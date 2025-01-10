OPPO Find N5曝光：全球最薄折叠屏搭配钛金属，或将于2月发布

【天极网手机频道】根据Counterpoint Research的最新报告显示，2024年至2025年间折叠智能手机市场预计将面临停滞甚至下滑的困境。数据显示，折叠式智能手机显示屏在2024年第三季度的出货量已经同比首次出现下降，且这一不利趋势预计将持续至2025年。在部分手机厂商已经开始暂停推出折叠屏手机的当下，有爆料称OPPO Find N5折叠屏新机将会在2月份亮相发布。



数据来源见水印

近日，OPPO Find N5折叠屏新机的一系列曝光信息引起了广泛关注。据知情博主透露，OPPO Find N5不仅在机身设计上做到了全球最薄，还首次采用了钛金属材料，使得手机在保持轻薄的同时，也拥有了更强的耐用性和质感。



图来源于网上截图

据悉，OPPO Find N5采用了全新的工艺和技术，成为全球最薄的折叠屏手机;而钛金属以其轻质、高强度和耐腐蚀的特性，在航空航天、医疗器械等领域有着广泛应用，钛金属材质的加入更是让OPPO Find N5多了一份质感。

除了机身设计，OPPO Find N5在影像上也有提升，爆料显示OPPO Find N5将搭载后置哈苏三摄系统，虽然具体参数还不清楚，但是结合OPPO在影像技术上的深厚积累，Find N5的影像还是十分令人期待。哈苏的加持更是为Find N5的影像系统增添了专业色彩，进一步提升Find N5的拍照水平，让用户能够轻松拍出具有艺术感和专业水准的照片。



图为OPPO Find N3

在硬件配置上，OPPO Find N5将搭载Snapdragon 8 Elite，也就是高通骁龙8 至尊版移动平台，成为首批搭载这一处理器的折叠屏手机。高通骁龙8 至尊版作为高通公司最新的旗舰级处理器，引入了高通自主研发的Oryon架构CPU，配备了两个主频达到4.32GHz的“超级内核”和六个主频为3.53GHz的“性能内核”，相较于前代产品，无论是单核还是多核性能都实现了高达45%的增长，性能表现极为出色，待新机发布后将为用户带来更加流畅、稳定的使用体验。



高通骁龙8 至尊版移动平台

在轻薄机身下，OPPO Find N5还是会内置一块接近6000mAh的大容量电池，且支持无线充电和卫星通信技术。既满足了用户长时间使用的需求，还提供了更加便捷的充电方式和更加丰富的通信功能。对于经常需要出差或旅行的用户来说是一个理想的选择。



图为OPPO Find N3

至于发布会时间，爆料称OPPO Find N5将会在2月正式亮相，这一时间节点不仅为OPPO提供了充分的准备时间，且未来接近半年时间内Find N5都将独占市场，不过在手机厂商已经开始暂停推出折叠屏手机的当下，OPPO Find N5的发布可以说既充满机遇，也将面临挑战。不过随着发布日期的临近，相信会有更多关于Find N5的信息被曝光出来，根据以往OPPO的折叠屏表现来看，Find N5还是很值得期待的。