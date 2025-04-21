　　OPPO K12s 亮点汇总：7000mAh 大电池+80W 快充

【天极网手机频道】近期，关于OPPO 新机 K12s 爆料频出，OPPO称其为“千元续航小霸王”。作为 K 系列重磅续作，K12s 延续了该系列以长续航为核心的产品基因，再次在续航体验上重拳出击。那么这款新机在续航之外还有哪些亮点？以下是天极网汇总的新机亮点，下面就一起来看看吧!

首先，OPPO K12s 最大的核心亮点，莫过于其搭载的 7000mAh 单电芯超大电池，在同价位机型中处于绝对领先地位。根据官方信息，这块电池支持 1800 次完整充放电循环后仍可保持 80% 以上电池健康度，折算下来约相当于 5 年的日常使用寿命，为用户带来真正意义上的“长久续航体验”。

与此同时，K12s 在快充体验上同样毫不妥协，支持最高 80W 的有线闪充，并搭载 智慧充电引擎 5.0，集成极速充电、久充保护、充电上限保护等多项功能。无论是日常碎片化场景下的应急回血，还是长时间接入电源的安全充电需求，K12s 都能游刃有余，进一步强化了其在千元机市场的竞争优势。

在配色方面，OPPO K12s将提供至少三款配色，分别是棱镜黑、玫瑰紫和星芒白三款。K12s在后盖采用了碎片赛博风格设计，在不同角度下会呈现交错相容的几何碎片，后盖还经过细腻的磨砂处理，保证其在日常使用中不沾染指纹。

在核心性能方面，OPPO K12s 预计将搭载基于台积电 4nm 工艺制程的第四代骁龙 6 移动平台，搭配5700mm²超大VC，在中高强度负载场景下依旧能够保持系统的流畅运行与稳定表现，进一步保障用户在日常多任务或轻度游戏体验中的性能需求。

同时，K12s 配备立体声双扬声器，本代更是支持高达 300% 的超级音量模式，有效增强外放音效表现，尤其适合在地铁、公交等嘈杂环境中使用，实用性显著提升。此外，K12s 还配备多功能 NFC、红外遥控功能以及 IP65 级防尘防水能力，无论是日常出行、居家遥控，还是应对雨天、沙尘等复杂环境，均能为用户带来更全面的使用保障，进一步拓展千元机的场景边界。

综上来看，OPPO K12s 在千元价位段集续航、快充、体验于一身，在核心配置与实际场景体验方面均展现出强劲的竞争力。后续关于新机的更多实测表现，天极网也将在第一时间带来详尽的图文评测，敬请关注。