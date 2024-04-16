预算7k 选折叠屏还是iPhone 15 Pro？

【天极网手机频道】预算7000，能买到什么手机？在2024年，7000元的预算已经可以cover市面上几乎所有品牌的旗舰机型，或者是中端机型的顶配。几年前折叠屏机型刚刚推出的时候价格居高不下，而经过各家厂商几年来的入局与内卷，折叠屏手机的价格已经来到了相对亲民的位置，不少用户也选择将折叠屏手机作为自己的主力机使用。当我们把机型分成两类――一类是自成一家的iOS阵营，也就是iPhone，另一类则是安卓阵营为代表的旗舰机型，我们今天主要讨论横向折叠屏与iPhone 15 Pro的对比，在7k档位我们究竟选什么？

其实在预算7k的情况下，选择折叠屏手机还是iPhone 15 Pro，我相信大家心中其实已经有了答案。不如让我们从几个方面进行比较和分析。

首先就是绕不开的价格环节。众所周知，如果不是为新机型让路，苹果官网的iPhone基本上是不会降价的。iPhone 15 Pro的官网价格区间为7999元至12999元，这么一看把iPhone 15 Pro放到7k价位段还是略有些勉强了。官网7999元的iPhone 15 Pro的存储规格只有128GB，而在其他第三方平台(如某夕夕)，iPhone 15 Pro(128GB)的价格最低可下探至6300元左右。

而折叠屏手机的价格则更有竞争力，覆盖了从3000元到万元不等的范围――努比亚最近发布的nubia Flip将价格打到了3k档位。这意味着在7k的预算内，我们可能无法购买到最高配置的iPhone 15 Pro，但有可能购买到性价比较高的折叠屏手机。

接下来就是性能方面了。iPhone 15 Pro搭载了全新的A17 Pro芯片，这是业内首款采用3纳米制程的芯片，性能比上一代提升了两倍。此外，iPhone 15 Pro系列终于采用了USB-C接口，算是与业界主流对齐颗粒度了，并且在相机方面也有所升级，配备了不错的三摄模组。但是在苹果的刀法之下，5倍四棱镜潜望长焦并没有给到Pro，而是作为了ProMax机型的专属。哦对了，还有前面提到的128GB的存储，在当下这个时间段，128GB的存储空间很难说足够用户日常使用。

而作为对比，7k档位我们可以买到发布不久的12GB+256GB版本的vivo X Fold3。第二代骁龙8在今天来看也依然是旗舰水准，虽不比A17 Pro，但满足日常的各种中高负载实际上也是够用的。

另一方面，折叠屏手机的优势在于其更大的屏幕尺寸，用户可以在常规尺寸手机和大屏之间自由切换，满足用户对于大屏的需求。而且随着技术的进步，折叠屏手机已经能够做到既轻薄又全能，提供了良好的手感和内外屏体验。更重要的一点――在续航方面，折叠屏手机拥有更大的机内空间容纳大电池，以vivo X Fold3为例，219g的重量虽然比iPhone 15 Pro重了32g，但是展开之后更薄，电池容量更是大了超过2200mAh，换算成续航可不容小觑。

当然生态也是一个十分值得注意的点，毕竟苹果用户粘性极高的原因正在于其完善的生态。而在vivo X Fold3上，我们看到了“抄家”的操作――它打破了安卓与苹果macOS的系统壁垒。vivo X Fold3支持远程控制Mac电脑，能实现手机与Mac之间的无缝衔接，让用户在移动办公方面拥有了更多的可能性。无论是需要远程访问电脑文件，还是想在手机上直接操作Mac应用，vivo X Fold 3都能轻松满足需求，特别是对于那些需要在不同设备间频繁切换的用户来说，折叠屏手机提供了一种新的使用方式。

还有一个关键点――AI。虽然说现在我们还没有见到一个能够真正被称为杀手级的AI应用，但是不可否认，AI的加入确实让智能手机在日常的使用中更智能了。iPhone 15 Pro的AI表现体现不明显，Siri更是被调侃为“人工智障”。但在vivo X Fold3上，vivo AI蓝心大模型已经能够在用户使用手机的各个节点提供帮助。修图、通话、语音转文字甚至一句话视频剪辑，AI都可以帮用户实现，蓝心小V则开始初具人工智能助手的模样，有什么问题问它就好，回答基本能让人满意。

我们最后来总结一下，如果预算严格限制在7k以内，并且更倾向于拥有一个高性能、体验优秀的手机，那么vivo X Fold3可能是更好的选择。它不仅拥有更大的屏幕和优秀的影像系统，在AI、续航、存储空间等方面都领先于iPhone 15 Pro。如果对大屏幕有特别的需求，或者希望尝试一种全新的手机使用方式，那么折叠屏手机也是一个不错的选择。

如果真的想要选择iPhone 15 Pro，建议不要考虑128GB版本，除非您完全不拍照、拍视频――甚至连微信的聊天记录也不怎么保存。同时，如果想要以6k左右的价格购入128GB的iPhone 15 Pro，即便是在百亿补贴的前提下大家依然需要认真辨别、谨慎下单，防止买到不符合您要求的产品。