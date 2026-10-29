【天极网手机频道】10月29日，一加 Ace 7 系列正式发布。作为性能直升的跨代之作，一加 Ace 7 系列在性能、屏幕、影像、续航、系统等方面全方位升级，为用户带来超旗舰体验。一加 Ace 7 Pro搭载第五代骁龙8至尊版旗舰移动平台与全新一代「风驰游戏内核」，行业首发双路冰河风冷系统，搭载独家自研「电竞三芯」，解锁强劲性能表现，配合185Hz第四代东方屏、2亿像素主摄与3.5倍潜望长焦旗舰影像组合及多项旗舰配置，打造比肩大杯旗舰的全能体验。一加 Ace 7 系列现已全渠道开售，一加 Ace 7首销国补参考到手价2761.65元起，一加 Ace 7 Pro首销国补参考到手价3149元起。

一加中国区品牌总经理刘宝有在发布会上表示：“一加Ace系列一直是极致游戏标杆，截至目前，一加Ace系列全球累计销量已突破1900万，多款产品好评率超99%，单品全部用户游戏渗透率已超92%，全新一加Ace 7 系列将在性能、屏幕、影像、续航和整机体验上全面进化，带来旗舰水准的全能体验。”

性能跨代直升，打造原生185超高帧游戏生态

一加Ace系列致力于为用户打造极致性能体验，一加 Ace 7 系列搭载骁龙旗舰移动平台及全新一代「风驰游戏内核」，行业首发双路冰河风冷系统，配合全新独家自研「电竞三芯」，带来帧率更高、温度更低的游戏体验。其中，一加 Ace 7 Pro搭载第五代骁龙8至尊版旗舰移动平台，拥有强劲性能表现，一加 Ace 7搭载2026年骁龙至尊家族新品―第五代骁龙8至尊版 V Series，其与第五代骁龙 8 至尊版同源同架构，同样写入全新一代「风驰游戏内核」，让游戏性能释放更强劲。

一加 Ace 7 系列首发「双路冰河风冷系统」，带来三大技术革新，掀起主动散热的代际革命。该系统行业首创双路出风架构，一路强风直吹芯片热源保证性能满血输出，向上排出热风避开手指横握区域，一路凉风直吹机身后盖，降低手部闷热感，打造舒适握持手感。机身内部采用游戏显卡级塔式鳍片和全新空气动力学风扇，通过塔式鳍片、后弯型扇叶、随形进风口等设计，全面提升整机风量，提升散热效率。全新智能控温系统，可根据游戏场景提前智能介入控温，带来智能启停的无感守护。一加Ace 7 系列「双路冰河风冷系统」同样拥有出色可靠性，精密防尘结构设计可提升3倍防尘能力，减少灰尘进入风扇轴承核心区域。用户在首销期间购机，还将享受5年风扇质保服务。此外，一加 Ace 7系列被动散热设计也同样出色，全新超大平层「冰河VC」采用行业首创「分区加速」设计，大幅提升内部汽液回流效率与传热效率。凭借整机强劲散热能力，一加 Ace 7 Pro还带来游戏直播双任务并行、户外视频通话、户外拍摄视频、日常多人视频会议等全场景流畅低温体验，开启风扇后机身温度最高可同比下降5℃。

一加 Ace 7 系列不仅以散热技术创新让性能满血释放，还搭载了旗舰同款全新独家自研「电竞三芯」，显示更清晰、触控响应更快、游戏网络时延更低，为玩家打造185 FPS 极速枪神体验。全新「灵犀触控芯片 T3」让玩家在FPS游戏中开枪快、跟枪也快，配合高精度大师陀螺仪，微操准、启停干脆，助力玩家枪枪颗秒。全新「电竞网络芯片 G3」，通过 Wi-Fi 与蜂窝网络双模块硬件级增强，有效解决玩游戏、看视频、刷网课时网络卡顿延迟高等痛点。行业首颗专为最快超高刷设计的「超级显示芯片P4」，让185Hz超高刷动态画面下高速移动的目标显示得又快又清晰，帮助玩家掌控对战细节。此外，一加 Ace 7 Pro还配备大师对称双扬声器、旗舰 X 轴振感马达、电竞天线系统，配合丰富的游戏战术功能，全面打造沉浸式游戏体验。

