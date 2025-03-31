iPhone 17系列全面前瞻：Pro版本变化很大，Air够薄但牺牲不小

【天极网手机频道】尽管iPhone 17系列需需要等到今年九月份才会正式发布，但目前关于该系列新机的曝光非常的多，而且从目前的消息来看，它有望迎来近年来最大幅度的升级，覆盖设计、屏幕、影像、性能等多个方面。

外观设计

iPhone 17系列共有4款机型，分别是iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max，苹果砍掉了Plus机型，取而代之的是Air机型。根据曝光的渲染图，Pro系列将会采用全新的横向大矩阵模组设计，三个摄像头位于左侧，LED闪光灯、麦克风和LiDAR传感器位于右侧。背壳还采用了拼接设计，上方部分是铝合金材质，下方的区域则是玻璃。

Air机型则采用了横向条形单摄+钛金属边框，造型上有点像谷歌的Pixel 9系列。其机身厚度仅5.5mm，兼顾强度与轻薄，成为有史以来最薄的iPhone。

标准版则沿用了iPhone 16上竖排双摄的设计，不过同样加入了金属和玻璃的拼接工艺。

屏幕尺寸上，iPhone 17和‌iPhone 17 Pro为6.3英寸，‌iPhone 17 Air为6.6英寸，‌iPhone 17 Pro Max为6.9英寸，全系都会支持1-120Hz动态刷新率，标准版首次享受到了高刷新率。Pro版本还会有“超硬抗反射层”，抗刮擦性能提升30%。

影像系统

还是先来看Pro版本，除了4800万像素的主摄和超广角外，这次长焦镜头也将从1200万像素升级到4800万像素，提供更好的长焦拍摄体验。

Air版本由于只有单摄，所以只能通过算法实现2倍的无损变焦，并且模拟28mm/35mm焦段，目前虽然没提到它摄像头的具体配置，但大概率是一颗4800万像素的镜头。

标准版在影像这块还没有太多信息，很可能是与前代保持一致。

另外，全系1200万像素的前置镜头将会升级到2400万像素，支持夜间模式与自动对焦。

核心配置

iPhone 17系列在处理器这块预计会延续前代一样的套路，标准版/Air会搭载A19仿生芯片，而Pro版本则为A19 Pro仿生芯片，都基于台积电3nm工艺制程制造，支持本地大模型。标准版为8GB内存，符合苹果智能的最低要求，而Pro版本有望来到12GB内存，支持本地运行参数更大的模型。iPhone 17系列将会使用自研自研Wi-Fi芯片，来替代博通的方案。此外，Pro系列首次加入VC均热板和石墨烯散热系统，玩游戏的发热控制会更好一些。

这次新机有望全系首次采用硅碳负极电池技术，“超大杯”iPhone 17 Pro Max 的电池容量有望突破5000mAh，Air则有机会来到4000mAh。

写在最后

从目前的消息来看，iPhone 17系列对比前代的变化还是蛮大的，首先就是产品矩阵，砍掉了Plus版本，新增了主打极致轻薄的Air，这是苹果时隔4年再次对产品线进行调整，当时是用大屏Plus替代了小屏的mini型号。其实除了苹果外，包括三星在内的不少厂商也都在发力极致轻薄机型，不过目前还都没有正式上市，所以体验究竟如何以及是否能够赢得市场尚且无法下定论。

另外，这次Pro版本的变化是蛮大的，不仅采用了全新的设计，而且影像上也将迎来再次升级，三颗镜头都来到4800万像素，拍摄体验会得到不错的提升。至于Air，我只能说有得必有失，追求极致轻薄势必会牺牲掉一些东西，影像配置、电池容量等等，而极致轻薄到时候变成只剩轻薄那就比较尴尬了。标准版的变化应该并不大，基本上就是常规迭代，可能最大的升级就是，这么多年了，终于能有高刷屏幕了。