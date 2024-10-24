极窄直屏四等宽 OPPO Find X8“果味”十足

【天极网手机频道】OPPO Find X8星野黑配色到天极网已经到一段时间了，这一代OPPO Find X8的无论是做工还是设计再到细节都无可挑剔，可谓是“果味十足”，一起来看看吧。

在手机正面，一改往常，OPPO Find X8这次采用的是纯直屏设计，采用直屏的设计，除了可以和自家旗舰OPPO Find X8 Pro正面外观差异化，还可以让喜欢直屏的用户和曲屏的用户各取所好，除了屏幕类型的变动，还有十分惊喜的是，这次OPPO Find X8还有十分窄的四边等宽屏幕，而且做到了市面上绝无仅有的突破，做到了与iPhone 16 Pro齐肩的水准(左右边框1.44mm)，OPPO Find X8的边框为1.45mm，做到了齐肩iPhone的水准。

点亮屏幕，透亮清晰的屏幕，仅1.45mm的极窄的四等边框，视觉体验极佳，令人忍不住为之惊艳OPPO的工艺水准，再到细节，其屏幕的R角的过渡曲率柔和且自然协调，官方称之为“黄金R角”。无论是做工水准还是边框和相机模组凸起的控制，这一代OPPO Find X8机身厚度更薄，屏幕边框更窄，相机模组凸起小，与上一代相比都有很大进步，甚至与iPhone 16机型相对比也不遑多让。

来到背面，后置摄像头模组Deco依旧为圆环设计，中间赫然一个“H”字母，此外，如果是OPPO Find X7的机主，可以很容易察觉到此次OPPO Find X8的相机镜头凸起的程度明显缩小，仅凸起3.11mm，横屏状态的摄像头模组硌手的感觉有很大程度的改善。

天极网到手的是星野黑配色，相较于纯黑，倒是没有黑的过于深邃，倒不如说是一种典雅的灰，配合十分有质感的类肤磨砂后盖，经久耐看且不沾指纹，这恰到好处的小屏幕和轻薄手感，令人着实爱不释手。OPPO Find X8虽然边框是直角边框，但是后盖和边框的过渡没有觉得很割手，大拇指触摸后盖和边框边缘过渡极其舒适，很难察觉这是居然是凸起的棱角。

这一代的OPPO Find X8标准版屏幕类型的改为直屏设计，让各有所好的用户各取所好，此外OPPO Find X8还有十分窄的四边等宽屏幕，做到了市面上绝无仅有的突破，做到了与iPhone 16 Pro齐肩的水准，这代OPPO Find X8标准版可谓是果味十足。