在高通第五代骁龙 8 至尊版旗舰移动平台、全新一代「风驰游戏内核」、「双路冰河风冷系统」以及独家自研「电竞三芯」的组合加持下，一加 Ace 7 Pro以强劲性能打造丰富的原生185超高帧游戏生态，支持《和平精英》、《三角洲行动》、《暗区突围》、《穿越火线：枪战王者》等重载游戏185 FPS持久满帧体验，真正做到“游戏一直玩、温度低 10℃、性能升一档”。尤其在《三角洲行动》185帧+高清画质全模式满电到关机测试中，一加 Ace 7 Pro更是做到了行业领先“一直玩、一直满帧”表现。此外，一加 Ace 7 Pro还通过严苛的《和平精英》赛事环境测试，游戏性能达到专业电竞比赛水准，为热爱电竞的用户打造赛事级竞技体验。

旗舰同款第四代东方屏，解锁同档唯一全局165Hz+游戏185Hz流畅体验

一加打破行业惯例，将旗舰屏幕带到更多系列，一加 Ace 7系列全系搭载一加16旗舰同款185Hz第四代东方屏，带来越级的旗舰屏幕体验。该屏幕采用一加和京东方独家定制的X4发光材料、全新LTPO超高刷电路、硬件超高刷方案等尖端屏幕技术，打造屏幕通透显示、丝滑流畅、动态清晰三大领先体验，兼具旗舰屏幕素质与专业电竞表现，定义下一代旗舰屏幕体验标准。

一加 Ace 7 系列搭载的第四代东方屏，是当前行业唯一的 185Hz LTPO 旗舰超清屏幕，其日常高刷场景功耗与 120Hz 屏幕相当，可实现屏幕流畅体验与低功耗的有效平衡;京东方独家定制 X4 发光材料，具备色彩准、高刷稳、画面亮、功耗低、寿命长等旗舰屏幕特性，不仅显示效果远超同档，还可以让屏幕功耗优化 25%，使用寿命提升 100%。此外，行业独家游戏动态清晰技术配合专为超高刷打造的「超级显示芯片 P4」，让高速转视角、跟枪、跑图和技能释放过程等游戏高速场景的画面观感更加连贯清晰。在第四代东方屏全链路硬件技术加持下，一加 Ace 7 系列带来市面唯二的游戏 185Hz + 全局 165Hz 超高刷流畅体验。游戏185Hz超高刷全面推高超高帧游戏体验上限，实现“快人两步”的电竞体验。全局165Hz超高刷为刷图文浏览、系统操作、长文阅读提供硬件级丝滑流畅体验，支持社交、资讯、购物、阅读、导航等百万款主流应用。

为了全方位守护用眼健康，一加 Ace 7系列屏幕还带来医显共研的全新一代「明眸护眼」技术，支持硬件级低蓝光、3840Hz 超高频PWM 调光，通过了行业最严苛的德国莱茵TÜV「小金标」护眼 5.0认证，覆盖日常、暗光及游戏场景，为用户带来全天候护眼体验。

同档唯一2亿像素主摄及3.5倍潜望长焦，打造旗舰影像组合

一加 Ace 7 系列迎来影像全方位升级，全系标配旗舰同款2亿像素超光影主摄，一加 Ace 7 Pro 更是搭载旗舰级3.5倍潜望长焦，影像体验全面越级。

一加 Ace 7 系列配备2亿像素超光影主摄，拥有1/1.56英寸超大感光面积，支持F/1.8大光圈、AF自动对焦与OIS防抖，可记录更多画面细节，轻松定格壮阔风景之美。一加 Ace 7 Pro 的3.5倍潜望长焦，支持3.5倍光学变焦与最高120倍数码变焦，等效80mm焦段，拍摄远处风景细节无需走动更便捷，拍摄人像可还原真实肤质光影。一加 Ace 7 Pro全面继承OPPO旗舰影像算法，针对光线、色彩、层次、细节、人像质感五大维度全链路优化，带来无影抓拍、4K超清实况照片、8K/30fps与4K/120fps专业视频拍摄、Log模式等专业影像功能，全面满足用户影像创作与后期需求。

