第二十三届IT影响中国：iQOO 13荣获2024年度编辑金选推荐奖

【天极网手机频道】2024年，人工智能(AI)作为前沿领域的关键技术，正以不可阻挡之势席卷全球。特别是在被称为AI应用元年的2024年，无论是AI技术自身的迭代升级，还是向经济和社会各个层面的扩展渗透，亦或是推动传统产业的智能化转型，AI都呈现出前所未有的活力与趋势。

在这一年里，天极网&比特网与大家见证了众多企业角逐AI领域，感受到数字化技术和智能技术赋予时代的深刻变革。第二十三届IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声，评选出具有行业代表价值的科技产品及解决方案，见证数智时代的科技创新。其中iQOO 13凭借对消费者痛点需求的洞察和出色的综合体验，iQOO 13荣获2024年度编辑金选推荐奖。

自iQOO 13发布后，其迅速成为手机市场的新宠，首发销量持续走高。而这款手机之所以能够获选2024年度编辑金选推荐奖，是因为其出色的性能和游戏体验。

在性能方面，iQOO 13搭载了蓝晶×骁龙8至尊版处理器，与高通从硬件架构到软件算法，再到功能实现进行联合调校，涉及CPU与GPU的调度、显示、存储等性能表现的各个环节。无论是处理复杂的日常任务还是运行大型游戏，这款处理器都能轻松应对，确保手机始终保持高效稳定的运行状态。

在电竞方面，iQOO 13更是带来自研电竞芯片Q2，该芯片在“超分”和“超帧”两大特性上全面升级，可实现行业内唯一的2K+144FPS满格超分超帧并发技术，拉高了手机性能上限。当然，PC级2K纹理超分和原生级144FPS超帧，也让iQOO 13在画质和帧率上达到行业先进水平。并且，iQOO 13还配备了如游戏助手等多项游戏优化功能，让玩家在游戏世界中更加得心应手。

此外，iQOO 13还搭载了全新的OriginOS 5操作系统。该系统不仅UI设计更加美观大方，还通过AI赋能实现了更加智能化的操作体验。无论是语音助手还是智能识别功能，都能让用户在使用手机的过程中感受到更加便捷和高效的操作体验。总体上，iQOO 13不仅拥有卓越的性能和游戏体验，现在还有更丰富的配色供用户选择。相信在未来的市场竞争中，iQOO 13会继续保持领先地位，成为消费者的首选之一。