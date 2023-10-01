四个小技巧，让你在出游期间用手机拍出更好的照片

【天极网手机频道】相信现在手机已经成为了我们每个人记录生活最常用的工具，虽然在画质和专业程度上与相机存在很大差距。但是手机凭借着丰富的功能，方便携带的体积，以及更加自如的焦段切换，使得用手机拍照的便利程度也要高上相机很多。本篇文章我会教大家四个小技巧，让你用手机拍出更好看的照片。

相机软件中的这几个功能，需要灵活使用。

参考线和水平仪是我建议大家在相机设置中开启的功能。在我们还没有养成自己的构图习惯之前，将拍摄的主体置于画面参考线三分之二的位置，留出三分之一的画面作为留白。并且让画面主体的线条与水平仪垂直或者平行，就可以拍出看着更加舒服的画面。

手机的三颗镜头，在对应的环境下才能发挥最大的作用。

无论是苹果，鸿蒙还是安卓手机，在较新的款式中都会配备至少三颗摄像头，通常它们分别对应了主镜头，超广角镜头和长焦镜头，手机的拍照软件中用很直观的放大倍数来表示不同镜头的焦段。值得注意的是，对于我们出游拍摄旅途的风景来说，长焦镜头其实比主镜头和超广角镜头更加常用。

看到一个喜欢的建筑，但是周围杂乱的东西太多怎么办？用长焦镜头拍摄可以大幅减少画面中的无关元素，突出主体，增强画面的冲击力。

手机的主镜头更适合拍摄特写。在传统相机摄影中，在拍摄特写时的确常用更远的焦段。但是对于手机的长焦传感器来说，它的光圈大小远远小于主摄像头传感器的光圈大小，想要获得自然的背景虚化效果，请使用手机的主镜头拍摄。

超广角镜头并不是特别适合拍摄风景。手机上较小的体积会导致内部镜片的体积和材质被大幅压缩，损失光学素质，这其中受影响最多的就是超广角镜头，带来的结果就是画质相比于主镜头的大幅削减。而且除非是自然生态化程度非常高的环境，超广角镜头在提供更广视野时也会把很多无关的东西给拍进去，让画面显得很杂乱，有经常在人多的景点游玩的小伙伴应该明白我的意思。

简单的三角构图，保你一学就会。

如果拍摄的环境实在是有很多的无关元素怎么办？合理的构图可以很大程度上缓解这种问题。在拍摄时除了要注意上面提到的让画面主体占据取景器三分之二的位置，留出三分之一的空余。还要尽量让主体和空余之间有一个明确的分界线，比如说是一个转角。让画面主体呈三角形，可以大幅降低在杂乱环境下其他元素对照片的影响。

适当改变画面比例，开启照片水印，利用好玄学加持。

画面比例的调整能在一定程度上让照片看起来更舒服，一般我们拍照常用的比例是4：3或者1：1，视频常用的比例是16：9。在拍摄外形比较规则或者以线条为主的物体时，1：1的画面比例可以带来更好的视觉效果，大家可以自行感受一下。

照片水印能让画面看着更有仪式感，有一定的玄学加成，而且你能在其中看到当时拍摄的时间位置甚至是焦段信息。拍照本身的作用就是凝聚时光，记下此刻的回忆，照片水印的加入可以让我们的回忆更加清晰。

以上的四个小技巧就是我想告诉大家的，其中的很多逻辑和传统的相机摄影会有比较大的不同，但这的确是我在同时使用手机和相机进行拍摄时总结出来的。用好这四个技巧，相信能让你在出游时，用手机拍下更好的画面，记录更多的感动。