续航、系统等旗舰配置面面俱到，打造全能无短板旗舰

一加 Ace 7 系列不仅游戏性能全面升档，屏幕、影像表现样样越级，还在续航、流畅系统、耐用等方面带来豪华旗舰配置，打造全能无短板的旗舰体验。

一加Ace 7 系列带来了同档最豪华的续航组合，带来长续航、快补电的全场景综合续航体验。9000mAh 超巨量冰川电池提供长效续航体验，可支持连续24小时播放视频，或连续7小时畅玩185帧射击游戏，搭配100W 超级闪充，30分钟即可充至60%。一加Ace 7 系列配备「OPPO 冰川电池聚能芯片」，具有续航久、耐低温、寿命长、性能稳等特点，进一步提升电池长稳续航上限。同时支持全局旁路供电，边玩边充不易发烫，重载游戏不掉帧，满帧流畅体验更稳。

一加 Ace 7 系列搭载超流畅更懂你的ColorOS 17，在全新极光引擎与潮汐引擎加持下，在系统动画、应用切换、锁屏卡片等日常操作场景中，可实现更丝滑的全局165Hz流畅体验。一加 Ace 7 系列还带来「AI拍一拍」、「AI笔记」等AI服务，支持WiFi-秒连等便捷服务，全面提升办公学习效率。针对双持用户日常跨生态互联互通需求，一加 Ace 7 系列带来一碰互传、通信共享、耳机音频共享、手表无缝流转、电脑互联等功能，打破生态壁垒，实现与 iPhone 生态的原生级无缝互联。在外围配置上，一加 Ace 7 系列还搭载3D超声波指纹，支持湿手解锁，同时兼具出色耐用特性，整机支持P66/IP68/IP69/IP69K豪华防尘防水，从内到外均实现硬核防护。

全新配色与旗舰质感设计，打造独特电竞美学

以“风头正劲破长空，淬火之志越山海”为设计理念，一加 Ace 7系列带来「破风」与「淬火」两款全新配色，将破风而行的年轻气势与高温淬炼的热血能量，凝练于机身方寸之间，打造独特的电竞美学。其中，一加Ace 7 Pro 「破风」机身选用冷调的浅蓝色玻璃后盖，通过独创叠层纹理复合工艺与立体蚀刻冰霜玻璃，镌刻 ACE 标识与层层扩散的风暴气流纹路，营造极具速度感的视觉效果，一加 Ace 7 「淬火」则以能量橙与银色哑光质感，呈现淬炼之火视觉，机身采用新一代AG砂效玻璃，打造熔金雾面肌理，同时实现细腻均匀的柔和触感。此外，一加 Ace 7 系列还提供极夜黑、流光白两款经典配色，均采用旗舰玻纤后盖材质，兼顾细腻磨砂手感与抗指纹、耐磨耐用的实用特性。

细节设计上，一加 Ace 7 系列带来金属中框、机身大R角、金属魔方 Deco，同步打造全新「风暴岛」设计，既提升了机身后盖视觉完整性与辨识度，也带来更大进风量提升散热效率。位于Deco 下半部分的星际光效呼吸灯，支持多场景自定义调节，游戏、来电、通知均可触发动态流光，全方位营造专业电竞氛围。

「性能直升跨代之作」一加 Ace 7 系列真正实现了性能、屏幕、影像、续航、系统等方面的全维度跨代进化，以突破性能上限的硬核实力带来横扫全场的游戏体验，以全能超旗舰产品体验为性能旗舰树立行业新标杆，一加也以更全面、更强大的旗舰体验，回馈每一份热爱，陪伴用户解锁更强自我。

目前，一加 Ace 7 系列已全渠道正式开售，用户可通过 OPPO 商城、京东、天猫、拼多多、抖音等平台选购，享受以旧换新补贴等丰富福利。新品具体售价如下：

一加 Ace 7 Pro

12GB+256GB 版本，首销优惠价3649元，国补参考到手价 3149 元;

16GB+256GB 版本，首销优惠价4049元，国补参考到手价 3549 元;

12GB+512GB 版本，首销优惠价4349元，国补参考到手价 3849 元;

16GB+512GB 版本，首销优惠价4749元，国补参考到手价 4249 元;

16GB+1TB 版本，首销优惠价5749元，国补参考到手价 5249 元;

一加 Ace 7

12GB+256GB 版本，首销优惠价3249元，国补参考到手价 2761.65 元;

16GB+256GB 版本，首销优惠价3649元，国补参考到手价 3149 元;

12GB+512GB 版本，首销优惠价3949元，国补参考到手价 3449 元;

16GB+512GB 版本，首销优惠价4349元，国补参考到手价 3849 元;

此次一加Ace 7 系列还同步推出砂岩磁吸保护壳，带来独特手感与贴心保护，套装价69元起。