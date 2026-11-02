10月29日晚，一加以“性能直升，跨代之作”为定位，正式发布一加Ace 7与一加Ace 7 Pro双机型。这是Ace系列史上首次全系搭载主动散热方案的产品，最大看点在于首创的“双路冰河风冷系统”――行业首创双路出风架构：一路强风直吹芯片热源以保障性能满血输出，一路冷风直吹机身后盖以降低握持区闷热感，配合14层塔式鳍片、1264mm²鳍片换热面积与6350mm² VC，并在风扇内加入温度传感器结合环境、握持与场景动态调整策略，官方称《和平精英》185帧连续游玩一小时后芯片区域温度最多可降低10℃。

屏幕方面，双机均为一加16同款的第四代东方屏，6.78英寸、分辨率为2772×1272、京东方X4发光材料，支持1―165Hz LTPO自适应刷新，适配游戏中最高可达185Hz，峰值亮度3600nit，并配备硬件低蓝光与3840Hz超高频PWM调光。芯片按版本梯度布局：Ace 7 Pro搭载第五代骁龙8至尊版(台积电3nm、第三代Oryon架构、最高主频4.6GHz)，标准版采用第五代骁龙8至尊版V Series，均最高提供16GB LPDDR5X Ultra运存;全新“风驰游戏内核”整合CPU、GPU、NPU与内存调度并提供GPU渲染超帧。该系列全系配备9000mAh冰川电池与100W超级闪充，搭载OPPO冰川电池聚能芯片，支持旁路供电与有线反向充电。影像部分，全系2亿像素三星HP5主摄(1/1.56英寸、f/1.8、OIS)，Pro版独占5000万像素3.5倍潜望长焦(最高120倍数码变焦、两轴OIS);同时打包三颗自研芯片――超级显示芯片P4、灵犀触控芯片T3(轮盘滑动时延降80%、开枪点击时延降43%)与电竞网络芯片G3，大师陀螺仪采样率最高800Hz。

外观延续金属魔方Deco、金属中框与黄金大R角，全系支持IP66/IP68/IP69/IP69K防尘防水，配备3D超声波指纹2.0、对称双扬、X轴线性马达、全功能NFC与红外，预装ColorOS 17。售价上，Ace 7标准版4399元起(12+256)，Pro版4799元起(12+256)，叠加首销优惠、平台补贴与国补后到手价区间为3149―5249元;一加官方战报称Ace 7 Pro首销销量达上代的2.25倍。