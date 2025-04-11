　　分区色温感知，OPPO Find X8 Ultra再创手机影像巅峰

【天极网手机频道】OPPO Find X8 Ultra作为OPPO全新Ultra旗舰新品，不仅在外观设计上迎来了显著革新，从原本的曲面屏升级为观感更加硬朗的直屏形态，更在影像系统方面迈出了跨越式的一步――从四摄升级为五摄，带来了更全面、专业的移动影像体验。但如果要说从昨天OPPO的新品发布会的影像功能找出最出彩的一个功能，莫过于这枚新增的丹霞原彩摄像头。

在摄像模组方面，OPPO Find X8Ultra主摄搭载的是顶级传感器 LYT900，拥有1/0.98英寸超大底、5000万像素，等效焦距为23mm，具备出色的感光能力与细节表现，长焦方面则配置了两颗专业镜头：一颗为 LYT700，尺寸1/1.56英寸，等效焦距70mm，适合人像与夜景中远摄;另一颗为 LYT600，尺寸1/1.95英寸，等效焦距135mm，支持更远距离的望远拍摄。新增的丹霞原彩镜头无疑是最大亮点，作为行业首个支持分区色温感知计算的镜头系统，它能够根据画面不同区域智能调节色温，实现更精准、更自然的色彩还原，重新定义了手机摄影的色彩表达。

以下样张分别是OPPO Find X8 Ultra 主摄、长焦和超长焦的人像样张。通过画面样张分析，维持了往代Ultra高水准的发挥，画面整体色彩过渡自然，即便在灯笼与灯光形成复杂照明环境下，人物肤色依旧干净、自然，未出现偏色现象。背景光源和服饰光影层次分明，充分展现了主摄在复杂光线下对白平衡的出色控制力。

再放大看细节，模特面部轮廓清晰，发丝细节柔和且具立体感，受益于丹霞原彩镜头对红外干扰的有效抑制，让肤色呈现更接近真实肉眼所见的自然状态。服饰的丝缎纹理与细致的刺绣花纹也被精细还原，透出质感与光泽。

从三张样张来看，OPPO Find X8 Ultra 在主摄、长焦与超长焦三颗镜头下都能实现一致的色彩表现与细节还原能力。无论是冷色调环境还是暖色调光源，人物肤色都得到准确还原，展现出丹霞原彩镜头系统在多光源复杂环境下的专业调校能力，真正做到了“所见即所得”的人像拍摄体验。

这些样张的画面表现不知道能不能满足各位用户对OPPO的期待呢？其搭载的丹霞原彩镜头，首创分区色温感知技术，即使在复杂光线条件下，也能准确还原人物肤色，避免环境光对肤色的影响，呈现自然真实的影像效果。同时，超晶态蓝玻璃的应用，有效提升了红外截止效率，进一步增强了色彩还原能力。