维修无需关闭“查找我的iPhone” iOS 17.5推出“维修状态”功能

【天极网手机频道】使用iPhone的朋友们如果去苹果直营店或者官方授权维修点维修过手机应该都会经历一个步骤――工程师会让您在送修设备的时候关闭“查找我的iPhone”功能。这一步骤是为了确认用户确实是这台设备的拥有者，并且它不是丢失或被盗的设备。尽管是为了安全考虑，但每次操作关闭这项功能确实有些麻烦，不过在即将到来的iOS 17.5中，iPhone用户将获得更为便利的确认方式。

在iOS 17.5中苹果添加了“维修状态”功能，该功能旨在允许将iPhone送去维修时无需停用“查找我的iPhone”和激活锁。这一功能是在向开发者发布的iOS 17.5 beta 4代码中发现的。如果用户要将设备带到Apple Store 商店或官方指定维修服务点，苹果会指示用户前往iOS设置来关闭“查找我的iPhone” 。然而自从 iOS 17.3 引入被盗设备保护以来，这个过程变得有点复杂。这是因为被盗设备保护增加了更改敏感设置的时间延迟，其中包括“查找我的iPhone”。

一些顾客并没有意识到这一点，因此他们不得不在 Apple Store等待一个小时才能禁用查找功能。但iOS 17.5 Beta版中添加的新“维修状态”模式可让用户使用Apple ID和密码确认他们即将将iPhone送去维修。因此，苹果的技术人员可以确认该人拥有 iPhone，然后继续进行维修，而无需关闭“被盗设备保护”和“查找我的iPhone”。

值得一提的是建议用户不要无故启用此模式。Beta版用户现在可以在尝试通过“查找我的iPhone”应用删除iPhone时启用修复状态模式。一条提示消息告知，“这款 iPhone与您的Apple ID关联，在线时无法将其删除，但您仍然可以准备维修。”之后，您将在“查找”应用程序中看到一个徽章，表明 iPhone 已“准备好维修”并且设备仍然“功能齐全”。

至少目前还没有明确的方法将设备从修复状态中移除。这可能是因为苹果尚未在测试版中添加该选项，或者因为只有苹果技术人员才能确认修复已成功完成，然后将设备从此模式中删除。以防万一，暂时避免启用修复状态。

哦对了，目前来说“维修状态”功能仅适用于 iPhone，不适用于iPad。当然，iOS 17.5并不是一个重大更新，它的重点是在整个系统中添加新的反跟踪功能和一些小的设计调整，进一步完善iOS 17的用户体验。该更新预计将于五月向公众发布。