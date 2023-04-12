苹果今年或全面迈入3nm制程时代，MacBook和iPad均采用台积电N3E工艺！

【天极网手机频道】去年，继三星宣布全球首发3nm制程工艺之后，台积电也在年底正式量产3nm工艺制程。最新消息称，除了苹果iPhone 15系列所搭载的A17之外，其余苹果产品包括MacBook系列和iPad系列也将采用台积电3nm制程工艺打造。

去年年底，台积电在台南科学园区举办3纳米生产暨扩厂典礼，正式宣布启动3纳米大规模生产。此前，三星早在去年6月份就已经宣布开启3纳米工艺制程生产，而台积电在原先的规划中打算在去年9月正式量产，但是因为一些原因延期到去年年底。

在3纳米制程加强版上，台积电表示其研发成果也要优于预期，将具有更好的效能、功耗以及良品率，能够为智能手机以及HPC相关应用在3nm时代提供完整的平台支持，而N3E制程也预计在2023年下半年进入量产。目前已经确认苹果将成为台积电3nm工艺的首个客户，或将在A17上首发该工艺芯片。

同时有消息表明，原先台积电的3纳米客户为英特尔，但由于英特人的Meteor Lake 核显订单延期，此举大幅冲击台积电扩产计划，造成 3nm 制程首波客户仅剩苹果，产品包含M系列芯片及A17芯片。因此，台积电已决议放缓其扩产进度，以确保产能不会因过度闲置导致成本压力。

作为首次采用3纳米工艺打造的A17芯片，也将成为首个吃上制程红利的芯片，台积电N3E技术将使得A17芯片在规格方面获得巨幅提升，受到这一影响，将极大刺激老用户的换机需求。不过在初期，这一工艺制造成本偏高，但苹果依然拿下了台积电第一代3纳米技术的全部订单，这也意味着初期高通等芯片厂商无法使用这一技术。

今年下半年，高通和联发科都将推出基于台积电4nm工艺的全新芯片，而苹果则将提前步入次世代，直接垄断台积电3nm工艺订单，除了iPhone 15系列中的A17芯片之外，苹果旗下的M系列芯片也将使用最新工艺打造而来。

不过之前也曾传出消息称A17芯片在性能方面提升并不大，因为苹果更加看重能效。其实回顾这几年，苹果A系列芯片早已经放缓性能升级的脚步，同时还在笔记本芯片领域持续发力，继自研的A系列芯片取代三星芯片之后，苹果再次掏出性能震惊众人的M系列芯片，全面替代英特尔处理器。基于ARM架构的M系列芯片实际上并不只是一颗处理器，而是一块系统级芯片。

但对于苹果用户而言，今年的苹果产品在硬件层面上将全面领先安卓阵营一年，因为高通和联发科最快将于明年开始部署3nm工艺制程。工艺制程的进步一方面可以降低芯片功耗与发热，另一方面也能极大提升芯片性能，尤其是目前受到用户吐槽的M2系列芯片，性能提升过小的问题或将在下一代M3系列芯片中得到解决。全面步入3nm时代的苹果，也许将重新统治手机市场，继续扩大与安卓阵营的差距。