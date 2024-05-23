OPPO Reno12 Pro上手体验：影像巅峰与时尚设计的完美结合

【天极网手机频道】OPPO Reno系列自推出以来，便在智能手机市场中取得了令人瞩目的成绩。作为OPPO旗下的重要产品线，Reno系列不仅以其独特的设计风格和创新的科技实力赢得了消费者的青睐，更在性能、拍照、续航等多个方面展现了出色的实力。全新推出的OPPO Reno12系列以其卓越的影像能力、时尚的设计、出色的屏幕显示、强劲的性能和持久的续航，科技与美学相结合所带来的独特魅力，为用户带来了全新使用体验。

外观・未来流线之美，小直屏设计打造流行 ICON

OPPO Reno12 Pro以其独特的魅力和创新技术，再次定义了智能手机的新潮流。首先在配色上，Reno12 Pro提供银幻紫、香槟金、乌木黑三款配色，其中主打配色银幻紫更是将紫色的神秘与银色的科幻完美交织。

银色作为千禧风格的代表色，不仅具有独特的视觉冲击力，更象征着未来、科技与时尚，机身背部采用流银玻璃工艺设计，此工艺赋予了手机流动的质感和灵动的气质，灯光打上去展现出强烈的立体视觉效果，从深邃的紫色逐渐过渡到银白色，如同星空般深邃而神秘，这不仅提升了手机的颜值，更增强了其科技感，无疑是对千禧风的完美诠释。

细节上搭配了珠宝级饰钉圈点缀，不仅提升了手机的整体质感，还使得手机在视觉上更加雅致;四曲柔边直屏设计使得手机的边框更加柔和自然，为用户带来了更加舒适的触觉体验。这种设计不仅是对美的追求，更是对工艺的极致要求。

Reno12系列从千禧风格与高定时尚中撷取灵感，以科技融合时尚，在秀场之外打造全新的 “超美小直屏”设计。传统直屏虽然显示效果清晰，但手感较为生硬，缺乏舒适度;近些年流行的曲面屏虽然手感更佳，但曲率过大容易造成边缘显示效果较差的问题。

而OPPO Reno12全系首次采用四曲柔边直屏设计，又保留了传统的平面特性，薄至7.25mm，轻至179g，6.7 英寸动态光影屏带来 120Hz 高刷新率，兼顾了手感和显示效果;四个方向的曲面设计使屏幕边缘更加圆润，除了能让手感更加舒适，也有效避免了曲率过大造成的边缘显示效果的问题，保证了屏幕的清晰度和细腻度，也使得用户在触摸时可以获得更高的精度和稳定性。这一创新设计不仅展现了OPPO在屏幕技术方面的领先地位，更凸显了OPPO对于用户需求的深度洞察和精准把握。

这块屏幕还支持ProXDR显示、多亮度色彩校准、HDR10+等特性使得屏幕在色彩还原和亮度调节方面表现出色无论是在高光环境下还是低光环境下都能呈现出清晰明亮的画面效果。同时它还支持2160Hz高频PWM调光技术有效减少了长时间使用手机对眼睛的不适感。

基于光子矩阵技术，ProXDR超光影临境显示功能可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，实现最高8倍的亮度提升，这意味着在强光环境下，用户依然能够清晰地看到屏幕上的内容，而不用担心因为亮度不足而影响使用体验。

Reno12全系屏幕覆盖的是康宁大猩猩玻璃Victus 2，在跌落至粗糙表面时拥有更强防护性能，有保护手机屏幕免受损坏，耐刮性也更进一步;机身架构中使用 OPPO 自研的 AM04 稀土合金，具有出色的抗刮擦和抗冲击性能，机身加倍坚固强韧。同时，IP65防尘防喷淋的设计也使得手机能够在恶劣的环境下正常使用，为用户提供了更加全面的保护。

融入多项保护技术的 Reno12 Pro还拥有 5000mAh 大容量电池，机身却仍薄至7.55mm(香槟金和乌木黑)，轻至183g，既保证了手机的轻薄感，又确保了内部元件的合理布局和长续航。整体而言，OPPO Reno12 Pro的轻薄设计使得它成为了一款既美观又实用的手机。

从外观设计来看，OPPO Reno12 Pro以其独特的配色、精致的工艺处理、创新的屏幕技术和全面的保护措施，不仅为用户带来了一款集美观、实用和耐用于一体的智能手机，更展现了OPPO对于科技与美学完美融合的追求。

影像・光影之间，单反级人像三摄的魅力

影像上，Reno12 Pro搭载了5000 万单反级人像三摄。在实际使用中，这颗5000 万单反级人像摄像头表现非常出色，无论是光线充足还是暗光环境下，都能拍摄出令人满意的效果。同时，它还支持2倍光学变焦，在拍摄人像时可以更加自由地选择拍摄角度和构图方式。

从实际样张看出，广角镜头在拍摄风景、建筑等场景时能够呈现出宽广的视野和丰富的细节，而且还支持光学防抖功能，有效减少了因手抖而导致的照片模糊问题。超广角摄像头虽然只有8MP的分辨率，但其超广角视野在拍摄广阔场景时有了更多的选择，并能够拍摄出更加震撼、具有张力的照片和视频。无论是树叶的脉络，还是建筑的线条，都呈现出细腻度和丰富性，细节清晰锐利，没有模糊或失真的现象。而且OPPO Reno12 Pro的色彩表现也堪称一绝，不仅能够准确还原真实场景的色彩，还能展现出丰富的色彩层次和细腻的色彩过渡。

