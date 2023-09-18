千元档实打实的性能配置，选择OPPO A2 Pro的理由都在这

【天极网手机频道】很多人觉得现在的手机越来越贵，性能配置都差不多的情况下价格是一个比一个高，不再像以前一样花着最少的钱体验旗舰级品质。当然，不能因为少部分机型全盘否定手机厂商做出的努力，近日OPPO推出全新千元机――OPPO A2 Pro，兼具旗舰质感和四年耐用大电池，同时搭载120Hz旗舰级护眼双曲屏和67W超级闪充，刷新同档位设计、续航和体验新高度。



OPPO A2 Pro



外观设计上，OPPO A2 Pro屏幕采用6.7 英寸旗舰级护眼双曲屏，支持120Hz超高刷新率，配合先进的COP封装工艺，带来极具沉浸感的大屏体验;行业领先的2160Hz超高频PWM调光有效降低可见频闪对敏感人群的视觉疲劳风险，并解决了其他调光方式在低亮度下的画面杂色问题，全方位呵护用眼健康。

OPPO A2 Pro提供了大漠棕、浩瀚黑和暮云紫三款配色，其中，大漠棕配色采用了同价位少见的亲肤素皮材质，表面呈现质感粗荔枝纹，温润贴手，不容易沾指纹，质感绝佳的同时实用性极强。后盖的苍穹之镜设计让整个影像模组极具辨识度，配合3D双曲面机身，带来轻薄又舒适的手感;另外，OPPO A2 Pro还采用了金刚石抗摔结构，包括在手机四角、屏幕、镜头模组等方面都进行了升级强化。



OPPO A2 Pro



影像方面，OPPO A2 Pro后置6400万像素超清影像，4合1像素融合技术，带来等效1.4 μm超感光大像素，轻松拍出细节丰富的质感大片。此外，旗舰级色彩与影调风格首次来到A系列，在拍摄时光影能更加平衡，色彩也更加真实和生动，OPPO A2 Pro带来远超预期的越级影像体验。

性能和配置上，OPPO A2 Pro采用联发科天玑7050旗舰芯片，拥有6nm先进制程工艺，安兔兔跑分超60万，性能出色，无论是日常使用还是玩主流手游都能轻松应对。提供至高12GB+512GB超大内存组合，配合RAM+内存拓展技术，OPPO A2 Pro可以实现12GB+12GB*超大内存体验。配合ColorOS 13.1智慧系统中的超算平台应用预加载与内存优化机制，可以实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿。与此同时，OPPO A2 Pro通过了TÜV南德48个月A级流畅认证，也就是说在四年使用时间内，OPPO A2 Pro都能获得流畅的用机体验。



OPPO A2 Pro



续航方面，OPPO A2 Pro配备了67W超级闪充与5000mAh四年耐用电池，内置的OPPO独家的电池健康引擎，通过智能电池健康算法、仿生修复电解液技术，保护电池让电池持久更耐用。



OPPO A2 Pro 67W超级闪充



目前，OPPO A2 Pro已在线上线下同步开启预售，售价1799元起，将于9月22日正式开售。产品预售以及首销期内购买OPPO A2 Pro的用户，当电池容量低于80%时，将享有四年内免费更换一次电池的权益。感兴趣的用户可以前去官网进行了解。