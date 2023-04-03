华为P60 Pro上手体验：设计与影像双双革新，长焦夜景很有东西

【天极网手机频道】上周的时候，华为正式推出了全新的P60系列旗舰，包含P60、P60 Pro以及P60 Art，三款产品，在设计、影像等方面都进行了创新，我们也是非常有幸拿到了其中的Pro版本，并且体验了一段时间，今天就来和大家分享一下。

高颜值与质感兼备 “考拉”模组辨识度拉满

华为的P系列产品一直兼顾着时尚和科技，在工业设计这块总会给消费者带来一些惊喜，这次的华为P60 Pro同样也不例外，其独特的设计给我留下了很深的印象。我们先从非常有辨识度的非常高的背面说起，这次P60 Pro共提供了四款配色，包括亮面玻璃材质的翡冷翠、每部都独一无二的洛可可白以及抗指纹羽砂玻璃材质的羽砂紫、羽砂黑。其中洛可可白采用了业界首创的“ 凝光贝母” 工艺，它在机身背壳中加入了天然矿物粉，实现了天然珍珠贝母般不可复制的自然纹理，这也是它每部都独一无二的原因。

虽然很遗憾没能拿到洛可可白，不过我上手的这款羽纱紫配色一样有着非常高的颜值，它属于那种比较浅的紫色，色彩浓度不是很高，饱和度也不是太强，给人一种非常优雅浪漫的感觉。

在光线的照射下，不同角度会呈现出不同的观感，为它又增添了一份神秘感。

后盖部分采用创新工艺的羽砂玻璃，是那种非常细的磨砂，摸起来非常细腻，并且不沾指纹。

如果你细细的去看，通过反射光线，后盖还有一种微光点点的效果。

影像模组这块，主摄部分依旧是保留了环的元素，非常显眼，另外两颗摄像头则分布在它的上下，横过来看的话非常像考拉的眼睛和鼻子，极具辨识度的同时还蛮可爱的。

正面的话是一块6.67英寸的OLED屏幕，分辨率是2700*1220，支持1-120Hz的自适应刷新率，观感上很舒服。

其屏幕采用了四曲面的设计，四周均有一定的弧度，左右的大一些，和金属中框的过度很顺滑，配合上曲面的背壳，握持手感这块还是非常棒的。

而且曲面的设计让机身显得更薄了一些，当然8.3mm的机身厚度以及200g的重量在旗舰机型中也是很轻薄的了，并没有明显的压手感。

影像发挥依旧稳定 长焦夜景确实有点东西

影像一直是华为的强项，这次P60 Pro上搭载了4800万像素超聚光主摄+1300万像素超广角镜头+4800万像素超聚光夜视长焦镜头组成的超聚光XMAGE影像系统。主摄支持F1.4-F4十档光圈调节，并且采用了大光圈高透光镜群以及RYYB超感光传感器，带来更大的进光量，保障暗光环境的成像质量。

长焦镜头拥有最大F2.1的光圈，并采用了RYYB超感光传感器，以此来提升暗光拍摄的能力。而且它还引入了长行程滑轴变焦镜群，能够灵活控制对焦距离，最近对焦距离可以达到10cm，实现远焦微距拍摄。另外，长焦镜头采用了三轴传感器位移防抖，以此来提升成片率。

下面我们通过样张来看看P60 Pro在影像这款的实际表现如何。先来看看主摄：

在光线较为充足室外或者室内场景下，成像非常清晰透亮，色彩还原非常到位，非常接近肉眼所看到的样子，可以说是所拍即所见。

上面的样张我都是在XMAGE原色风格下拍摄的，会尽可能还原景物本身的颜色，除此之外，它还提供了鲜艳和明快两种风格，前者会提升饱和度，让色彩更加浓郁;后者则拉高了明度，让成像更为通透，这里我也放几组样张，从上到下依次为原色、鲜艳和明快，大家来感受下。

每种风格的特点还是非常明显的，带来了不同的观感，像第一张我个人就非常喜欢原色和明快，第二张则更偏爱鲜艳，我建议大家有条件的话可以尝试下在多种风格下都进行，然后挑选最适合且自己最喜欢的那张。

主摄部分还支持F1.4-F4.0十档物理可变光圈，可以根据不同的拍摄场景和需求去手动调节光圈的大小，我们也来通过几组样张来看看效果，从上到下，光圈依次为F1.4、F2.2以及F4.0。

通过样张可以看到，更大的光圈可以带来更好的虚化效果，让主体景物更加突出，无论是拍摄景物和人像都有着很好的效果。当然，并非所有场景都适合使用大光圈进行拍摄，需要主体突出的场景可以选择手动大光圈拍摄，而拍摄一些风景的话建议还是用小光圈或是使用自动模式。

接着来看看暗光环境下的表现，样张均在夜景模式下拍摄。

P60 Pro依旧保持了华为旗舰在暗光环境的高水准，整体画面非常清晰透亮，即便光线和灯光较为复杂，依旧在压制高光的同时，保障暗部的细节。我也在相同的环境下使用夜景和非夜景分别拍摄了一张照片，上面为普通模式，下面则开启夜景模式，这么一对比则可以明显看出，夜景模式下的成像要更加通透和绚丽。

接着来看看长焦镜头，同样是先看光线充足的场景。

这颗长焦镜头的解析力还是不错的，能够保留不错的细节。另外我还在10倍变焦下拍了一些样张，依旧能保留了不错的细节，像景物中文字，以及花的轮廓都还比较清晰的。

还有一个华为做的非常好的地方就是，不同焦段(1倍、3.倍5、10倍)下的成像在色彩上保持着很好的统一，没有出现明显的色差问题。

除了可以拍摄远景外，这颗长焦镜头还支持能微距，支持3.5-35倍的微距拍摄，先看样张。

成像质量非常高，而且在三轴传感器位移防抖的加持下，出片率还是蛮高的

最后到了暗光环境下长焦的表现，还是直接看样张。

说实话，成像效果比我预期的还要好一些，噪点和曝光控制都很不错，在暗光和光线复杂的场景依旧能对暗部和亮度区域进行很好的还原和控制，尤其是亮部，没有压制的非常过导致发光物体的光芒过于黯淡。

另外，在使用P60 Pro拍照时，我发现相较于之前，相机的UX界面也发生了一些变化，一方面是将常用的一些功能整合到了相机界面的一侧，拍摄时更加方便去调整，单手操作也更为方便。

另外一个就是使用了拟物变焦环，不仅视觉效果上更有仪式感，同时滑动时会有阻尼感，操控起来很顺滑。

可玩性很强的AOD 口罩解锁方便更快捷

P60 Pro搭载了最新的HarmonyOS 3.1，里面加入了一些很不错的功能，首先是一镜到底AOD，我们可以将一张图片设为息屏显示的主题，实现从从熄屏进入桌面一镜到底，设置中提供了多种装饰和布局可供选择。

来看看我这个效果如何，我个人觉得还是非常不错的，动画很流畅，大家可以多找一些图去尝试一下。

还有就是口罩解锁，这在目前可以说是非常的实用，它能通过眼部独有特征进行认证，平时解锁时能更加方便快捷。

体验总结

作为P系列的新作，华为P60 Pro在设计和影像上确实带来了不小的惊喜，羽砂玻璃的细腻手感和独特的影像模组都给我留下了非常深刻的印象;而在影像方面，全新的超聚光XMAGE影像系统亮点颇多，主摄依旧稳定发挥，还引入了物理可变光圈，给了用户给大的发挥空间，同时长焦镜头则采用了超大的光圈以及RYYB传感器，在暗光环境下的表现非常亮眼。