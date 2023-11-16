Reno11 系列将率先搭载 ColorOS 14，全面流畅体验更便捷

【天极网手机频道】11月16日，天极网从ODC23上了解到，ColorOS 14今日正式发布，全新 Reno11 系列将率先搭载 ColorOS 14，通过在智慧体验、全面流畅和隐私安全等领域的全方位升级，打造用户体验的新标杆。

Reno11 系列率先搭载 ColorOS 14

ColorOS 已连续三年获得鲁大师流畅系统榜单榜首，基于 ColorOS 14 多项软硬协同优化技术，Reno11 系列实现包括启动、切换、滑动、加载等关键场景的全面流畅。

基于 ColorOS 14 的 Reno11 系列为用户带来全新交互模式――流体云，通过将系统中时效性高的服务和多种交互形式整合归一，实现信息按需流转，让用户一眼便知信息主次。流体云功能还可打破服务壁垒，用户能够长按识别出行目的地等信息，实现一键跳转至对应APP的便捷体验。

值得一提的是，ColorOS 14泛在服务，扩展更多生活、旅游、出行等高频场景，带来一站式生活出行体验。从行程信息、翻译工具、汇率换算等多方面为用户带来贴心服务，并通过与全球领先的旅游服务商猫途鹰合作，为用户推荐全球目的地酒店榜单、景点攻略、餐饮榜单等。

Reno11 系列还基于 ColorOS 14 全新升级的智慧能力，带来文件中转站、智慧抠图等全新服务和效率工具，大幅提升内容采集与编辑效率。更多 Reno11 系列新品信息，可关注 OPPO 官方微博。11 月 23 日 14:00 将正式举办新品发布会，届时可前往各大直播平台观看。