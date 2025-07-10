苹果返校季活动今日凌晨开启｜返校季优惠和国补无法同时叠加

【天极网手机频道】7月10日凌晨，苹果中国官网正式上线2025年度“返校季”促销活动。本次活动将持续至9月30日，面向中国大陆地区的高校学生、应届新生以及在职教育从业者，提供Mac与iPad系列产品的教育专属优惠，并附赠最新的AirPods第四代或Apple Pencil Pro等高价值配件，是苹果每年最受关注的官方促销之一。

整体来看，2025年的返校季在优惠结构上依旧延续了“教育价 + 赠品”的经典组合，覆盖了苹果主力的生产力设备线。但相比往年，今年的适用产品范围略有收紧，变化最为明显的体现在Mac系列上。此前持续参与返校季活动的Mac mini系列已被移出优惠名单，今年仅剩MacBook Air、MacBook Pro与iMac三大产品线可享教育赠礼政策，削减了桌面级设备用户的可选空间。

在iPad产品线方面，天极网了解到，今年苹果返校季的优惠机型包括最新发布的 iPad Air(M3) 与 iPad Pro(M4) 两款产品。与往年相似，标准版iPad(数字版)和iPad mini并未纳入返校季赠品活动，仅可享受教育商店中的常规教育优惠价格，不包含配件赠送。

此次参与返校季促销的iPad Air(M3)提供11英寸与13英寸两种尺寸，均支持Wi-Fi和蜂窝数据两种连接方式。其中，11英寸Wi-Fi版本起售价为4399元，提供128GB、256GB、512GB与1TB四档容量，对应售价分别为4399元、4899元、6599元和7899元。13英寸Wi-Fi版本则起售价为6099元，同样提供四种容量配置，售价分别为6099元、6599元、8299元与9599元。蜂窝版本可额外加配，价格为1300元，同时AppleCare+服务也可选购，11英寸版本售价599元，13英寸版本售价699元。

在赠品选择方面，今年返校季首次在iPad产品线上引入了更丰富的“配件任选”模式。符合活动条件的用户，在购买iPad Air(M3)或iPad Pro(M4)后，可从两款高价值配件中任选其一作为赠品，分别为：Apple Pencil Pro或 AirPods 第四代(普通版)。如果用户希望选择更高规格的配件，也可通过加价方式进行升级：选择AirPods 第四代(降噪版)需加价400元，选择AirPods Pro 第二代需加价900元，升级为妙控键盘则需加价1100元。

值得一提的是，所有iPad通过苹果官网教育商店下单均可免费享受个性化镌刻服务，支持定制文字或表情符号，进一步提升个性化体验。

在Mac产品线上，天极网进一步了解到，今年的返校季活动延续了对主力机型的支持，但略显遗憾的是，Mac mini 系列已正式退出返校季优惠名单。据悉，去年秋季发布的Mac mini(2023款/M2)是最后一款支持返校季赠品活动的机型，此后Mac mini虽然仍享教育价，但已不再包含赠品福利。

目前参与返校季促销的Mac设备包括：MacBook Air 系列、MacBook Pro 系列以及 iMac 系列，涵盖了当前苹果笔记本和一体机的主力阵容。今年发布的多款M4芯片新品也已同步上架教育商店，起售价分别为：MacBook Air(M4)7249元起、MacBook Pro(M4)12249元起、iMac(M4)10599元起。其中，MacBook Air默认提供16GB内存 + 256GB 存储的基础配置，若需更大容量，可按官网提供的配置选项灵活加价定制。

相比之下，MacBook Pro 系列提供了更丰富的性能配置，用户可根据自身需求，选配Apple Silicon M4、M4 Pro或M4 Max芯片版本，进一步拓展性能上限，满足从学习办公到专业创作的多种用途需求。

此外，苹果也为教育用户提供了极具性价比的软件套装选购方案，包含五款核心生产力工具：Final Cut Pro、Motion、Compressor、Logic Pro 和 MainStage，组合售价仅为1298元。该套装几乎覆盖了音视频剪辑、音乐制作和舞台控制等创作场景，特别适合传媒类专业、艺术专业或有专业创作需求的师生用户。

本次返校季促销活动自2025年7月10日起正式启动，将持续至9月30日，活动范围覆盖中国大陆地区。符合条件的购买人需为通过支付宝App流程验证成功的高校在读大学生、已录取新生或教职员工/雇员个人用户，验证通过后方可参与活动并享受教育专属优惠。

需要特别提醒的是，此次高校返校季优惠不可与国家“绿色节能补贴”(国补)政策同时叠加使用，用户需在赠品福利与现金补贴之间进行选择。

目前，用户可通过苹果中国官网教育商店页面登录Apple ID，并完成UNiDAYS系统认证，即可在线享受相关教育优惠;也可携带有效学生证、录取通知书或教师工作证，前往全国任一Apple Store直营门店，由店员协助完成身份验证与优惠购机。