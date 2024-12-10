来京东“先人一步”预约真我Neo7 参与活动赢500份免费升杯资格

【天极网手机频道】真我Neo7将于12月11日正式发布，这款被称为“耐玩战神”的新机引发了不少消费者的关注。为满足用户第一时间到手新机的需求，京东携手realme打造“先人一步”计划，提供限量新品现货速发，发布会后下单立即发货，最快发布会第二天就能到手新机。值得注意的是，12月11日10点-14点京东将开启“先人一步”答题活动，提供限量500份真我Neo7新机免费升杯权益，12GB+256GB免费升杯至12GB+512GB。即日起来京东搜索“真我先人一步”即可进入活动页面预约真我Neo7新机，参与活动赢免费升杯。

在京东APP搜索“真我先人一步”即可进入活动页面，0.01元锁定8折游戏充值折扣券(至高可抵500元)和1000会员积分的专属权益，参与互动抽奖赢新机和PLUS会员，更能参与答题赢真我Neo7免费内存升杯。京东将于12月11日发布会当天提供限量500份升杯资格，10点至14点期间前500名完成并答对所有题目即可锁定资格，绑定资格的消费者当日23:59前下单真我Neo7 12GB+512GB升杯专享必购码版本即可，超时失效。此外，在京东购真我Neo7新机可享6期免息、赠四年电池保、学生赠B站季卡、以旧换新至高补贴1200元、180天只换不修、加9.9元享一年无限次碎屏保、晒单返3000京豆、限量赠价值1888元游戏礼包等福利。

为满足消费者“抢鲜”体验的愿望，京东联合3C数码厂商打造“先人一步”计划，广大用户无需等待，就能在京东享受到3C数码新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验，其中包括限量新品提前发货等。如果想要获得真我Neo7新品免费升杯资格，那就先来京东预约吧!