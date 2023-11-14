苹果官方出手！App Store将禁止第三方软件摇一摇跳转广告

【天极网手机频道】不知道各位有没有被手机 APP 启动时候的摇一摇广告困扰过？尤其是在行走或者坐车时，当我们想打开地图或者信息流软件，手机就会因为晃动而自己跳转到了购物软件，让人十分恼火。

特别是这段时间双11促销，各大电商平台的推广程度愈演愈烈，导致原本一些没有开屏广告的软件也被迫“下海”。摇一摇跳转广告这一功能在很大程度上破坏了我们用户的体验，各大终端厂商每年通过处理器迭代带来的软件开启速度提升被白白浪费掉。

对此，据时代财经报道，互联网大厂内部人士常乐年称，11 月以来，苹果公司已通知国内多家头部 App 要求它们移除陀螺仪权限，摇一摇跳转广告被禁止。

据他所知，这些收到通知的 App 包括但不限于在线视频软件、短视频软件、音频软件、邮箱软件等等，常乐年所在公司的 App 也不例外。常乐年透露，接下来公司可能会发布新版本 App，在苹果的 App Store 上架，新版本将没有摇一摇跳转广告，具体发布时间还不确定。

此消息得到一位广告从业者的印证。该人士表示，自己的客户也接到了苹果公司的通知，该客户是互联网大厂，旗下也有行业头部 App。他对时代财经谈到，收到通知的不仅仅是头部 App，波及范围要更广。

此前，中国信息通信研究院联合华为、小米、OPPO、阿里巴巴等企业制定了团体标准 T/TAF 078.7 ― 2022，于 2022 年 11 月由电信终端产业协会发布实施，该标准进一步细化了 APP 信息窗口通过 " 摇一摇 " 等方式触发页面或跳转至第三方应用的相关参数，提出 " 摇一摇 " 动作的设备加速度应不小于 15m/s2，转动角度不小于 35 °，操作时间不少于 3s 等系列参考数值。

但是随着广告投放数量的增多，因用户“误操作”而跳转至第三方应用的情况还是非常普遍。

对此，安徽中皖律师事务所律师余颉告诉时代财经，从法律性质上来看，该规范属于《中华人民共和国标准化法》规定中的团体标准。团体标准是推荐性标准的一种，是市场自主制定的标准，属于自愿采用，没有强制性，但是团体标准应当符合法律法规和强制性标准的要求，符合国家有关产业政策。

早在苹果之前，国内诸如华为、荣耀等厂商就已经下场，推出了系统级的屏蔽跳转功能，即使是我们“误操作”激活了广告的软件跳转功能，系统也会把是否跳转的决定权交到我们手上，在一定程度上保证了鸿蒙与安卓用户的使用体验。虽然避免了应用的跳转，但是开屏广告该看还是免不了看。

相比于在系统中内置“后门”避开应用启动时候的跳转，苹果从根源上禁止开屏跳转广告的做法显然更有效一些，这离不开苹果对于App Store应用的严格管控。一个系统生态的体验是需要硬件厂商，系统厂商以及软件厂商共同协调和维持的。摇一摇跳转广告这一功能严重影响了我们使用手机的体验，最终在iOS，安卓，鸿蒙几大生态中被彻底封杀是必然的结果。各家厂商也将本着提升用户体验的目的，不断的向前探索。