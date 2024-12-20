年度最佳手机系统，无愧机圈MVP！ColorOS 15综合体验

【天极网手机频道】近年来ColorOS凭借其不断迭代更新的功能和持续优化的用户体验，逐渐从口碑争议中脱颖而出。尤其是今年的表现中，ColorOS升级速度快、功能多且实用，赢得了广大用户的青睐。在不久前2024 OPPO开发者大会上，全新发布的ColorOS 15不仅搭载自研流畅双引擎，还带来了高效实用的系统级AI以及持续提升的易用性功能，直接将大家对新系统的期待值拉满。接下来天极网将通过OPPO Find X8标准版对ColorOS 15进行一次综合体验，一起来看看吧。

关于手机系统，大部分用户首先关注的是其是否流畅，这个流畅又体现在用户操作切换、动画效果、性能方面等使用体验上。想要解决安卓手机系统流畅的问题，就必须从根源上解决，所以ColorOS 15带来自研流畅双引擎 ―― “极光引擎”和“潮汐引擎”。

有的时候我们在开启一个应用的过程中突然想到另外一件事尚未做，会打断应用的开启过程去处理，但其实以往手机系统打开应用的时候都是要排队响应的，因此会出现点击不跟手的情况。得益于ColorOS 15极光引擎，实现了系统级渲染与绘制架构的用户操作体验流畅感知，上一个动画还未结束系统便启动同步绘制两个画面窗口，解决了因资源冲突而造成的画面闪跳卡顿问题，简单来说就是用户主动打断前面应用动画时，桌面上依然会同时显示多个应用启动/关闭的动画效果，不会出现现在常见的上一个应用被打断后动画立刻丢失的情况。

流畅不只是停留在视觉层面，体验上的流畅更能让用户感到舒心。全新潮汐引擎则从芯片缓存智能分配架构到软件算法效率全栈加速，让ColorOS 15在多应用快速切换时的开启速度得到了显著提升。不管是APP图标、卡片、文件夹还是组件，系统都可以实现并行动画，比如打开一个应用，在这个过程中用户可随时打断，点击响应迅速，画面丝滑连贯;下载应用的速度也有所提升，等待的时间大幅缩短。

ColorOS 15还支持分屏切换，用户可以在屏幕上同时打开两个应用，并通过简单的拖动操作进行切换。这种多任务处理方式不仅提高了工作效率，还能让用户更加便捷地处理各种事务。可以看到在浮窗+分屏的场景下ColorOS 15也同样能够保持极高的流畅度，用户可以在浮窗中打开一个小应用，并在分屏中处理其他事务。这种灵活的应用方式不仅提高了工作效率，还能让用户更加便捷地获取所需的信息。

此外，在设置列表滑动、通控下拉、相册滑动、三方应用滑动等细节体验上，ColorOS 15也展现出了极高的流畅度。无论是滑动屏幕还是点击按钮，都能感受到如丝般顺滑的触感。这种流畅的体验不仅得益于ColorOS 15对系统资源的优化和管理，还与流体云技术的加持密不可分。

流体云技术通过优化系统资源的分配和调度，实现了应用间的无缝切换和快速响应，同时，它还支持自定义交互方式，在通知中心和状态栏实时提醒出行、外卖等场景的服务信息，而且现在手电筒、充电都接入了流体云，这种设置不仅让系统的交互更加符合用户的喜好，还能提升整体的用户体验。例如锁屏快捷入口支持替换成手电筒功能，不用解锁也能快速开启或关闭手电筒，解锁之后可直接在屏幕上方的流体云胶囊开启关闭;而新增的充电流体云，增强了充电状态提醒，减少桌面全屏充电动画干扰。

在AI方面，ColorOS 15基于天玑9400旗舰处理器，将强大AI算力结合屏幕和相机视觉融入ColorOS 15，做出了最易用的AI，最实用的AI，最场景化的AI的功能――“一键问屏”功能。

小布助手能够首先识别当前应用类型，如小红书、微信等，再结合用户的语音或手写指令，高效、智能地完成任务。例如，我们在小红书中看到了心仪的旅游攻略，只需唤出小布，发送“制定旅游攻略”的指令，小布便能识别屏幕内容，一键生成旅游路线，将原本繁琐的操作简化至极。

再比如想问图片中的飞机型号，只需要圈选出来，小布就会告知你详细信息，让一切搜索都更加简单快捷。

ColorOS 15还在影像上带来了超清实况、AI超清像素、AI消除、AI去拖影、AI去反光等功能，利用AI拯救“废片”，甚至可以通过“一键问屏”功能，让系统做出相对应的功能要求。就像平时拍摄时有路人入镜，后期的图片需要做处理，光是抠图这个操作就要花费大量的时间才能处理干净。而ColorOS 15相比传统基于计算机视觉的消除，AI消除功能不仅一键可圈出需要抠除的人物或其他物体，而且消除后空白区域还具有生成补全画面的能力;如果照片中有反光的地方也可以一键“去除反光”，画面看起来更完整且干净。

动态的图片在我们单调的社交平台中显得愈发重要，不单单是让自己的社交平台内容“动”起来，而且更显有趣。在ColorOS 15支持下的超清LivePhoto实况照片，将实况照片的视频长度扩展至3秒(按下快门前1.5秒+后1.5秒)，这一设计让用户能够捕捉到更长时间内的动态场景，通过AI算法智能识别场景和主体，自动调整曝光、白平衡等参数，确保每一张照片都能呈现出最佳效果。

而且拍摄完成后能够直接进行后期处理，更关键的是这个实况照片可以按需直接在后期导出视频或GIF，实况照片的封面帧还可以进行任意重选，系统甚至会帮你进行画质增强处理，再也不需要通过第三方软件进行繁杂的步骤，省时省力简单上手。除了超清Livephoto实况照片外，ColorOS 15的相册新增的水印大师也是一大亮点，新增大量款式与自定义能力，覆盖哈苏定制、大师印记、胶卷、经典相机等系列，可以根据自己喜好添加相应的水印，实况照片添加水印后也不会导致动态照片失效，使照片更加个性，张张成大片。用户还可以直接将实况照片分享到各大社交平台，无论是微博、抖音还是小红书，都能够保持原有的动态效果和声音，朋友或是网友都可以在评论区留言、点赞。

办公方面，ColorOS 15系统“文档”APP融入AI能力，可以为用户在浏览PDF、Word等文档过程汇中检索关键信息，利用AI文档助手中的“文档回答“，高效的反馈用户所提出的询问，改变用户的查看文档的方式;“文档摘要“能够快速整理出文档重要的内容并且标注清楚相关页码数，还可以直接分享、复制以及保存至便签。

另外，ColorOS 15还能实现与iPhone互通互联，只需要在蓝牙、NFC和一碰互联开关开启的状态下，就可以与iPhone设备进行图片(包括实况照片)、视频、文档一碰分享，且支持iPhone灵动岛实时显示传输进度，打破安卓与iOS的生态壁垒，用户处理事情更加高效快捷。

体验下来，ColorOS 15在流畅性和易用性功能上都有非常大的提升。无论是超清Livephoto、水印大师等拍照功能的加入，还是自研流畅双引擎 “极光引擎”和“潮汐引擎”的加持，亦或是流体云技术的全面升级，以及其他易用好用功能的体验，都让ColorOS 15成为了今年最好用的手机系统。不难看出ColorOS在每一次的更新换代都展现出了其以用户需求为中心的实力和智慧创新，让每一次升级都为用户带来更加便捷、高效的使用体验，可以说是无愧“机圈MVP”。