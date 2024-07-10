2024上半年手机行业回顾：市场有回暖迹象，AI手机元年开启

【天极网手机频道】转眼间，2024年已经走过了一半，回看国内前半年的手机行业，发生了那些值得关注的大事？市场走向如何？有哪些新技术和概念？今天笔者就带大家一起来看看。

市场有回暖迹象

在经历8年连续增长后，从2017年开始，国内手机市场开始走入下坡路，尽管在2021年和2023年都有小幅回暖的现象，但出货量水平相较于颠覆时期依然有着很明显的差距，市场逐步收缩，竞争愈加激烈。

时间来到了2024年，市场再次出现了回暖的迹象。根据中国信通院发布的2024年5月国内手机市场运行分析报告显示，2024 年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长 16.5%;其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。而把时间线拉长到2024年1-5月，国内市场手机出货量达到1.22亿部，同比增长13.3%，其中，5G手机1.02亿部，同比增长 20.3%，占同期手机出货量的83.9%。

作为对比，2023年1-6月的总出货量为1.30亿部，而今年1-5月份已经达到了1.22亿部，6月份又正值年中大促，只要正常发挥，再加上今年整体形势明显优于去年，出货量超越去年同期的2214.9万部应该不会有太大问题相比于去年同期实现增长问题是不大的，市场再次出现了回暖的迹象，全年出货量有望回归3亿部。

就我个人的观察来看，市场回暖的原因可能有这样几个，首先是迎来了一个新的换机周期，再加上今年厂商非常的卷，有不少性价比很高以及越级的产品出现，让前几年没有换机的消费者需求在今年得到了一定的释放;还有就是华为的强势归来，凭借着去年的Mate 60系列到今年的Pura 70系列，华为的出货量已然从Others再次跻身国内市场的前五，给其它友商们来了点“华为”震撼，释放了很多华为老用户的需求，起到了一定的提振出货量的作用。

当然，尽管从目前的出货量来看，今年国内的手机市场有弱复苏的迹象，出货量对比去年有望实现一定的提升，有望重回3亿部，但距离巅峰时期依然有着非常大的差距，市场整体需求依然乏力，“内卷”依然是当下的主旋律，生成式AI等新技术短时间内无法激活很大的市场需求。

折叠屏依然能打

作为手机中的一个“新物种”，折叠屏手机自诞生以来，一直吸引的诸多消费者的关注。据IDC的报告，2023年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%，并且自2019年以来，中国折叠屏手机市场已连续4年同比增速超过100%，在整体手机市场疲软的大背景下，折叠屏这个细分品类却一直逆势上涨。而在2024年，增长的势头依然得到了保持。

根据IDC的统计，2024年第一季度中国折叠屏手机的出货量达到了186万台，同比增长了83%，其中，华为稳第一，拥有高达44.1%，手握“半壁江山”;荣耀位列第二，份额为26.7%;vivo排在第三，份额为12.6%;OPPO第四，拥有9.0%的市场份额;三星排名第五，占据5.9%的市场份额，小米和联想则以0.9和0.8的份额位列六、七位。

第二季度的数据暂时还没出，我先大胆预测下，依然会保持不错的同比增长，华为和OPPO的份额可能会稍有下滑，vivo、荣耀以及联想则分别凭借vivo X Fold 3、荣耀Magic V Flip以及razr 50系列等新品赢得更多的份额，希望最终结果不要打我脸。

而落实到具体产品层面，上半年的折叠屏新品其实并不算多，但基本每款都很有看点，像华为的Pocket 2，延续其经典双环设计的同时，搭载了麒麟9000S处理器，成为首款麒麟芯片的小折叠产品;vivo X Fold 3系列在兼具轻薄机身和旗舰性能，219g的重量刷新了内折机型的记录;努比亚Flip虽然看起来平平无奇，但2999元起售价再次刷新了折叠屏手机的底价;荣耀Magic V Flip作为荣耀的首款竖向折叠产品，大外屏、轻薄机身、高颜值都有安排，还成为了继华为之后第二家拥有内折、外折、竖折产品的品牌;迪丽热巴同款moto razr 50系列，全系都有大外屏。

