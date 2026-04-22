【天极网手机频道】在今天的OPPO 哈苏影像新品发布会活动中，OPPO官方带来了包含了OPPO Find X9s Pro和OPPO Find X9 Ultra等多款新品，也正式揭晓OPPO Find X9 Ultra 哈苏专业影像套装，依托深度联合调校的光学实力，进一步拉高移动专业影像的创作上限，为摄影爱好者与专业创作者，打造一体化、轻量化的高阶手机摄影方案。

天极网先来简单回顾 OPPO Find X9 Ultra 的基础影像配置，该机搭载全面进化的 LUMO 超像素引擎，实现六大黄金焦段全覆盖，全焦段均支持 8K 超清照片直出，每一个常用焦段都能稳定输出壁纸级优质画质;作为主打影像的旗舰机型，Find X9 Ultra 的升级聚焦用户核心拍摄需求，哈苏 10 倍光变天眼长焦带来了直观的体验突破，这颗镜头不仅支持原生 10 倍光学变焦、直出 5000 万像素超清大片，更是行业首个实现 20 倍光学品质变焦的方案，无需外接设备实现20倍光学品质变焦。

为进一步解锁高品质超长焦创作上限，OPPO 同步推出适配 Find X9 Ultra 的哈苏专业影像套装与全新哈苏专业增距镜。整套套装配件十分齐全，内含哈苏专业增距镜、摄影手柄保护壳、镜头遮光罩、双枚镜头盖、增距镜转接环、67mm滤镜转接环、镜头装饰环、镜头支架、定制肩带以及专属收纳包，一站式满足专业外景拍摄与便携收纳需求。

整套套装以低调黑色为主色调，辅以哈苏标志性橙色作为点睛细节，从Find X9 Ultra机身的橙色快门按键、摄影手柄实体快门键，再到增距镜的橙色装饰环，处处辨识度十足，视觉质感拉满。另外，哈苏专业手柄保护壳采用轻薄一体式造型，配备实体快门按键与自定义调节拨轮，操控更专业;专用滤镜转接环兼容主流67mm标准螺纹相机滤镜，可拓展更多创意拍摄玩法;定制肩带则采用立体刺绣工艺，精致呈现哈苏经典品牌标识。

这枚增距镜作为一款高度定制的外接光学配件，专为 Find X9 Ultra 深度适配打造，采用 16 组全玻璃镜片结构，匹配 1/1.28 英寸大底传感器，并具备 F2.2 大光圈与“无影抓拍”能力，同时支持 OIS + EIS 混合防抖，兼顾画质与稳定性。

在实际成像层面，增距镜可实现等效 300mm 的光学变焦能力，有效补齐超远距离拍摄的短板。与机身原生长焦系统协同后，形成从中远距到超远距覆盖完整的光学影像矩阵，实现远近兼顾的拍摄体验。无论是户外风光的远景刻画、野生动物的瞬间捕捉、舞台演出的远距记录，还是细节特写的精准呈现，都能在纯光学方案下完成，避免数码裁切带来的画质损失，显著提升成片的解析力与整体质感。

放在整个行业视角来看，通过“手机 + 专业光学配件”构建完整的移动影像生态，已经逐渐成为一条成熟路径。这套哈苏影像套装依然呈现出鲜明的差异化表达：在设计层面，其沉稳克制的外观语言与层次分明的细节处理，在强化专业质感的同时，也维持了良好的整体一致性与高级感表达;在能力拓展上，这套方案并未局限于超长焦这一单一场景，而是围绕更完整的拍摄需求进行系统化延展，67mm 滤镜转接环与镜头支架的加入，不仅延续了移动影像轻量化与便携性的核心逻辑，也让手机在使用方式上进一步贴近传统相机体系，从而显著拓展创作边界，带来更高的拍摄自由度。