OPPO Find X8s 小屏旗舰真机曝光：后置小圆 Deco 设计 边框进一步收窄

【天极网手机频道】天极网近日消息，OPPO 全新的小屏旗舰――OPPO Find X8s 预计将在 4 月正式发布。作为 OPPO 首款小屏影像旗舰，Find X8s 以极致轻薄的机身、强悍的影像系统以及行业领先的屏幕边框控制，重新定义小屏旗舰标准。在微博平台上，OPPO Find N 系列负责人“OPPO 周意保” 也放出了 Find X8s 与 iPhone 16 Pro 的边框对比图，并自信表示Find X8s 拥有全球最窄四等边设计，势必将成为新一代小屏旗舰的标杆。

根据目前爆料的全部消息，此次OPPO Find X8s在屏幕边框控制、机身厚度、重量以及续航等方面均展现出行业领先的优势。首先，得益于自研“芯片级屏幕封装技术”，Find X8s成功将四边黑边进一步缩窄，超越iPhone 16 Pro，重新定义了极窄边框的行业标准，使屏幕观感更具沉浸感。

在屏幕素质方面，Find X8s搭载了一块6.3英寸的1.5K LTPO直屏，支持1-120Hz动态刷新率，无论是日常使用还是高帧率游戏，都能兼顾流畅性与护眼体验。同时，直屏设计带来了更精准的触控体验，适合游戏和高频交互场景。

机身设计方面，Find X8s的厚度被严格控制在7.7X毫米，比iPhone 16 Pro更薄约0.4-0.5mm，搭配仅179克的重量，整机握持感轻盈舒适，即便长时间单手操作也不会造成明显负担。此外，在保持轻薄机身的同时，OPPO Find X8s还塞入了一块高能效的“冰川电池”，在保证长续航的同时，或许还能带来更高效的散热表现，进一步提升使用体验。

根据近期 OPPO 通过国家 3C 质量认证的两款 OPPO 机型的数据来看，这款 OPPO Find X8s 将搭载联发科天玑9400+处理器，基于台积电3nm工艺打造，采用1+3+4三丛集架构(1颗3.7GHz Cortex-X925超大核+3颗Cortex-X4大核+4颗能效核)，安兔兔跑分预计将突破310万，AI算力较前代提升15%，可流畅运行《原神》等高性能游戏。在影像方面搭载旗舰同款哈苏潜望影像算法，有线充电将支持 80W 同时支持无线充电。

另一款通过 3C 认证的手机是 OPPO 的超大杯旗舰――OPPO Find X8 Ultra。这款手机将同样搭载联发科天玑 9400+ 处理器，性能强劲。根据 OPPO Find X 系列负责人周意保的透露，本次 Ultra 版本在影像方面将迎来全面升级。其中，X8 Ultra 的 3X 人像镜头进光量相比上一代提升 1.5 倍，使弱光环境下的人像拍摄更加清晰自然;此外，新机还搭载了一颗 6X 潜望长焦镜头，实现更远距离的高清变焦拍摄，进一步提升影像体验。

在屏幕形态上，Find X8 Ultra 也迎来重大改变，相较于 Find X7 的曲面屏设计，本次改为四等边直屏，带来更均衡的视觉观感和操控体验。同时，在解锁方式上，该机升级为 3D 超声波指纹识别，不仅解锁速度更快，还能提升湿手状态下的识别成功率。

续航方面，Find X8 Ultra 配备一块超过 6000mAh 的双电芯大电池，并支持 100W 有线快充与无线充电，确保高性能与长续航的双重保障。此外，该机还具备 IP68/69 级防尘防水能力，能够在复杂环境下依然保持稳定可靠的使用体验。

值得一提的是，在配色方面，OPPO 还新增了一款深受粉丝喜爱的“粉白渐变”新配色，进一步提升了外观的时尚感与个性化选择。

回顾 OPPO 去年发布的 Find X8 以及今年推出的 Find N5，都凭借卓越的产品力赢得了市场认可和消费者的口碑。而此次预热的 OPPO Find X8s，在屏幕、机身设计及续航等方面均实现了突破，凭借轻薄机身与强劲性能的完美平衡，有望成为市场上极具竞争力的旗舰机型。与此同时，除了 Find X8s 之外，Find X8 Ultra 也将在下个月同期发布，具体的发布会时间将在下周一公布，届时两款新机齐发，势必再次掀起旗舰市场的热潮，让我们共同期待!