下半年同样精彩，三星的Galaxy Z Flip和Z Fold新品、荣耀的Magic V3和Magic Vs3、小米的MIX Fold系列和传说中的小折叠、OPPO的Find N系列、华为的Mate X6......可以预见的是，下半年国内的折叠屏手机市场竞争依然会非常的激烈，无论是设计、配置和价格都有望给消费者带来新的惊喜。

当然，折叠屏手机出货量连年逆势增长确实很有看点，不过其出货量也仅占整体的1-2%，对于整体市场的影响很小，而且虽然已经从少数人的尝鲜走向了部分人的常用，但从目前的情况来看，折叠屏这种全新的形态在短时间内依然是无法替代直板产品的，其市场成长空间还有，但比较有限。初期的体量基数很小，增速会很快，而当市场逐步走向成熟与饱和，其增速就会有所放缓，但作为高端产品线的重要组成部分，没有厂商会轻易放弃这片市场，所以未来肯定会更加的卷。

AI手机元年开启

去年的时候，“AI PC”的概念成为了PC行业绕过去一个关键词，2023年也被称为AI PC元年。而到了2024年，“AI手机”的概念走进了越来越多人的视野当中。作为AI技术出色的载体，PC和手机在应用场景上会稍有不同，AI PC强调的是生产力的提升，而AI手机更多的侧重日常使用和娱乐。AI技术在手机中的应用已经有着很长时间了，AI语音助手、AI影像、AI音视频降噪等等，而随着ChatGPT的大火，大模型和生成式AI开始在手机端实现落地，它极大地拓展了AI技术在手机上应用领域，AI手机的概念也随之而来，2024年被也称为AI手机的元年。

2023年下半年至今，AIGC和大模型席卷手机行业，三星、vivo、OPPO、荣耀、华为、小米、魅族等手机厂商纷纷将大模型能力应用在手机产品上，在旗舰产品的介绍上必然少不了AI技术和功能。其中我觉得OPPO应该是其中最为积极的一个，1月份发布的OPPO Find X7系列便集成了先进的AI技术，?为用户提供了多种创新功能，包含AIGC消除功能、AI通话摘要功能、AI超清合影功能、全新小布助手以及AI智能文章摘要功能;今年春晚开播前举行了只有30秒的“ OPPO AI时代发布会”，宣布OPPO正式进入AI手机时代，推送的ColorOS AI 新春版重点加码了AI方面的体验。

而在2月20号，OPPO更是召开了AI战略发布会，不仅联合联发科、IDC等公司机构发布了行业首个《AI手机白皮书》，也重点介绍了它们对当下这个“AI手机”概念的理解和定义，按照OPPO的说法，AI手机要具备如下四个特征，首先要能够高效地利用计算资源，以满足AI时代下生成式 AI的计算需要;同时，AI手机要能敏锐地感知真实世界，了解用户与环境的复杂信息;AI手机还需要拥有强大的自学习能力;此外，AI手机还将具备更充沛的创作能力，为用户提供持续的灵感与知识支持。

按照我的理解，前两点主要是关于硬件层面的，底层芯片由联发科天玑9300系列、高通骁龙8 Gen3等芯片提供充足的算力来满足AI计算，并且手机能通过摄像头、麦克风以及各种传感器感知外部的环境和物体，更好了解用户的需求。后两点则是软件系统层面，系统接入大模型，同时内嵌的智能体的能力不该是一成不变的，而是拥有不断学习的能力，通过自主学习变得越来越聪明，能够更好的理解用户的需求，提供个性化的服务和支持，然后就是可以通过软件以及各种应用，实现AIGC消除功能、AI翻译、AI文本摘要等创作功能。简单总结下来就是底层芯片、设备硬件、系统OS、软件应用协同推进。

虽然目前各大厂商和行业内并对“AI手机”的概念达成一个非常明确的共识，但不管是提前布局的各大安卓厂商，还是姗姗来迟的苹果， 方向基本上都是一致的。另外，业界的普遍共识是手机大模型将走向云端+终端的混合架构，在终端本地运行势在必行，相比于云端，端侧不会受制于网络延迟的影响，而且用户信息和隐私安全得到了更好的保护。

