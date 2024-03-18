第三代骁龙8s发布：AI性能是竞品数倍，支持100亿参数大模型

【天极网手机频道】3月18日，高通正式发布第三代骁龙8s移动平台，拥有与骁龙8“同宗同源”的旗舰规格，将让市场中更多机型解锁出众体验。

第三代骁龙8s的高通Kryo CPU拥有与第三代骁龙8相同的架构，其1个超级内核主频为3.0GHz、4个性能内核主频为2.8GHz、3个效率内核频率为2.0GHz。根据高通公布的测试结果，其多线程性能可以领先竞品20%。

GPU方面采用与第二代骁龙8相同架构的Adreno GPU，能效领先竞品15%，并且支持硬件加速的实时光追、高通Adreno图像运动引擎2.0、骁龙游戏超分等特性，在开启光追后能效领先竞品可达25%。对于玩家而言，第三代骁龙8s的沉浸式游戏体验值得期待。

作为第三代骁龙8s的一大亮点，AI性能方面的表现也是“一骑绝尘”，与其他骁龙平台一样，发挥异构计算优势可以在不同负载下提供更佳性能。根据高通公布的数据，第三代骁龙8s对比竞品在物体检测测试中，领先超过400%，如语言理解、图像分割、背景虚化等测试领先优势分别达到280%、100%和300%。

第三代骁龙8s可支持100亿参数大模型，以及AI增强的GPU特性，大预言模型包括Baichuan-7B、Gemini Nano、Llama2、ChatGLM等。在发布会上，字节跳动、网易等高通合作伙伴也分享了基于骁龙移动平台特性带来了全新功能和体验升级。例如，更强劲的AI性能可以让用户在抖音等应用中获得更多“滤镜、玩法”，甚至提升视频抠像等创作效率。

值得一提的是，高通一直致力于推动终端侧AI发展，除了围绕算力平台提供硬件支撑外，也为开发者提供更多软件栈、工具包，加速大模型、AIGC等新一代应用在更多终端设备上落地。

拍摄方面，第三代骁龙8s集成认知18-bit三ISP，可支持两亿像素拍摄以及平滑的视频变焦，可借助照片、视频的实时语义分割来优化照片，支持骁龙暗光拍摄(LLV)，在配合AI后可以解锁影像创作新体验，如对照片进行边缘延展等二次创作。第三代骁龙8s还拥有始终感知摄像头，在人脸解锁、移动支付、二维码扫描等场景下体验更加高效顺畅。

第三代骁龙8s具备Snapdragon Sound骁龙畅听技术套件，支持领先音频体验，增强影音游戏娱乐的代入感和更清晰的音频通话。连接方面，采用骁龙X70 5G调制解调器及射频系统，以及高通FastConnect 7800移动连接系统，支持高达10Gbps的5G连接以及Wi-Fi 7、智能双蓝牙等特性。在多终端协同方面，借助Snapdragon Seamless可提升互联互通体验，保证设备切换时音频等连接的连贯性。

发布会上，小米集团总裁、小米品牌总经理卢伟冰表示，小米Civi 4 Pro将全球首发第三代骁龙8s，红米也将同步跟进。

此外，荣耀、iQOO、真我realme等主要OEM厂商和品牌都将采用第三代骁龙8s，首款终端预计将于3月面市。

不仅是发布全新第三代骁龙8s移动平台，高通表示，全球由骁龙赋能的智能手机达到19亿，在2023年高通在旗舰和高端Android智能手机出货量方面全球领先，占比分别达到了83%、73%。

第三代骁龙8s作为骁龙旗舰移动平台的“新成员”，进一步拓展了产品阵容，高通技术公司高级副总裁兼手机业务总经理Chris Patrick表示：“第三代骁龙8s凭借终端侧生成式AI、先进影像特性等丰富特性，旨在提升用户体验，助力用户在日常生活中迸发创造力和生产力。我们非常高兴能够扩展骁龙8系旗舰平台系列。作为我们最顶级的移动平台解决方案，骁龙8系将为更多消费者带来一系列出色的特选功能。”