人像模式是另一大亮点。智能识别技术能够自动识别人脸并进行美颜处理，而且在美颜过程中注重自然与真实的平衡，不会对肌肤进行过度磨皮或美化，而是保留肌肤的纹理和细节，让肤色更加自然、细腻。人像模式还支持多种专业质感选择。不仅丰富了人像摄影的表现手法，也让用户能够根据自己的喜好和拍摄需求进行个性化设置。除了自然美颜效果外，Reno12 Pro的人像模式还擅长打造专业级的虚化效果，智能地计算出人脸与背景之间的距离，并据此调整虚化强度。而且在虚化过程中，Reno12 Pro能够保持人像边缘的清晰和细节的丰富，避免了传统虚化技术中常见的边缘模糊问题，主体更加突出。

不管是画质与细节、色彩饱和度、人像摄影还是虚化效果方面，Reno12 Pro都展现出了出色的性能和专业水平。

性能与续航・星速旗舰芯片，澎湃动力与高效充电的完美结合

基础配置上，OPPO Reno12 Pro 搭载了天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，专为游戏优化的星速引擎能够通过精准的系统监控、网络质量监测和实时资源调度等手段，增强高帧率游戏的能效表现。

在实际游戏中星速引擎能够根据性能指标和更精确的温度信息实时进行资源调度，这不仅降低了游戏满帧运行时的发热问题，还提升了终端的续航时间，搭配最高提供 16GB +512GB 存储、读写性能与能耗表现全方位出色的LPDDR5X与UFS3.1，以及OPPO独家的浓缩内存技术，打造超速大内存组合，为玩家提供更为流畅、稳定的游戏体验。



游戏实测



游戏前后机身温度对比

续航方面，Reno12 Pro配备了5000mAh电池+长寿版80w超级闪充组合，在耗电完毕自动关机并且静置十分钟后开启智能极速充电模式进行充电，实际测试下20分钟充至54%，45分钟内即可完成充电。

配合电池健康引擎，不仅能够提升用户日常充放电的体验，也能够延长电池的使用寿命，不管是充电还是续航，Reno12 Pro总是一步到位解决电量焦虑。

系统・复杂的都不是事，ColorOS 14.1流畅与智能并存

ColorOS 14.1在操作体验上也进行了深度优化，全新的设计理念和动效设计使得整个系统界面更加简洁、直观和易用。同时，ColorOS 14.1还针对桌面、多任务、通控中心、锁屏、全局搜索等系统场景进行了优化和升级，从视觉和操控两个维度提升用户的使用体验。无论是滑动屏幕、切换应用还是进行多任务处理都能为用户带来流畅、快速且细腻的操作感受。

在ColorOS 14.1系统的加持下，OPPO Reno12 Pro在AI方面的功能也表现得相当出色。ColorOS 14.1引入了诸多创新的AI功能，如AI消除、AI闭眼修复、AI通话摘要、AI录音摘要、AI文档扫描以及全新的小布助手中的小布英语老师、小布面试官等，这些功能不仅极大地提升了用户的使用体验，还为用户带来了更加智能化的服务。例如，OPPO AI消除功能可以智能抠图还能补全画面，更重要的是处理完之后的样张整体效果非常自然，还节省了大家以往后期耗费的大量时间。



OPPO AI消除功能

AI闭眼修复功能能够智能识别用户合影中的闭眼表情，并基于 OPPO AI 大模型一键“睁眼”，还原合影最佳时刻。用户可在相册中找到并单击需要修复的闭眼照片，在照片界面中点击右上角的“最佳合影”图标，在弹出的AI最佳合影界面中点击”闭眼修复”，即可自动完成修复。



OPPO AI闭眼修复功能

另外，Reno12系列支持实况照片功能，是安卓行业内首次支持发布实况照片的机型，为用户带来了全新的社交体验。与传统的静态照片相比，实况照片具有更加丰富的表现力和感染力。

实况照功能能够捕捉到照片拍摄瞬间的动态变化，包括人物的表情、动作以及场景的光影流转，使得照片更加生动、真实;并且基于 AI 大模型数据带来了原生 AI 人像算法，能为人像动态照片增添自然美颜效果，免去二次后期的过程。此外，Reno12 Pro还支持全焦段实况照片拍摄，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片。用户可以直接将实况照片分享到小红书，保持原有的动态效果和声音，朋友或是网友都可以在评论区留言、点赞，这也是安卓首个支持分享社交平台的手机。



实况功能

OPPO AI通话摘要可以智能记录通话内容和待办事项的功能，对于商务人士来说尤为实用，在通话结束后智能识别通话内容生成重点信息摘要，包括通话时间、时长、对方姓名、核心内容、重要信息等，并自动识别出待办事项，如会议时间、地点、任务等，还会提醒用户添加到日程中;AI 文档扫描一键扫描智能修复，即可保存为为doc、pdf、ppt、excel等多种文档格式。



OPPO AI通话摘要

OPPO AI功能不仅覆盖了办公场景，还深入到了用户的日常生活中。无论是记录通话、拍照优化，还是文件处理、智能问答，都能通过强大的AI能力为用户解决生活中的小麻烦，同时引领手机进入了全新的AI时代。

总结・不仅仅是手机的艺术

OPPO Reno12 Pro以其独特的魅力和出色的性能，为用户带来了一场时尚与科技的双重盛宴。这款手机不仅在设计上追求极致的时尚感，同时在影像、性能和续航等方面也展现出了卓越的实力;AI功能独树一帜，并非简单继承高端技术，而是凭借前沿创新成为引领潮流的科技潮品，为用户带来全新体验的同时彰显OPPO在科技领域的领导地位与不断追求卓越的决心，无论是追求时尚潮流的年轻人，还是注重性能和品质的商务人士，OPPO Reno12 Pro都能满足日常使用需求，成为你生活中的得力助手，这也再次证明了Reno系列在智能手机市场中的领先地位和强大的竞争力。