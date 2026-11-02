【天极网手机频道】10月29日，中国电信携手三星电子在西安举办第19代“心系天下”三星W系列新品发布会，正式推出超高端折叠屏旗舰三星W27。新机基于Galaxy Z Fold8 Ultra打造，延续该系列标志性的高端商务定位与中式美学设计，提供16GB+512GB与16GB+1TB两个版本，售价分别为18999元与21999元，目前已开启预约，定于11月13日正式上市发货。

外观上，W27以中国传统釉色为灵感，提供“霁霞红”与“霁湖蓝”两款配色，分别取自霁红釉与霁蓝釉。机身背板采用康宁大猩猩玻璃陶瓷3材质，后置相机模组以磨砂半透质感的“雾金”工艺处理，装甲铝边框加入金色浮雕纹理，超轻薄铰链盖同样呈现磨砂金属质感;背部保留“心系天下”专属徽标以强化系列身份。该机重量约215g、展开厚度约4.1mm，属大折叠形态，并搭载骁龙8至尊版移动平台与2亿像素主摄，同时附赠天通卫星通信一年权益。在软件层面，W27支持星辰AI后置推送等智慧功能。

作为心系天下系列的年度旗舰，W27的定价逻辑延续了该系列一贯的“身份溢价”路线。业界分析指出，其溢价更多来自卫星通信权益、专属服务与身份属性，而非单纯的性能堆料。面向年末高端换机与礼品市场，W27将与同期发布的华为、苹果等折叠与直板旗舰展开竞争，其11月13日的正式开售表现将成为观察超高端商务折叠屏需求韧性的一个样本。