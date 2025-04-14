vivo X200 Ultra 影像进阶：首发蓝图影像双芯，重构全焦段影像技术

【天极网手机频道】对于移动影像，消费者早已不满足于通过手机捕捉瞬间，更渴望获得媲美专业相机的画质、丰富的创作功能以及极致的拍摄体验。那么在硬件发展趋近同质化、用户需求日益多元的当下，手机移动影像究竟该如何开辟新径，带来更多更新颖的创新玩法。4月14日，vivo在X系列蓝图影像技术沟通会上提供了新的思路。天极网了解到，vivo透露了vivo X200 Ultra蓝图影像的新突破，并解析了诸多玩法。vivo影像产品高级总监李卓在发言中表示：“针对用户的需求，从镜头设计、画质提升、专业创作流三大维度，对vivo X200 Ultra影像进行了全面重构”。

vivo的蓝图影像品牌涵盖了自研蓝图传感器技术、自研蓝图影像芯片，以及自研蓝图算法矩阵。此次发布的vivo X200 Ultra采用蔡司三大定焦大师镜头及行业首创的蓝图影像双芯，打造移动影像“全能V单”。从光学重构到双芯影像，从视频创作到未来影像，从算法到用户体验，vivo构建了一套完整的影像技术方案体系。

据悉，这是vivo继“影像灭霸”X100 Ultra打造移动影像新标杆之后，vivo再次实现移动影像的技术飞跃。vivo X200 Ultra不仅满足用户对高品质拍摄的需求，更将引领了行业技术变革。

三焦段影像革新，专业摄影师的美学体现

无论是金像奖获得者还是Z世代的影像创作者，都更看重焦段设计的合理性和实际成像质量，而非单纯的焦距数值比拼，然而，不少旗舰手机仍困于纸面参数的内卷，焦段设置难以满足多元的摄影创作需求。而vivo正通过焦段平权，让手机影像在焦段覆盖与创作体验上的差距渐失。vivo和蔡司联合研发的14mm镜头搭配蓝图×索尼LYT818 1ƒ1.28"超大底的“鹰眼”超广角，35mm镜头搭配蓝图×索尼LYT818 1ƒ1.28"超大底的“人文之眼”，以及第二代85mm蔡司APO 2亿超级长焦三摄影像方案，解决了行业中“主摄一枝独秀、副摄不堪大用”的痛点，充分保障了用户在人文、人像、风光、静物和视频上的创作需求，实现一个设备多种专业用途。

35mm镜头不仅是摄影大师的最爱，也是摄影爱好者手中最灵活的武器，从人文纪实到静物小品，从环境人像到街头摄影，它都是最佳选择。为了进一步提升这颗35mm镜头的画质极限，vivo X200 Ultra采用了GLC 2.0超低反镀膜技术，将可见光波段的平均反射率降低至0.1%以下，确保画面纯净通透，带来更高质量的画质表现。

14mm焦段能够重塑空间比例、展现宏大的场面。vivo X200 Ultra的14mm超广角实现了进光量的大幅提升，配合CIPA 5.0级防抖，以及蓝图夜景算法矩阵，能在拍摄宏大场景的同时捕捉更丰富的细节，带来更强的超广夜景效果。在vivo一直领先的星空拍摄上，轻松实现了14mm超广角星空拍摄能力，并在硬件升级的基础上，进一步优化星点增强算法和星空蓝调方案。在视频方面，vivo X200 Ultra的超广角画质和功能也完全对齐了另外两颗镜头，对于视频创作者来说，可以轻松自如地使用三颗摄像头的素材进行剪辑创作。

作为人像摄影领域的“黄金标杆”，85mm镜头凭借其自然的透视与精准的主体刻画能力，以及恰当的拍摄距离，成为当之无愧的“镜皇”。vivo X200 Ultra的第二代85mm蔡司APO超级长焦采用F2.27光圈，进光量较上一代提升38%，在2亿像素的超高解析力下，不仅实现了专业级的长焦人像质感，更让长焦微距突破物理极限。大底长焦微距才是好微距，进光量的提升让vivo X200 Ultra拍摄的长焦微距呈现出更好的清晰度和更扎实的成像质量。此外，vivo还为长焦微距配置了AI景深算法，能够实现逼近单反微距镜头的极浅景深和虚化背景。

除了硬件升级，vivo还通过蓝图算法矩阵赋予了10亿参数到vivo视觉大模型里面，使它成为手机端侧最大的视觉生成模型，在长焦望远的过程中，让远处的世界触手可及。夜晚，vivo X200 Ultra的长焦镜头依然能够捕捉到清晰的画面，无论是远处的灯火辉煌，还是近处的细微纹理，都能被完美呈现。

在人像方面，vivo影像产品总监秦戟表示：“vivo的目标是成为人像自然美的行业引领者”。秉承追求极致的态度，vivo从X70系列的蔡司人像镜头包，到X100系列的全焦段人像、X200系列的运动人像，从白天到夜景，从画质到美颜，从单点优势突破成多点优势，再到全面优势，形成vivo特有的人像矩阵堡垒。

这一代vivo X200 Ultra将挑战更极致的夜景表现，带来了行业领先的全焦段夜景闪光人像。为让夜景人像拍好、拍美、拍出氛围感，X200 Ultra采用软硬件相结合的创新解决方案。硬件层面，vivo借鉴了专业机顶闪光灯的变焦功能，进行了硬件的升级。通过不同菲涅尔透镜方案设计，采用了变焦闪光灯技术，实现了安卓首创广角灯加长焦灯的变焦功能。灯光最大亮度甚至可提升到150%，并可覆盖人像的全焦段。软件方面，独家研发了闪光人像算法，闪光人像算法采用了总共约6.5T算力的模型，对光影及清晰度等多个维度进行计算复原。数据层面上，除了百万级别的模拟数据，vivo闪光人像首次采用了10w量级的真实数据进行训练。

