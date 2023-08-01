疑似OPPO Find N3折叠屏入网，或将8月发布

【天极网手机频道】近日一款型号为PHN110的新机入网工信部，虽然尚未上传新机的证件照，但猜测这款新机为OPPO最新折叠屏机型OPPO Find N3。



网页截图

根据入网的设备信息来看，OPPO Find N3将会搭载第二代骁龙 8 移动平台，高通骁龙8 Gen 2作为安卓阵营中最强的主控，其性能和能效方面的出色表现成为很多安卓旗舰手机的首选，骁龙8 Gen2处理器采用台积电4nm工艺制程的处理器能效比表现更加出色。相比全新一代新骁龙8，骁龙8 Gen2的CPU峰值性能提升35%, 能耗比提升40%;GPU峰值性能提升25%，能耗比提升45%，有效改善长时间性能释放时的发热与降频问题。OPPO Find N3还提供 16+1TB 超大内存，并且配备 4800mAh电池+80W有线快充组合，作为参考，上一代OPPO Find N2内置了4520mAh的容量电池+67W超级闪充组合，这么看来，OPPO Find N3的续航与充电方面会比上一代更强劲。

屏幕参数上，OPPO Find N3采用“轻薄又强大”的常规比例屏幕尺寸，具体应该是一块 8 英寸内屏和 6.5 英寸外屏，而上一代OPPO Find N2则是采用7.1英寸的镜面内屏和5.54英寸的小巧外屏，机身重量在233g，对于一款折叠屏手机来说这个重量确实属于轻盈无负担了，极大地满足了用户对“大屏”和“便携”的双重需求。



OPPO Find N2

至于影像，虽然没有公布太多新机的参数信息，但是根据知名数码博主的爆料，OPPO Find N3将搭载折叠屏上最强潜望镜头，其中就包括了一颗5000万像素主摄、一颗4800万像素超广角副摄以及一颗3200万像素潜望式长焦副摄，更有哈苏影像系统加持，内外屏的前置则是2000万像素以及3200万像素镜头，预计将会在8月正式发布。

去年12月OPPO正式推出的OPPO Find N2折叠屏以旗舰级传感器IMX890作为主摄，基于高通骁龙8+旗舰芯片带来性能保证、OPPO自研影像专用NPU 芯片马里亚纳X以及与哈苏专业模式的色彩美学，让OPPO Find N2将折叠屏的影像表现提升到新的高度。



OPPO Find N2

从今年3月OPPO推出的OPPO Find X6系列搭载潜望式长焦镜头开始，再到OPPO Reno10系列，OPPO都旨在为用户提供更多的构图自由，如今在折叠屏中也加入了潜望镜头，让折叠屏用户也能享受到长焦摄影带来的更多可能性。

作为入局高端市场的利器之一，折叠屏市场近年来正呈遍地开花之势，OPPO上一代产品OPPO Find N2重新赋予其超轻折叠、超轻固铰链、顶级显示、悬停空间等特性，一举成为业内最轻的横向形态折叠屏手机产品。如果正如网上爆料那般，新一代 OPPO Find N3即将在8月发布的话，那么其将为广大用户带来更出色的折叠屏旗舰体验，让我们拭目以待。