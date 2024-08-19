OPPO A80海外版发布：299欧元起 ，天玑6300处理器

【天极网手机频道】近日，OPPO在海外发布了一款新机型OPPO A80，以360°的“装甲机身”、45w快速充电、5100毫安时大电池、120Hz超亮屏幕、湿手触控和外观作为核心卖点。在售价上，8+256GB版本为299欧元(折合人民币约2356元)，可选配65w的SuperVooc GaN充电器，价格为348欧元，一起来看看具体的参数配置吧。

其机型具体配置如下：

外观，在配色上，在海外的官网宣传图上，可以看到共有紫色和黑色两个配色，就官网数据，OPPOA80系列，厚度约为7.68mm，重量约为186g，十分纤薄的机身，握持手感十分优秀，并且360全方位的Armour Body架构，耐热耐摔，支持ip54级别防尘防水。

正面屏幕为中置挖孔屏，搭载6.67英寸最高支持120Hz的LCD屏幕，屏幕素质为246ppi，获得亚马逊高清认证，屏幕在阳光下最大亮度为1000尼特，边框上采用了直角边框。

处理器为6纳米工艺的天玑6300处理器，支持5G，该芯片于今年 4 月推出，天玑6300处理器包含了 2 个 A76 大核和 6 个 A55 小核，主频分别为 2.4GHz 和 2.0GHz，GPU 则是 ARM Mali-G57 MC2@1072MHz，在内存和闪存方面，支持LPDDR4x和UFS 2.2，此外，海外版本的A80手机目前最高只有8+256GB版本。

系统方面，其搭载基于安卓14的Color OS14，搭载三位一体引擎，得益于OPPO的系统级计算引擎，由于应用程序压缩，更好的流动性、稳定性和电池性能与更快的应用程序加载速度和更多的存储空间相结合，从而带来令人难以置信的总体体验，使得系统更加丝滑流畅;支持湿手触控，手机屏幕或者手上沾有水仍然支持正常操作屏幕;AI LinkBoost技术，无缝网络切换、快速信号恢复、更大的信号稳定性和拥塞优化一起确保了平稳、无缝和稳定的连接，无论网络条件如何，都能更快地共享和更准确的导航;同时也支持AI橡皮擦功能，成像的照片上只用点击即可消除物体;此外，手机还支持一个超音量模式，在嘈杂的环境中这款手机有一个内置算法，可以将音量提高到300%，可以解决用户在嘈杂的环境听不清手机扬声器问题。

相机方面，主摄为50MP+2MP的相机配置，主摄像头为50MP，光圈为f/1.8，人像摄像头为2MP，光圈为f/2.4，前置为一颗八百万像素，光圈为1/2.0，具备夜间，专业，全景，人像，延时摄影，慢动作，文本扫描仪，谷歌镜头，高分辨率，双视图视频，贴纸等多种拍摄模式。后置最高支持1080P60帧录制，前置最高支持1080p30帧录制。

在电池和充电速度方面，支持充电OPPO的45W SUPERVOOC充电技术，电池为5100mAh，官方数据，仅需30分钟，即可将电池充到50%。

在其余配置上，该手机具备3.5mm的耳机孔，支持外置存储卡和NFC，支持第五代Wi-Fi 技术，低功耗的蓝牙5.3，充电接口类型为Type-C。

总结

这款海外版本的OPPO A80机型，应该是国内OPPO A3活力版的海外版，OPPO A3 活力版在国内于七月上市，为线下版本，具体售价暂未公开，不同OPPO线下店售价可能不同。小编推测，如果按照国内的目前存在的配色规格，海外版除了黑色和紫色版本，应该还会有绿色版本，目前OPPO海外官网只能购买选配星空黑色的版本，8+256GB配置为299欧元，折算成人民币为2300多人民币。以上为关于海外版OPPO A80的消息，更多配置信息可以登入海外OPPO官网查询。