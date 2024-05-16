苹果的 Tabdem OLED是什么？它或许成为新一代旗舰级手机与平板的标配

【天极网手机频道】Tabdem OLED这个词相信关注数码圈的朋友们早已经不再陌生，前段时间发布的iPad Pro 2024款以升级Tabdem OLED屏幕作为卖点，三月份的荣耀Magic6 RSR保时捷版也将Tabdem OLED屏幕作为升级的核心。结合近期LG、京东方以及华星光电等屏幕供应商在Tabdem OLED技术上的进一步突破，相信在未来新一代的旗舰级手机和平板中，Tabdem OLED屏幕会被越来越多产品所采用。

何为Tabdem OLED

Tandem是“串联”的意思，Tandem OLED常被称作叠层OLED。顾名思义，基本的原理就是将多个单层OLED内部的显示部分叠加起来，然后用同一套控制电路串联这些OLED显示叠层，再通过硬件和软件的联合控制，让多层OLED可以显示同样的画面，最后将它们封装在一起，经过加工之后就成为了Tandem OLED。

Tabdem OLED的优势

亮度是苹果在iPad Pro 2024以及荣耀在Magic6 RSR保时捷版产品宣传中的重点，高达2000nit的全屏亮度要超过以往所有平板电脑和手机上使用过的屏幕。并且 Tabdem OLED兼顾超高亮度的同时，还完美继承了OLED屏幕的特性，在显示黑色时可以单独关闭部分像素的背光，做到极高的换面对比度，远远强于mini LED屏幕的点背光。因此使用 Tabdem OLED的屏幕可以获得绝佳的HDR画面表现，并且在户外太阳下的屏幕可用性也要更进一步，这样的特性与手机、平板电脑这类移动设备具有天然的相性。

更长的使用寿命也是 Tabdem OLED的优势之一，在OLED屏幕界，亮度和寿命原本是不可兼顾的两个要素。因此大部分厂商的做法是在出厂时限制OLED屏幕的手动最高亮度，但是为了应付环境光较强的场景，厂商也在OLED屏幕的硬件底层上也保留了短暂突破限制的能力，也就是手机屏幕上常用的激发亮度机制。由于Tandem OLED的原理是由双层OLED重叠显示，因此Tandem OLED在进行高亮度显示时，内部的两层OLED其实工作在更低的亮度下，然后通过亮度叠加的形式来进行高亮度显示。这就是Tandem OLED老化更慢，寿命更长的原因。

Tabdem OLED的劣势

从目前落地的两台产品的高昂价格就可以看出，成本问题是Tabdem OLED首当其冲的劣势。毕竟，两层OLED叠加的显示方式不仅仅意味着需要两倍的材料成本，其背后关系到整条产线的重新搭建、电路设计、驱动设计等等传统流程都要推倒重来，这样带来的结果势必是Tabdem OLED成本相比于传统OLED的大幅提升。

从显示原理上来说，Tabdem OLED要想显示正确的画面，内部堆叠的两层OLED必须拥有完全相同的显示效果。但是实际上，即使是同一条产线中参数和工艺完全相同的OLED屏幕，在不同批次之间仍然会存在显示效果的差异。就像是同样一款手机，有些用户在极低亮度下会发现屏幕发绿的情况，有些甚至会出现屏幕上下颜色不均匀的情况，也就是网上常说的“绿屏”和“阴阳屏”。Tabdem OLED想要获得正确的显示效果，就需要在同一批次的单层OLED中特别挑选出显示效果完全一样的，然后再进行下一步加工，因此即使是克服了成本问题，Tabdem OLED屏幕的良品率也很难达到较高的程度。

写在最后

Tabdem OLED无疑是目前最好的显示技术，在兼具传统OLED超高对比度的同时，还拥有超越mini LED的亮度表现，是显示HDR画面的最佳选择。同时得益于内部双层OLED堆叠显示的原理， Tabdem OLED在使用寿命上也要强于传统OLED。虽然目前， Tabdem OLED在成本和良品率方面还存在劣势，但相信未来会有越来越多的厂商选择 Tabdem OLED屏幕，在不断迭代和打磨之后，成本和良率问题会得到很好的改善。而现在已经布局Tabdem OLED产线的许多国内屏幕厂商，想必会在未来的竞争中取得先机。