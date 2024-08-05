Omdia：全球智能手机第二季度出货量同比增长，但市场两极分化加剧

【天极网手机频道】根据最新的Omdia智能手机出货预调研报告，2024年第二季度出货量总计2.903亿台。与上一年相比，同比实现了9.3%的增长，而环比则出现了3.2%的小幅下滑。但这一数据依然透露出智能手机市场在经历波动后所展现出的增长态势。

数据显示，三星、苹果等传统巨头依然稳居前列，凭借其强大的品牌影响力和技术实力持续巩固市场地位。三星在全球市场的广泛布局和多样化的产品线，以5370万台的出货量位居榜首，这比去年第2季度增长了0.7%，但由于季节性因素，比第一季度下降了11.2%，其中250-600美元的中端价格的出货量占比较大;苹果则以4560万台的出货量紧随其后，市场份额为16%，高于2023年第二季度的4320万台，但低于2024年第一季度的5070万台。尽管苹果的整体出货量同比增长，但与去年同期相比，大中华地区的出货量有所下降。

根据苹果公布的2024财年第三财季财报数据显示，苹果第三财季总净销售额为857.77亿美元，较上年同期817.97亿美元增长5%，创历史新高;净利润为214.48亿美元，较上年同期的198.81亿美元增长8%。其中iPhone的营收为392.96亿美元，同比下滑0.9%，但仍高于分析师预期;iPad的营收大增23.7%，达到71.62亿美元;Mac的营收为70.09亿美元，同比增长2.4%。

尽管苹果的整体出货量同比增长，但是苹果在大中华区的市场表现却令人失望。苹果大中华区第三财季营收为147.28亿美元，较上年同期的157.58亿美元下降了6.5%。尽管苹果在国内市场频繁降价以刺激需求，但出货量仍未能摆脱同比下降的困境。再有IDC数据补充显示，2024年第二季度苹果在中国智能手机市场的份额排名第六，出货量同比下降，首次跌出前五的位置。有分析师认为，由于国内品牌的竞争压力持续增大，以及苹果自身渠道调整等因素导致了这一结果。

再说回Omdia的数据，国内手机厂商在全球市场中的表现也非常抢眼，小米、vivo等品牌在出货量上取得了显著增长，不仅在国内市场占据重要地位，也在海外市场积极拓展。小米凭借其在性价比等优势，出货量从去年第二季度的3320万部增长到今年第二季度的4230万部，比上一季度小幅增长3.7%，在2024年上半年占据了14.1%的全球出货份额;vivo则通过产品创新和市场拓展，出货量从2023年第二季度的2450万微升至2024年第二季的2600万台;OPPO在第二季度的出货量为2520万部，比第二季度增长了1%，海外出货量的稳定增加，使得全球出货量实现增长;荣耀的出货量为1550万部，比23年第二季度的1410万出货量增长了9.9%，这是荣耀连续第四个季度实现同比增长。摩托罗拉和Realme的出货量同样保持增长状态;而华为的出货量总计1170万台，与去年同期相比增长了58.1%，是十大智能手厂商中增长最快的。

根据市场趋势显示，智能手机市场正在经历加速两极分化，低端和高端市场的比例正在增加，而中端市场正在萎缩，不同品牌表现各异，有的实现大幅增长，有的则面临挑战。但整体而言市场格局两极分化加剧。