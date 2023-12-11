苹果或在2024年对 iPad 产品线进行调整，以减少产品种类的混乱并提高销量

【天极网手机频道】据彭博社Mark Gurman报道称苹果计划在 2024 年对其 iPad 系列产品线进行全面改革，旨在减少产品种类的混乱并提振销量。目前苹果在售的 iPad 机型主要有Pro、Air 、Mini以及第九代和第十代入门级 iPad，但这些产品之间就只有屏幕以及尺寸等微小的差异，除了入门级型号之外芯片和功能也大都相似，很多消费者往往不清楚自己究竟该购买哪一款。

苹果希望将Mac 系列机型的“清晰度”带到 iPad 系列产品线上。例如希望减少 iPad Pro 和 Air 之间的混淆，这意味着 Pro 系列机型将迎来重大改革，也就是 OLED 屏及新模具设计、M3 芯片和改进的妙控键盘等配件，这也将进一步巩固其作为苹果 iPad 系列在最高端型号的地位;屏幕尺寸方面iPad Pro 和 Air 确实也有相似之处，其中 iPad Air 将分为 10.9 英寸和 12.9 英寸，而 Pro 则是 11 英寸和 13 英寸，此举充分借鉴了 MacBook Air 和 Pro 的区分方法。

另外，由于今年苹果并未发布新款iPad，导致iPad的营收不断下滑。根据数据显示，今年的 iPad 收入为 283 亿美元，低于 2022 年的 293 亿美元。为了提振 iPad 的销量，苹果计划在 2024 年初推出 iPad Air 和 iPad Pro 两大新品，其中 iPad Air 将同时发布 10.9 英寸和 12.9 英寸两种尺寸。

据显示供应链咨询公司(DSCC)CEO Ross Young 在 XDA-Developers 上发布的一篇文章，苹果的供应链已于本月开始为更大的 12.9 英寸 iPad Air 出货显示面板。需要注意的是，12.9 英寸 iPad Air 使用的是传统的 LCD 屏幕，而不是 mini-LED 或 OLED; iPad Pro 则采用OLED显示屏，这在iPad系列中尚属首次。苹果一直在iPhone和Apple Watch上使用OLED技术，但大尺寸的OLED屏幕价格更高。与LED或mini-LED相比，OLED能带来更深邃的黑色和更鲜艳的色彩。因此，Mark Gurman 预测，12.9 英寸 iPad Air 的售价将比 12.9 英寸 iPad Pro 便宜很多。

至于芯片上，12.9 英寸 iPad Air 将搭载苹果 M2 芯片，这颗芯片采用台积电 5 纳米工艺，集成 200 亿颗晶体管，CPU由 4 个性能核心和 4 个能效核心组成，性能强悍;iPad Pro则将配备苹果今年早些时候推出的全新M3芯片。M3芯片采用3纳米技术，与目前已上市的iPad Pro使用的M2芯片相比，图形性能将有显著提升。

Mark Gurman还提到，当第 11 代 iPad 发布时，苹果也将会逐步淘汰第九代机型，后续 iPad mini 也将进行更新迭代，主要是搭载了更快的处理器。