此外，vivo X200 Ultra还将推出全焦段高像素专业人像，通过引入50兆高像素输入并结合NICE画质引擎，实现全焦段、全尺寸画质重建，算力相比默认人像拍照提升300%。为了拍出质感人像，vivo整合了自研VS1芯片的算力，基于海量高端审美认知的引导学习，注入AI大模型，设计出具备“多重感知能力”与“全新设计质感美化”的新技术架构，实现单反级别的柔和质感，还原真实肤质。人像模式还将应用在LivePhoto上，带来更多的风格玩法。

vivo X200 Ultra在人像领域的创新，不仅仅是技术的突破，更是对用户体验的承诺。通过不断的技术积累和创新，vivo让每一位用户都能轻松拍出专业级的人像照片、更生动的LivePhoto、更鲜活的人像视频，记录生活中的每一个美好瞬间。

多级互联架构软硬件集成，VS1芯片重构AI影像革新

近年来，传统相机厂商执着追求的镜头光学素质、高像素等硬件指标，正逐步被以计算摄影为核心的移动影像设备所取代。各大智能手机制造商通过多帧融合、多摄像头协同及AI算法优化成像质量等多层次的结合，突破了硬件限制，让移动影像的质量表现力有了显著提升。这一次，vivo X200 Ultra以颠覆性算法架构开启移动影像新纪元，带来行业首发蓝图影像双芯――在V3+芯片基础上，再增一颗VS1芯片。这不仅是vivo自身在影像算法上的全新突破，也让移动影像首次具备“预处理”+“后处理”能力。

作为唯一持续自研影像芯片的厂商，从V1到V3+，再到全新的VS1芯片，vivo通过共研合作拓展技术边界，让X200 Ultra的蓝图芯片实现了技术与用户需求的深度融合。VS1芯片作为vivo首款前处理大算力AI ISP影像芯片，采用双核异构NPU架构，基于自研算法矩阵和芯片架构协同的设计理念，深度定制了VS1的NPU硬件架构和MAC阵列。通过深度定制的NPU核心、分布式专用高速缓存架构和图像流水切片技术，VS1芯片达成行业领先的16TOPS/W的能效密度。这一设计让数据能根据计算需求，精准且快速地在不同层级缓存间流转，避免了数据拥堵，大大提高了数据读取速度。同时，VS1芯片采用了多级ISP+NPU互联架构，集成硬件级AI ISP Pipeline，实现超低延时的内部数据处理通路。

VS1芯片的诞生，让X200 Ultra可以运行更复杂的神经网络算法，带来比以往更好的清晰度和噪声表现，同时达成了性能与功耗的平衡。

颠覆性多摄系统，全焦段高质视频利器

vivo X200 Ultra颠覆性多摄系统作为全焦段高质量视频创作的强大利器，为视频创作者带来全新体验，让vivo的视频不仅是安卓领先，更是能全面对标苹果。

过去手机在不同的摄像模组之间，在核心技术指标上和画面效果上存在不一致现象，无法满足用户的创作需求。vivo X200 Ultra通过全新超广角模组具备等效14mm超大视野、1ƒ1.28英寸大底sensor及2.0°OIS大角度防抖，将以往的“凑数超广角”转变为可用的超广角视频主摄，配合其他焦段镜头，实现全焦段的极致画质和技术指标，打造出更适合视频创作的多摄系统，成为视频创作者的得力助手。

全焦段视频录制规格的提升，不仅让vivo实现了全焦段4K120fps电影慢动作功能，带来更全面的专业创作体验，还让vivo又一次攻克了手机行业在视频影像中的极限场景，带来行业独家的“日转星空”延时摄影，让每个人都能一键拍好极致的星空，让摄影技术平权。

在高质量视频记录方面，全焦段4K 60fps 10bit Log视频提升了画面的色彩和细节表现，支持最高14EV动态范围，让用户能轻松享受自由的视频拍摄过程。同时，通过算法优化，实现云台级视频防抖，确保拍摄画面稳定。

在空间视频上，vivo也实现了新突破。今年3月博鳌论坛上，vivo展示了vivo Vision混合现实头显设备，它是X200 Ultra空间影像的最佳观看设备。空间视频具备超强的临场感和立体感，将是未来影像重要的发展方向。在双摄同开的巨大的性能、功耗挑战下，vivo实现了手机行业唯一的60fps空间视频拍摄，显著减少了画面拖影和卡顿感，实现了更为流畅的空间视频拍摄效果。

此外， vivo还展示了在AI影像领域的全新突破，不仅“还原眼之所见”，更是“超越眼之所见”。依托超500万专业摄影数据集训练的自研视觉生成大模型，融合2000T Flops端云一体算力，vivo突破当前生成式大模型普遍画质精度不足的局限，实现一键直出2400万像素超高清画质大片。同时，通过融合多种相机传感器信息，结合自研层次化生成算法框架，带来自然虚实融合的效果，轻松实现环境风格切换、自动构图矫正以及路人杂物高清无痕擦除等功能。基于全自研生成式AI技术，vivo还将带来AI四季人像、AI四时人像、AI艺术风格、AI LivePhoto一键生成等多种玩法。

作为蓝科技家族一员，vivo蓝图影像坚持自研与共研并行、软硬件结合，从硬件创新，到算法优化、用户体验，vivo始终走在移动影像技术的前沿。未来，vivo将继续以技术创新为驱动，重新定义移动摄影的更多可能性。