AI技术正在给各大手机厂商带来了更多的可能性，随着它的逐步落地，消费者将会亲身体验到端侧AIGC所带来的全新体验。不过，虽然我个人对这项技术的落地非常的期待和看好，但短期内应该还是处在一种尝试和探索的阶段，而且相关的功能基本都在高端以及旗舰级产品上才有，并非多数消费者都能体验到，所以AI手机能走多远还需要更多时间和场景去验证。另外，对于消费者来说，手机上应用了哪些AI技术，搭载了什么大模型其实并没有那么重要，重要的是，能在日常的使用中体现出来，带来与之前不一样的体验才是关键，毕竟任何技术落实到实际体验上才是有意义的。

捅破天逐步普及

2022年9月份，华为在Mate 50系列上带来了“捅破天”的技术，成为全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号的情况下，依然可以向外界发送畅连消息，甚至通过多条位置信息生成轨迹地图，在紧急情况下拯救用户。北斗卫星消息的首次民用，充分彰显了中国自主科技实力的强大。在当时，这项“捅破天”的首发技术，引起了行业内以及消费者的关注和讨论。之后的P60系列、Mate 60系列以及P70系列均支持卫星通讯功能，而且功能愈加丰富和强大，双向北斗卫星消息、卫星通话、双卫星通信...都在手机设备上得以实现。

而来到了2024年，这项捅破天的技术终于不再是华为专属，开始逐步走向了普及。荣耀的Magic 6系列支持了荣耀鸿燕通信，实现了手机直连卫星服务，通过连接天通卫星，它支持实时语音、双向短信功能;OPPO Find X7 Ultra卫星通讯版则支持听筒/免提双模双向卫星通话手机，拨打卫星电话、发送卫星信息;vivo X100 Ultra(卫星通信版)支持双向卫星通信，采用了天通卫星的方案，支持卫星通话、卫星短信;小米14 Ultra同样采用了天通卫星通讯，可以可拨打和接听卫星电话、接收和发送卫星消息;还有中兴Axon 60 Ultra支持中兴鸿宇卫星通信技术，支持直连天通卫星，可实时语音卫星通话、双向卫星短信、可自由编辑消息内容、自研卫星天线波束可控技术。

从功能上来看，各大厂商的都差不太多，实现了双向的卫星消息和卫星通话，用的基本也都是天通卫星。不过相比于华为的旗舰系列得基本标配，其它厂商目前主要还是最顶级的型号或者是顶级型号的某个版本才有，普及度确实是不及华为这边，当然我觉得这样也没啥问题，毕竟不是所有人都需要这个功能，分为有和没有的版本可以让消费者有着更灵活的选择空间。

有些小伙伴可能会说，卫星通讯功能确实很强大，但对于多数普通用户来说，使用到的概率非常的小。事实确实如此，但因为一些事情一旦用上，那就很可能拯救用户于危难之间，就像余总所说的那样：“一生用一次，一次续一生”，而且它是在一部普通的手机上实现的，而并不需要功能单一的卫星电话。这个功能可能平时虽然没用，但必要时确实能发挥极为重要的作用，不是锦上添花，而是雪中送炭，目测后续应该会有更多高端旗舰产品会支持卫星通信，甚至可能会逐步下放到定位更低一些的产品上。

写在最后

总的来看，2024上半年国内手机市场再次出现了回暖的迹象，预计对比去年能够实现约10%甚至更高的提升，全年出货量有望重回3亿大关，但市场整体需求依然乏力，“内卷”依然是当下的主旋律;作为细分市场的折叠屏依然有着不错的表现，不过其出货量也仅占整体的1-2%，对于整体市场的影响很小，而且初期的体量基数很小，增速确实很可观，但目前市场正在逐步走向成熟与饱和，今年整体的增速可能会有所放缓;而今年，步入了AI手机元年，尽管目前各大厂商和行业内并对“AI手机”概念达成一个非常明确的共识，但不管是提前布局的各大安卓厂商，还是姗姗来迟的苹果，基本都在朝着底层芯片、设备硬件、系统OS、软件应用协同推进的方向在走，大模型和AIGC在手机设备开始逐步落地，越来越多消费者将感受到AI技术带来的体验升级;最后是“捅破天”的技术，在今年将不再是华为专属，更多的厂商开始在手机上搭载卫星通信功能，让有需求的消费者的选择更加丰富。