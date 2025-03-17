助力掌机创新 高通推出全新骁龙G系列游戏平台

【天极网手机频道】3月17日晚，高通发布三款全新骁龙G系列游戏平台――第二代骁龙G1、第二代骁龙G2以及第三代骁龙G3。

作为高通面向新兴游戏产品细分市场打造的平台，骁龙G系列游戏平台不仅具备出色的峰值性能，同时针对掌机等新型手持游戏设备的重点使用场景，可提供持久稳定的性能输出。按照此前高通公布的产品定位，骁龙G1系列面向游戏串流和轻量化游戏体验;骁龙G2系列面向包括游戏串流、本地Android游戏体验在内的主流游戏体验;骁龙G3系列则是面向Android游戏提供顶级游戏性能的旗舰级产品，差异化产品定位精准覆盖细分市场用户需求（只不过产品型号命名有一些拗口，不知道后续高通是否会像其他骁龙平台一样，改变骁龙G系列的命名方式）。

下面先来看看本次高通发布的三款新品。

第三代骁龙G3在CPU、GPU及连接等特性方面均有提升，其集成8核高通Kryo CPU，拥有1个超级内核、5个性能内核、2个效率内核;高通Adreno A32 GPU带来了基于硬件加速的光线追踪等全新特性;连接方面，采用高通FastConnect 7800，支持Wi-Fi 7、蓝牙5.3;平台支持QHD+144Hz显示，满足高分辨率、高刷新率需求。

第二代骁龙G2游戏平台集成拥有1个超级内核、4个性能内核、3个效率内核的8核高通Kryo CPU，搭载高通Adreno A22 GPU以及FastConnect 7800，支持Wi-Fi 7、蓝牙5.3;显示方面同样支持，QHD+144Hz。

第二代骁龙G1采用2个性能内核、6个效率内核的8核高通Kryo CPU，集成高通Adreno A12 GPU，可选骁龙X61 5G调制解调器，支持Wi-Fi 5、蓝牙5.1;支持FHD+120Hz显示。

在发布新款骁龙G系列游戏平台的同时，高通也提到，搭载全新骁龙G系列的产品也将自3月起陆续上市，包括搭载第三代骁龙G3的AYANEO Pocket S2、AYANEO Gaming Pad、ONEXSUGAR方糖壹号等。这些产品不仅在显示、续航方面迭代升级，还将带来双屏、可折叠等创新设计，丰富终端形态。

高通技术公司产品管理高级总监Micah Knapp在分享中提到，在过去十余年中移动游戏和Android游戏、云游戏的玩家数量不断增长，由此也诞生了越来越多针对移动游戏玩家设计的设备。他指出此类手持游戏设备受到关注的主要原因有两个方面：首先，专为玩家打造的手持游戏设备具有更大的屏幕、定制化的设计、更舒适的手柄，并且有很高的便携性;其次，针对不同的玩家也会有更加细分的产品亮相，比如高端层级的设备就会搭载更加先进的散热系统和大电池。

Micah Knapp表示高通持续倾听市场及用户反馈，围绕用户需求打造产品解决方案。值得一提的是，此前Oryon CPU已经应用于PC端、手机端，高通已经关注到市场对于Oryon CPU需求的不断增长，并不排除其未来应用在骁龙G系列平台的可能。

不仅是硬件层面带来性能提升，高通长期与国内外游戏开发商、工作室深入合作，扩展移动游戏生态，推动游戏面向骁龙平台优化，提升所有骁龙平台的新游戏体验。无论是手机端还是PC端，或者是掌机等创新的手持游戏设备，基于骁龙平台创新的游戏特性可以提升玩家游戏体验流畅度的同时，提升代入感、沉浸感，如光追、超分等技术的运用，可以让移动端游戏获得端游级特性加持。而且，在移动游戏重视的能效方面，凭借软硬件协同优化，骁龙平台也有出色表现，满足玩家对于长时间游戏、稳定性能释放的严苛要求。

从行业来看，游戏作为移动生态重要应用场景之一，在手游内容生态丰富、玩家需求持续上涨、跨端游戏与云游戏加速创新等趋势推动下，掌机等手持游戏设备在细分市场中表现出了足够的潜力。基于骁龙G系列等平台提供的强劲性能，完善产品形态、交互、极致性能释放等层面的创新，还有与游戏开发者深度合作挖掘平台特有的差异化体验，可以让其在移动游戏产业中获得更多玩家的认可，实现市场规模持续增长。因此高通骁龙G系列游戏平台、掌机等终端的未来发展，值得期待。