晰的影像拍摄能力。

在影像体验层面，荣耀500系列带来档位超全实况体验，针对Live实况拍摄场景，行业首发前后置Live人像，让live帧帧有虚化，帧帧有美颜，帧帧有氛围。荣耀500系列还带来行业超全的氛围感胶片色彩，共有6种胶片Live任意挑选。同时，Live路人消除也让动态瞬间免受路人干扰，时刻主角。此外还支持4K转Live，轻松将4K视频转成4K Live分享朋友圈。

除此之外，领先行业的“破框而出”Live特效，凭借荣耀行业领先的AI算法，用户勾选2-9张照片拼图后，系统可自动识别主体并分离，放大后实现“破框而出”的效果，裸眼3D赞爆朋友圈。

全系骁龙8旗舰芯 超强超有料

荣耀500系列带来全新性能突破，超级标准版搭载骁龙8s Gen4芯片，芯片能力达到行业Pro级水准，超级Pro版搭载骁龙8至尊芯片，性能表现更加强劲，为用户带来更加强大的运算能力，轻松应对各类重载游戏场景。结合荣耀幻影引擎3.0的精准预测和渲染优化，在《王者荣耀》、《原神》等重载游戏场景，能够轻松实现满帧畅玩，体验丝滑不掉帧。

8000mAh青海湖大电池 超顶超能抗

不仅性能拉满，荣耀500系列续航能力也全面升级，搭载8000mAh青海湖大电池，再度刷新档位手机电量纪录，成为档位唯一的“双八”规格产品，真正实现“性能与续航双双拉满”，荣耀500系列不做取舍，为用户提供一步到位的旗舰级体验。

荣耀500系列还支持27W有线反充功能，可随时为iPhone等设备补能，堪称出行场景中的“移动充电宝”。在自身充电方面，标准版搭载80W有线快充，Pro搭载80W有线快充+50W无线快充组合，全面保障超强体验“永不间断”。

动真格，真实力，旗舰配置一步到位

荣耀持续引领行业护眼赛道，荣耀500系列支持九大荣耀绿洲护眼特性，覆盖了自然光的波动、频闪、亮度、节律、光谱和色彩六大视觉维度，还提供了AI离焦护眼、AI干眼友好和晕动舒缓显示三大辅助护眼功能，不仅对于不良用眼行为进行主动提醒，还能智能检测不良环境光源，为用户构建对眼睛更加友好的居住和办公环境。

为打造全面领先的“双超”手机，荣耀500系列在通信方面实现新突破，带来行业首发的四大校园网专项优化，精准预测宿舍断电断网情况，提前切换网络，同时支持校园网免认证登录，还能主动提醒剩余流量。荣耀500 Pro更搭载自研射频增强芯片HONOR C1+，全面向旗舰看齐，显著提升用户在拥塞场景、弱网场景还有干扰场景下的通信稳定性，开启抢购加速后，操作响应速度明显提升，抢票抢课都更丝滑。

系统方面，荣耀500系列搭载全新MagicOS 10操作系统，配备档位唯一AI键，一键直达高频功能并支持自定义，带来更加便捷与智慧的交互体验，智慧生活一触即达。

超美水晶小直屏，用极致工艺重塑质感标准

荣耀500系列还采用行业领先的一体冷雕工艺，历经40多道工序反复打磨，实现了镜头模组与背板玻璃的一体成型，质感浑然天成。得益于机身架构的重构，不仅实现7.75mm的轻薄机身和行业最窄1.05mm黑边，其独特的水晶岛镜头模组设计，也带来了更优的握持体验，无论是竖屏使用还是横屏游戏都舒适趁手，同时为超大电池预留出充足空间。

此外，新机支持IP68&IP69&IP69K行业至高防水等级，可靠性全面进阶。荣耀500 Pro还配备旗舰同款超声波指纹，湿手秒解，响应迅速，在细节处彰显旗舰级品质。

荣耀500系列共带来“海蓝宝”、“星光粉”、“月光银”、“曜石黑”4款水晶配色，售价方面，荣耀500标准版12GB+256GB、12GB+512GB和16GB+512GB版本售价分别为2699元、2999元和3299元;荣耀500 Pro版12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB和16GB+1TB版本售价分别为3599元、3899元、4199元和4799元。现已在荣耀商城、授权电商平台、荣耀体验店、授权零售门店开启预售，并于11月27日10:00正式开售，首销购机赠价值999元尊享服务。

此外发布会也带来全新荣耀耳夹耳机2 Pro，搭载全新舒适钛拱桥 2.0，佩戴更舒适、听感更通透、交互更智能，搭配充电仓可达44小时续航，是当下全民耳夹时代的满配答案，国补到手价 466.65元，11月27日正式开售。