挑战手机可靠性极限！华为Mate 70 Pro+从容应对三大航天级测试

【天极网手机频道】随着消费者对于手机可靠性要求的不断提高，各大厂商也越来越重视新品的防护能力，无论是自建测试场景还是媒体测试背书，都希望能全方位凸显产品的品质。然而，华为这次却将Mate 70 Pro+放进三处航空实验室，手机将面对火箭冲击，高空跌落，严寒考验三大航天级超严苛测试，这样的场景在手机圈确实非常罕见。那么，华为Mate 70 Pro+到底能不能通过考验呢？

抗冲击能力是手机整体可靠性的重要一环，为了测试华为Mate 70 Pro+抗冲击能力的极限，华为直接将手机置于天鹊-12A火箭发动机之下，来直面360km/h的冲击速度和80吨的冲击力。在日常使用场景中，相当多的手机一旦遭遇重物撞击，就会瞬间 “瘫痪”，但华为Mate 70 Pro+却在火箭发动机冲击一分钟之后，依然在正常播放视频，表面也安然无恙。

从高处跌落并磕碰地面，是大家在用机过程中经常遇到的意外情况。华为Mate 70 Pro+这次并没有选择模拟日常环境下的跌落强度，而是将测试场景搬到火箭垂直测试总装厂房，接受2米跌落铁金属碰撞测试，28米木质地板撞击测试和28 米撞击磨损测试高难度项目的挑战。从结果来看，华为Mate 70 Pro+都安然无恙。既然能够经受如此强度的跌落考验，说明大家在日常用机过程中可能遇到的种种跌落和磕碰风险，华为Mate 70 Pro+都能从容应对。

手机因意外进水导致无法开机，也是大家经常遇到的风险，那么如果把一部手机放在水中播放视频，甚至还要同时承受超低温环境的考验又会如何呢？华为就在北京苏试实验室步入式低温试验室上演了这样一幕。结果显示，无论是直接面对-30度低温空气，还是在逐渐结冰的水中播放视频，参与测试的华为Mate 70 Pro+都成功通过考验。也就是说，华为Mater 70 Pro+在面对我们日常生活、游玩过程中可能遇到的意外落水和北方冬季寒潮环境下，随时可以保持稳定的运行状态。

虽说以上这些航空级测试场景看似远离普通人的日常生活，但它们实际上反映了大家在各种复杂环境下使用手机的需求，以及手机的极限防护能力，因此具有相当意义的参考价值。而华为Mate 70 Pro+之所以能够在如此严苛的测试环境下毫发无损、稳定运行，则得益于其采用的高亮钛玄武架构。

据悉，华为Mate 70 Pro+正面配备的第二代昆仑玻璃，获得了SGS抗跌耐摔金标五星认证，使整机耐摔能力提升了20倍。机身的部分则采用了全新的高亮钛玄武机身，不仅增强了耐摔性，还大大提高了耐刮和耐磨能力。背面的超耐用锦纤材质，更是将抗冲击能力提升了五倍之多。通过三者结合，不仅赋予了华为Mate 70 Pro+亮丽的外观，更确保了手机在任何情况下都拥有全方位、无死角的防护能力。

回顾以往，华为Mate手机的可靠性一直在不断进化，每一代产品都能给人以惊喜，历经多年研发的昆仑玻璃在华为Mate 50系列上率先登场，大幅增强了手机的耐摔能力，并降低了手机屏幕损坏的概率。而华为Mate 60系列再接再厉，用上了第二代昆仑玻璃、超耐用锦纤材质加持的玄武架构。如今，华为Mate 70 Pro+的高亮钛玄武架构则又引入美感和可靠性更好的高亮钛玄武机身，华为Mate系列一步一个脚印，将不可能变为可能，始终是智能手机行业可靠性的标杆。

总的来说，华为Mate 70 Pro+顺利通过三大航天级测试，不仅向消费者传递出一款超可靠旗舰手机的姿态，更是一种对科技极限的挑战和华为对品质执着追求的信念。相信在未来，华为将继续沿着手机可靠性创新之路砥砺前行，用更多的优质产品来回馈广大用户。