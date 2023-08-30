小折也有5G双通，OPPO Find N3 Flip信号实测体验

【天极网手机频道】相信很多用户会感受到在某些特定的地方里，例如停车场和电梯，手机信号直降，看着屏幕收取信号的标志一直在“转圈圈”，多少都令人烦躁。直板机都如此，那么折叠屏又该如何应对呢？

很多人觉得小折叠屏不仅小巧，而且又因为形态的原因会影响到天线设计的可用空间以及物理距离的拉进导致天线互耦现象出现导致天线性能表现变差。不过OPPO Find N3 Flip作为一款小折叠屏，除了在外屏上带来了更多丰富的交互之外，也考虑到了大家对于折叠屏信号问题的担忧，OPPO通过多项领先通讯技术为Find N3 Flip的网络通信带来稳定如一的出众体验，不管你身在何处，也不管你如何握持手机，都可以保持稳定的信号连接。



OPPO Find N3 Flip

例如在电梯里时，同样为5G手机，OPPO Find N3 Flip在电梯下降的过程中依旧是5G信号满格，而另外一部手机在下降过程中逐渐没有信号，就连信息都收不到。



OPPO Find N3 Flip(左)

再换到地下停车场，很多用户发现在地下停车场里基本上是收不到信号，有的时候扫码交停车费的时候付款页面转都转不出来。在往中心停车场走的时候，手机信号随着人越走越深就越来越低，但是OPPO Find N3 Flip依旧是满格的状态且能收发信息。



OPPO Find N3 Flip(左)

得益于OPPO自研专利中的盒盖双层耦合增强技术，让折叠屏折叠后的天线不再是完全独立互不相关的个体，而是让天线重新形成一套全新的系统进而解决互耦的问题，提升性能表现;同时结合智能天线切换系统2.0以及首创的折叠抗人体天线设计，通过对折叠形态的人手握持模型化配合不同模态下的天线特性，实现了手持下的最大提升，系统可以根据用户使用的握持姿势、信号环境、应用场景等甄选信号最好的网络，这个智选天线技术可以让OPPO Find N3 Flip的天线性能提升200%。从始至终都能为用户提供最出色的信号体验。



OPPO Find N3 Flip

不难看出，无论是5G还是相关专利，OPPO都展现了其技术的领先性和布局的前瞻性，如今OPPO Find N3 Flip不仅有超强信号系统，还有天玑9200旗舰芯、超长续航组合、超光影三摄等重磅硬件和技术的加持，让其“飚”出小折叠性能标杆。

目前新机已开启预售通道，售价方面，OPPO Find N3 Flip有两个版本、三个配色（月光缪斯、镜中之夜、薄雾玫瑰），其中12GB+256GB版本售价6799元，12GB+512GB版本售价7599元。 从外观设计、到硬件配置、再到系统交互，OPPO Find N3 Flip的升级可谓是充满看点，功能体验刷新了小折叠上限，再次打造小折叠新标杆。OPPO Find N3 Flip将于9月8日正式开售，如果近期想换购一款小折叠或是想要一款信号超强的折叠屏，OPPO Find N3 Flip是不二之选。