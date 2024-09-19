iQOO Z9 Turbo+定档9月24日：天玑9300+6400mAh超薄蓝海电池

【天极网手机频道】9月19日，@iQOO官方正式宣布Z9系列的新成员――iQOO Z9 Turbo+，将于9月24日正式发布。这款新机集性能与续航于一身的旗舰新机，将为用户带来全新的性能体验。

天极网了解到，iQOO Z9 Turbo+搭载了当前安卓阵营的顶级处理器――天玑9300+，经过iQOO团队的精心调校，其安兔兔跑分高达惊人的2387855分，彰显出无与伦比的强大性能。配合iQOO自主研发的顶级独显芯片，以及旗舰级的6K强悍VC液冷散热系统，iQOO Z9 Turbo+在性能上实现了新的飞跃，无论是日常应用还是大型游戏，都能轻松应对，游刃有余。

值得注意的是，iQOO Z9 Turbo+在续航方面同样出众。它将配备了iQOO史上最大容量的6400mAh超薄蓝海电池，为用户提供了持久的电力支持，彻底告别电量焦虑。在如此强大的电池续航下，iQOO Z9 Turbo+无疑成为了3K价位段内“唯一的大电池性能机”，为用户带来了前所未有的续航体验。

在游戏体验方面，iQOO Z9 Turbo+的实力也“小露了一手”。它不仅能够稳定运行热门重载游戏《绝区零》，实现光映广场跑图30分钟稳58.5帧的出色表现，还搭载了iQOO最强独显芯片，支持《开放世界手游》最高1.5K+72FPS的超分超帧并发。此外，多档超分以及独家AI稳帧调校技术的应用，使得iQOO Z9 Turbo+的游戏画面更加平滑流畅，技能释放更加清晰准确。同时，它还适配了上百款热门游戏，并通过了KPL比赛用机测试认证，充分证明了其卓越的游戏性能。

回顾iQOO Z9系列，自今年4月份发布以来的市场表现，其凭借全面特爆的配置赢得了广大用户的一致好评。特别是Z9 Turbo，更是凭借其出色的性能表现，强势登顶了线上1.5K-2K单品份额第一。而此次发布的iQOO Z9 Turbo+，作为Z9系列的全面升级之作，自然被寄予了更高的期望。随着发布会的日益临近，iQOO Z9 Turbo+的更多亮点也将逐一揭晓。我们有理由相信，这款集性能、续航、游戏体验于一身的旗舰新机，必将在市场上掀起一股新的热潮。9月24日iQOO Z9 Turbo+新品发布会，我们不妨一同期待。