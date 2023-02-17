iPhone 15 Pro真机照曝光？USB-C接口首次亮相！

【天极网手机频道】最近国外曝光了一张疑似iPhone 15 Pro的真机照片，并且首次出现USB-C接口，或证实iPhone 15系列将摒弃使用十年的Lightning接口。

近几年每一代iPhone发布之前都会传出消息称新iPhone将会采用USB-C接口，但结果无一例外都沿用了Lightning接口，直到后来欧盟出台新法案，事情才迎来转机。欧盟要求所有进入欧洲的电子产品必须在2024年之前使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。

虽然苹果更换了为USB-C接口，但事情似乎并没有这么简单。先前又爆料称，苹果自研了一颗Lightning&Type-C接口IC，将会用在今年即将发布的iPhone 15机型与MFi认证产品中。不过该人士还补充称，这一做法大概率是为了让新机和新周边兼容之前的设备与iPhone，而不仅仅是为了限制新机使用MFi设备。但目前苹果在用的USB-C接口并没有强制性MFi认证，不清楚之后苹果是否会在旧设备上做出改变。

据悉，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。在iPhone 15上背面边框将会磨圆，比起现在iPhone 14上的设计会更加圆润，类似于14英寸MacBook Pro机型外壳底部边缘。虽然消息称iPhone 15将会采用钛合金材料，但背面依然会使用玻璃材质。

早在iPhone 14系列发布之前，就有传闻称iPhone 14系列会用上钛合金材料，但最后并没有，全系都采用铝和不锈钢打造而成。但苹果最近出人意料地对采用钛合金材料的可行性进行了调查，包括MacBook系列、iPad系列和iPhone系列有关加工钛合金的专利信息等。

苹果将会在iPhone 15系列中继续扩大高端型号与基础型号的差距，并且高端型号会采用钛合金边框设计。此外，有消息表明苹果有意在iPhone 15 Pro系列中采用无按键设计，去掉物理按键对于苹果而言是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

如今iPhone 15 Pro的谍照现身，也足以说明iPhone 15系列确实将更换为USB-C接口，不过MFi认证是否会延续到USB-C接口中，目前还没有准确消息。但不管如何。USB-C接口的加入，也让iPhone拥有更高的充电功率成为可能，对消费者而言算是一个不错的消息。