详解旧旗舰手机时隔一两年之后的保值率

【天极网手机频道】随着年中的618的购物节落下帷幕，相信不少小伙伴都趁机为自己或者家人购置了新手机。

旧的不去，新的不来，新的手机更新换代，同时那也就是意味着旧的手机就会因迭代而闲置。相信不少人会选择将闲置的二手手机找线下手机店回收回血，但由于线下店铺的成本等诸多方面的原因，他们需要估算好手机的市场价格，扣除人工和店租等成本，并且给自己留一部分的利润空间，所以线下手机店铺相对是以较低的价格回收;因此，如果想要以相对更符合市场行情的价格出手，很多人就会转向线上销售平台，比如国内是以转转、某海鲜市场两大较为主流的平台，得益于手机这种小件产品的物流成本较低，线上平台的需求和流量较大，只要具备一定防骗意识，在线上二手手机平台出手是一种相对而言最合适的回血方式了。

那么手机买入和卖出的价格和时间的曲线关系，可以推算出一个容易被消费者忽略的属性，手机除了基本的参数外，其实还暗藏了隐性的属性――保值率，并且从一定程度地影响部分人群购机想法。

对于很多线上购物达人对这个参数已经十分敏感了，也许有的产品，用上几个月后，市场价格直接腰斩，有的产品则能成为升值产品，市场价值翻一翻。

国内市场的主流品牌

截止到618当天的数据，回看某东平台的手机销量额上可以看出，在某东线上平台主要销售额较大的厂商依旧是以苹果、华为、vivo、荣耀、OPPO为核心。

(数据来源：京东)

影响因素分析

在整体的2022年和2023年的旗舰阵列之中，将各家旧旗舰单独拎出来看，具体参考以下品牌的其中一种机型的一种SKU，统一参考国行512GB版本的首发价格，通过参考海鲜市场的均价，再计算首发时间到2024年七月的月均折算价格。当然以下数据仅供参考，售价受较多综合因素影响，如成色、拆修情况、颜色、激活时间、电池寿命，甚至配件包装是否齐全等多方面因素，存在许多不确定性。此外，此处收集的数据也不代表整个品牌产品的保值情况。

iPhone 14 Pro Max 512GB

iPhone 14 Pro Max 国行版本是2022年九月发布，512GB版本首发价格为11699人民币，截止到2024年七月初，累计约为21个月左右，参考海鲜市场的国行版轻微使用痕迹，无拆修的机况，价格约为5900左右，因此折算出iPhone 14 Pro Max 512GB版本的月均折损价格约为270元左右，乍一看，月折损价格虽然大，但是考虑到苹果高昂的售价，其实月折损价与首发售价占比关系只有约2.3%。

华为 Mate 60 Pro 12+512GB

华为Mate 60 Pro于2023年八月底发布，12+512GB版本首发价格为6999人民币，截止到2024年七月初，该机型累计发布时间10个月左右，参考海鲜市场国行版12+512版本轻微使用痕迹的机型，七日内平均售价约为5500元，因此数据计算得出，华为Mate 60 Pro的月均折损价格约为150元，月折损价和首发售价关系占比为2.1%。

vivo X90 Pro+ 16+512GB

vivo X90 Pro+于2022年11月发布，16+512GB版本的首发价格为6999元，截止到2024年七月初，该机型累计发布了19个月左右，参考海鲜市场国行版16+512版本轻微使用痕迹的机型，卖家平均售价约为2900元，因此数据计算得出，vivo X90 Pro+的月均折损价格约为210元,月折损价和首发售价关系占比为3.0%。

荣耀 Magic 5 Pro 16+512GB

荣耀Magic 5Pro于2023年三月发布，16+512GB版本的首发价格为6199元，截止到2024年七月初，该机型累计发布时长为16个月左右，参考海鲜市场国行版本16+512版本轻微使用痕迹的机型，七日内的平均售价约为2900元，因此数据计算得出，荣耀Magic 5 Pro的月均折损的价格约为200元,月折损价和首发售价占比关系为3.3%。

OPPO Find X6 Pro 16+512GB

OPPO Find X6 Pro于2023年三月发布，16+512GB版本的首发价格为6999元，截止到2024年七月初，该机型累计发布时长为16个月左右，参考海鲜市场国行版16+512版本轻微使用痕迹的机型，卖家平均售价约为3200元，因此数据计算得出，OPPO Find X6 Pro的月均折损的价格约为230元，月折损价和首发售价占比关系为3.3%。

保值率排行

从目前收集到的参考数据来看，华为Mate 60 Pro和iPhone 14 Pro Max的这两款机型属于手机的第一梯队，而其它安卓产商则都属于第二梯队，相差不大。

月均折损价：华为Mate 60 Pro

月折损价和首发售价占比关系排行：华为Mate 60 Pro

总结

苹果的设备向来以保值著称，得益于在二手市场有着极为庞大的市场需求，社会中有形形色色的人愿意接盘，所以价格较为稳定，以此为标杆再把目标投向非iOS设备的情况。

华为Mate 60 Pro可以说这是这几款手机中最保值的手机了，甚至一度超过了行业标杆苹果,这个结果虽然意料之外，但也在情理之中，华为从去年带着麒麟9000s芯片的回归，受到国内市场的极为热烈的反响，“轻舟已过万重山”等词汇一度刷遍去年各大媒体平台。用户的热情，还使得这款手机一度预售秒售罄，一机难求，甚至出现溢价的现象。如果按照溢价后的价格计算的话，那么其实这款手机的月均折损价格就应该会比150元还略高一些，但也依旧有实力可以捍卫住在这些旧旗舰手机“保值一哥”的地位。

所以综上而言，从保值的角度分析，华为Mate 60 Pro和iPhone 14 Pro Max的这两款机型属于保值的第一梯队，无论是何种原因和条件，只有得到市场认可的科技产品才有后续稳定的市场价值，这也一直是各大厂商所追求的，希望其它国产品牌也可以追上两者的步伐。